Jak powinna wyglądać klatka schodowa w domu jednorodzinnym?

Wygodna klatka schodowa w domu jednorodzinnym:

Stopnie

Wysokość stopni schodów to od 14 do 19cm. Szerokość od 25 do 32cm. Oczywiście przyjmując, że najwygodniejszy wariant to wartość najwyższa.

Szerokość stopni zabiegowych mierzona w odległości 40 cm od balustrady powinna wynosić najmniej 25cm. Ich szerokość w najwęższym miejscu nie powinna być mniejsza niż 10cm. Wygodne schody posiadają w tym miejscu 16cm.

Wszystkie stopnie w biegu powinny być tej samej wielkości, aby uniknąć niebezpiecznego potknięcia. Dodatkowo schody powinny być wykończone materiałem antypoślizogowym.

Biegi

Wygodna szerokość biegu schodów to 100cm, ale jego minimum to 80cm mierzone w świetle balustrad, balustrady a ściany lub ścian (w zależności od typu klatki schodowej). Aby dwie osoby mogły swobodnie przejść obok siebie potrzeba biegu o szerokości 125cm.

Maksymalna ilość stopni w biegu może być aż 17. Wygodne schody mają nieparzystą liczbę stopni w jednym biegu.

Spoczniki

Szerokość spoczników nie może być mniejsza od szerokości schodów czyli minimum 80cm, a nawet powinny być około 20 cm szersze. Wygodny spocznik, który spełnia wymogi ppoż. i jest dostosowany do osób na wózku inwalidzkim to 150cm.

Balustrady

Balustrada nie może być niższa niż 90cm. Jeżeli schody są bardzo szerokie zaleca się montaż balustrady po obu stronach biegu. Odległości między elementami wypełniającymi balustradę ( tralkami ) nie powinna być większa niż 12 cm ze względów bezpieczeństwa.