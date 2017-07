5 projektów domów z poddaszem do adaptacji. Najlepsze domy z poddaszem do zagospodarowania na później

3. C281c – Lubiany – wariant III

87,7 m2 + 46,8 m2 powierzchni użytkowej poddasza do adaptacji. Sprawdź projekt: Murator C281c - Lubiany - wariant III >>>

Plusy:

schody przewidziano w miejscu jednej z sypialni na parterze – po dokonaniu adaptacji nie będzie potrzebna

dom ma aż cztery sypialnie na parterze, co w pełni zaspokaja potrzeby nawet dużej rodziny

prosta bryła budynku i dachu – minimalny nakład wykonawczy i finansowy

Na tej stosunkowo niewielkiej, a dzięki temu niedrogiej wykonawczo i użytkowo powierzchni domu mieszczą się aż cztery sypialnie, pokój dzienny i dwie łazienki. Jest to więc przestrzeń wystarczająca dla dużej rodziny z dziećmi, ze stałym rezydentem w postaci starszej osoby czy zwyczajnie dla inwestorów lubiących częstych gości. Atutem domu jest ciekawie rozwiązany układ pomieszczeń. Nie ma tu standardowej części nocnej i dziennej. Salon z kuchnią oraz wejście do domu zajmują centralny trzon budynku, a pokoje rozmieszczone są po obu jego stronach. Dzięki temu nie tylko widzi się ogród od razu po wejściu do domu, ale też strefa wypoczynku jest jednocześnie łącznikiem między pokojami, co umożliwia zacieśnianie więzi rodzinnych nawet podczas codziennej komunikacji. Salon można dowolnie aranżować, nawet powiększyć go przez połączenie z jedną z sypialni, kiedy po zaadaptowaniu poddasza nie będzie już potrzebna. Schody na poddasze przewidziano również w miejscu jednego z pokoi, ale tak, aby w sprytny sposób wykorzystać przestrzeń pod nimi na garderobę wejściową. Prosta bryła budynku, nieskomplikowany dach z szerokimi okapami i więźbą ciekawie wyeksponowaną na ścianach szczytowych nie sprawiają kłopotów wykonawczych, pozostając jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Ten projekt z poddaszem do adaptacji dostępny jest także w innych wariantach funkcjonalnych, z dwustanowiskowym garażem. https://projekty.muratordom.pl/search_results.htm?v=1&t=&q=C281