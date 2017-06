Kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy - jak je wykorzystać przed i w trakcie budowy domu

Kosztorys inwestorski – jak go wykorzystać?

Zlecenie wykonania kosztorysu inwestorskiego przez niezależnego kosztorysanta lub wykupienie go w biurze projektowym pozwala na określenie możliwości finansowych inwestora. Kosztorys inwestorski zawiera ilościowe zestawienie prac do wykonania i ich ceny. Ceny zawarte w kosztorysie są cenami netto, bez uwzględniania podatku VAT, który może wynieść 8 lub 23%.

Często po zakupie projektu i wysłaniu zapytań do firm wykonawczych, jesteśmy zaskoczeni wysokością wyceny i szukamy tańszej firmy. To jednak nie jest najlepsze rozwiązanie. Współpracując z najtańszą na rynku firmą, możemy być zaskoczeni organizacją ich pracy oraz koniecznością płacenia wysokich zaliczek przed wykonaniem prac. Dobra firma posiada własny kapitał inwestycyjny, z którego pokrywa budowę domu etapowo, a po wykonaniu danego etapu rozlicza się z inwestorem. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla inwestora byłby wybór projektu na miarę jego możliwości wraz z kosztorysem inwestorskim, który pokrywa się w przybliżeniu z jego możliwościami finansowymi i kredytowymi.

Przy wyborze wykonawcy możemy porównać ich ofertę cenową tj. kosztorys ofertowy z naszym kosztorysem inwestorskim i wybrać sposród nich 2-3 firmy, które przygotowały ofertę o koszcie budowy zbliżonym do tego otrzymanego od kosztorysanta. Są to firmy, z którymi warto się spotkać, omówić ich oferty, porównać ze sobą ich zakresy oraz próbować negocjowac cenę. Wiele z firm zamiast obniżania ceny woli w tej samej kwocie zwiększyć zakres prac lub zastosować materiał o lepszej jakości. Nie powinniśmy brać pod uwagę ofert z zaniżonym jak i zawyżonym kosztem wykonania domu. Dużo wyższy koszt wykonania może świadczyć o sporej prowizji wykonawcy, natomiast zaniżony koszt może sygnalizować, iż wykonawca korzysta z materiałów gorszej jakości lub zatrudnia niedoświadczone ekipy budowlane.

Dlaczego warto zamówić kosztorys inwestorski:

ocenisz swoje możliwości finansowe

bez problemu wypełnisz wniosek kredytowy

szczegółowo zaplanujesz budowę domu

porównasz oferty wykonawców i wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie

dopilnujesz harmonogramu i postępu prac

na bieżąco będziesz kontrolował wydatki na budowie

W szczegółowym kosztorysie inwestorskim znajdziemy zestawienie prac do wykonania w kolejności, w jakiej będą występowały po sobie wraz z ilością tych prac, roboczogodzin, ilości sprzętu i materiałów budowlanych potrzebnych do ich wykonania. Kosztorys inwestorski wykonuje się na podstawie zestawienia ilości prac oraz średnich cen jednostkowych za wykonanie tych prac. Kosztorys wykonywany jest w jednym z programów kosztorysowych jak np. Norma lub ZUZIA uwzględniając średnie ceny krajowe obliczane i wydawane przez np. SEKOCENBUD lub INTERCENBUD co kwartał.

Kosztorys inwestorski wzór

Zobacz - wzór kosztorysu inwestorskiego przygotowywanego przez dział Projektów Gotowych Muratora. W przedstawionym wzorze kosztorysu inwestorskiego wyliczono koszt wykonania poszczególnych etapów budowy domu np. 1.1 Roboty ziemne, 1.2 Fundamenty. W każdym etapie wyszczególniono prace konieczne do przeprowadzenia, obliczono czas i koszt całkowity wykonania pracy przez pracownika, ilość i koszt zakupu materiałów, a także czas i koszt pracy sprzętu. Do tych kosztów bezpośrednich dolicza się również koszty pośrednie związane z utrzymaniem firmy wykonawczej, zyskiem firmy oraz kosztem zakupu materiałów.

Szacunkowe wyceny nie zawierają kosztów działki, przyłączy, ogrodzenia oraz przygotowania placu budowy. Tymczasowe ogrodzenie działki i przygotowanie placu budowy przy nieskomplikowanych warunkach może być już wliczone w cenę budowy domu przez wykonawcę. Koszt wykonania przyłączy i instalacji ustala się na podstawie projektów branżowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Budując systemem gospodarczym można obniżyć koszty realizacji budowy o około 10–20% w porównaniu do ceny z kosztorysu inwestorskiego. Wiąże się to jednak z bardzo dużym zaangażowaniem czasowym i fizycznym ze strony inwestora. Część z prac możemy wykonać sami, jeżeli dysponujemy wystarczającą wiedzą budowlaną i odpowiednimi umiejętnościami, co przyniesie nam dodatkowe oszczędności, ale prawdopodobnie znacznie opóźni termin realizacji.