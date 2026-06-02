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Nie każdy chce budować dom wolno stojący na dużej działce. Dom bliźniak jest tańszy w budowie i eksploatacji. Można go wznieść na znacznie mniejszej posesji. Już 500 m2 wystarczy, żeby mieć połówkę piętrowego bliźniaka i wygodny ogród dookoła niego. Jeśli zbudujemy go wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi, ogród nie musi być podzielony na pół – obie rodziny mogą z niego korzystać wspólnie. Dom bliźniak to ekonomiczne rozwiązanie. Sprawdza się zwłaszcza w atrakcyjnej miejskiej okolicy, gdzie działki są coraz droższe.

Bliźniaki mogą być zaprojektowane w każdym stylu, zbudowane i wykończone dowolnymi materiałami. Znajdziemy domy w zabudowie bliźniaczej nowoczesne, tradycyjne i stylowe, nawet góralskie czy mazurskie. Co ważne, bliźniaki nawet na zewnątrz nie muszą być swoim lustrzanym odbiciem. Obie bryły muszą być takie same co do wymiarów i kształtu, ale na elewacjach można zastosować rozróżnienie. We wnętrzach domu bliźniaka można sobie pozwolić na dużą swobodę aranżacji przestrzeni.

Dom bliźniak: razem, ale osobno

Dom w zabudowie bliźniaczej to w praktyce dwa odrębne budynki przylegające do siebie jedną ze ścian. Połówka bliźniaka musi być samodzielna w eksploatacji, niezależna od sąsiedniej zabudowy. Każda część bliźniaka powinna mieć własne instalacje, liczniki, przyłącza, szambo itp. Konstrukcje obu połówek bliźniaka powinny być niezależne. Istnieje pewna niejasność co do fundamentowania – czy domy bliźniaki mogą mieć wspólny fundament. W przepisach budowlanych nie ma szczegółowych zapisów w tej kwestii, więc wiele zależy od interpretacji miejscowych organów akceptujących projekty i wydających pozwolenia na budowę oraz sądów administracyjnych rozstrzygających spory. Przeważa pogląd, że wspólny fundament nie wyklucza niezależności konstrukcji.

i Autor: Mariusz Bykowski Nowoczesny bliźniak o ciekawej bryle i funkcjonalnej, dyskretnej strefie wejścia

Dom bliźniak: ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Między bliźniakami nie powinno być wspólnej ściany. Wręcz odwrotnie, przepisy nakazują, żeby między budynkami w zabudowie bliźniaczej znajdowała się ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie mniej niż REI 60. Taka ściana w wypadku pożaru zachowa swoje własności - nośność, szczelność ogniową i izolacyjność ogniową - przez co najmniej 60 minut. To wystarczy na wezwanie straży pożarnej i zapobiegnie przeniesieniu się ognia na sąsiedni budynek.

Ze względów konstrukcyjnych między tymi ścianami powinna być wykonana dylatacja, tak żeby nie przenosić z jednej budowli na drugą obciążeń, drgań, odkształceń, przesunięć. Szczelinę dylatacyjną najlepiej jest wypełnić wełną mineralną, która jest dobrym izolatorem akustycznym.

Trzecim wymogiem co do ściany zabezpieczenia przeciwpożarowego jest to, że powinna być ona wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku nie mniej niż 30 cm lub na szerokości co najmniej 2 m zabezpieczona na całej wysokości materiałem niepalnym o klasie odporności ogniowej EI 60. Praktyka pokazuje, że w projektach domów w zabudowie bliźniaczej częściej stosuje się wyższej ściany, bo jest prostsze i tańsze.

i Autor: Piotr Mastalerz Dobrym pomysłem na bliźniak jest oddzielenie domów strefą garażu. Na zdjęciu dom wg projektu Muratora BCC122a. Autorzy: arch. Mariusz Pawlak arch. Piotr Klasek

Cicha ściana między bliźniakami

Ściana oddzielenia pożarowego albo ściana między bliźniakami powinna być zbudowana tak, żeby dobrze oddzielała akustycznie oba budynki. Dlatego powinna być masywna - murowana z bloczków lub pustaków o szerokości co najmniej 24 cm. Jeśli żelbetowa – powinna mieć co najmniej 18 cm grubości.

Ważne jest też wykonanie stropu w domu w zabudowie bliźniaczej. Jego belki lub zbrojenie podstawowe powinny biec równolegle do wspólnej ściany, żeby nie przenosić odgłosów z sąsiedniego domu. Dobrze jest też unikać wbudowywania w tę ścianę przewodów wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz podejść instalacyjnych, bo to zmniejszy jej izolacyjność akustyczną.

Dom bliźniak a działka

Poszczególne połówki domu bliźniaka często leżą na osobnych działkach, ale te mogą nie być rozgraniczone. Dom w zabudowie bliźniaczej można też postawić na parceli, która jest współwłasnością lub której właścicielem jest jeden z właścicieli części bliźniaka. Rozdzielenie konstrukcji, o którym było wyżej, jest bardzo ważne w chwili, w której chcielibyśmy dokonać podziału parceli i budynku.

Bliźniak, ale bez lustrzanego odbicia

Przyjmuje się, że budynki w zabudowie bliźniaczej powinny mieć takie same: kształt bryły, kubaturę, powierzchnię zabudowy i wygląd elewacji. Usus jednak pokazuje, że organ wydający pozwolenie na budowę może akceptować nieznaczne odstępstwa od tej zasady, zwłaszcza w drobniejszych kwestiach, np. wyglądu elewacji wiążącego się z zastosowaną stolarką okienną.

Bliźniak a pozwolenie na budowę

Przy budowie domu bliźniaka należy wystąpić o pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na budowie dwóch domów w zabudowie bliźniaczej (może być też ona tylko zgłoszona). Zgodnie z zapisami większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tereny budowlane są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą (dopuszcza też sytuowanie budynków przy granicy działki). W planie znajdują się zapisy dotyczące parametrów domów dopuszczonych do wznoszenia na danym terenie.

TOP 5: projekty gotowe domy bliźniaki z kolekcji Muratora

Przedstawiamy 5 wybranych projektów domów w zabudowie bliźniaczej, które znajdują się w kolekcji Muratora. To domy parterowe, z poddaszem użytkowym albo piętrowe zaprojektowane w różnym stylu. Różnią się też wielkością. Znajdziemy tu małe domy, domy rozwojowe oraz rozległe rezydencje.

Autorzy: arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, arch. Miłosz Lipiński

Powierzchnia użytkowa 155,2 m2Powierzchnia garażu 18,7 m2Liczba pokoi (z salonem) 5Wymiary działki 13,90 x 25,10 m

i Autor: Archiwum serwisu Murator BEC359b - Przychylny - wariant II - elewacja frontowa Zobacz projekt domu >>>

Przychylny - wariant II to duży, okazały dom w zabudowie bliźniaczej. Idealny dla osób ceniących nowoczesny wygląd i funkcjonalne rozwiązania. Bryła domu wpisuje się w najnowsze trendy m.in. za sprawą drewna na elewacji oraz biało-grafitowej kolorystyki. Dzięki wysunięciu brył garażu do przodu frontowe części domu są od siebie oddzielone. Dużą zaletą tego domu w zabudowie bliźniaczej są dwie pełne kondygnacje, które nie ograniczają przestrzeni, z której mogą korzystać mieszkańcy, tak jak poddasze. W tym budynku może mieszkać wygodnie 5-, a nawet 6-osobowa rodzina. Architekt przewidział dla domowników aż 4 wygodne sypialnie na piętrze oraz dodatkową na parterze.

i Autor: Archiwum serwisu Murator BEC359b - Przychylny - wariant II - elewacja ogrodowa Zobacz projekt domu >>>

Szeroka elewacja ogrodowa pozwalać oddzielić tarasy przesłoną w postaci zabudowy lub strefy roślin.

Zobacz więcej szczegółów projektu>>>BEC359b - Przychylny - wariant II

Murator BCC214c - Dom na rozstaju - wariant III

Autorzy: arch. Witold Dominik, tech. arch. Tomasz Waligórski

Powierzchnia użytkowa 78,0 m2Powierzchnia garażu 21,8 m2Liczba pokoi (z salonem) 5Wymiary działki 17,00 x 18,40 m

i Autor: Archiwum serwisu Murator BCC214c - Dom na rozstaju - wariant III - elewacja frontowa Zobacz projekt domu >>>

Nieduży dom w zabudowie bliźniaczej z poddaszem

Dom na rozstaju - wariant III to nieduży dom w zabudowie bliźniaczej z poddaszem użytkowym. Dwuspadowy prosty dach i zwarta, oszczędna w formie bryła budynku stanowi dobre tło dla kamiennych wstawek czy ozdobnych detali na elewacji. Garaż ma wygodne tylne wyjście, umożliwiające schowanie doń mebli ogrodowych czy łatwe wystawienie kosiarki. Można też od razu przejść na taras, częściowo zadaszony przez wysuniętą połać dachową. W chłodne dni domownicy mogą cieszyć się ciepłem z kominka w przytulnym salonie z aneksem kuchennym. Jest tu też dodatkowy pokój. Na poddaszu do dyspozycji są 3 sypialnie i duża łazienka. Nad garażem można przechowywać zabawki, zimowe ubrania albo wykorzystać to pomieszczenie jako miejsce zabaw dla dzieci.

i Autor: Archiwum serwisu Murator BCC214c - Dom na rozstaju - wariant III - elewacja ogrodowa Zobacz projekt domu >>>

Obie części tego sympatycznego bliźniaka łączą się garażami, które pełnią też funkcję stryszku (wykorzystana przestrzeń pod dachem). Takie rozwiązanie zapewnia prywatność i skuteczne odcięcie się od dźwięków z drugiego lokalu. Po stronie ogrodu tarasy są również oddalone od siebie, więc można między nimi skonstruować przesłony.

Zobacz więcej szczegółów projektu>>>BCC214c Dom na rozstaju - wariant III

Murator BCC122a - Udany - wariant I

Autorzy: arch. Mariusz Pawlak, arch. Piotr Klasek

Powierzchnia użytkowa 156,3 m2Powierzchnia garażu 28,4 m2Liczba pokoi (z salonem) 5Wymiary działki 13,70 x 22,40 m

i Autor: Archiwum serwisu Murator BCC122a - Udany - wariant I - elewacja frontowa Zobacz projekt domu >>>

Udany - wariant I to prosty dom w zabudowie bliźniaczej, o nieskomplikowanej bryle przykrytej stromym dwuspadowym dachem. Wnętrze zaprojektowano z myślą o 4-5-osobowej rodzinie, wyraźnie rozdzielając poszczególne części domu na obu kondygnacjach. Parter to w dużej części jedno otwarte pomieszczenie składające się z przestronnego pokoju dziennego z jadalnią i wygodnej kuchni. Centralnie usytuowany duży stół będzie niewątpliwie sercem domu i miejscem spotkań całej rodziny. Na poddaszu każdy z domowników znajdzie miejsce dla siebie na indywidualną pracę lub wypoczynek. Przewidziano tu 4 wygodne sypialnie doświetlone oknami połaciowymi i balkonowymi, w tym jedna, to wygodny apartament małżeński z własną łazienką.

i Autor: Archiwum serwisu Murator BCC122a - Udany - wariant I - elewacja ogrodowa Zobacz projekt domu >>>

Udany - wariant I spełni oczekiwania wielu inwestorów, zwłaszcza tych, którzy na wąskiej działce chcą zrealizować dom w zabudowie bliźniaczej z garażem.

Zobacz więcej szczegółów projektu>>> BCC122a Udany - wariant I

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Murator BCC346a - Elastyczny - wariant I

Autor arch. Przemysław Biryło

Powierzchnia użytkowa 75,2 m2Powierzchnia netto 80,4 m2Liczba pokoi (z salonem) 3Wymiary działki 11,10 x 22,10 m

i Autor: Archiwum serwisu Murator BCC346a Elastyczny - wariant I Zobacz projekt domu >>>

Nowoczesny dom bliżniak: stalowoszary i biały

Elastyczny - wariant I to dom bliźniak, którego elewacja jest utrzymana w nowoczesnej stalowoszarej i białej kolorystyce. Jego atutem jest możliwość adaptacji poddasza (56 m2), które powiększy powierzchnię domu do ponad 120 m2. Od frontu znajduje się z jednej strony kuchnia z widokiem na strefę wejścia, a z drugiej – garderoba, w miejscu której w przyszłości będą schody na poddasze. Centrum domu zajmuje obszerna strefa dzienna z miejscem na wypoczynek oraz wspólne posiłki. Relaks umili zaplanowany w narożniku kominek. Niemal cała ściana salonu jest przeszklona, co rekompensuje brak okien z drugiej strony. Wystarczy otworzyć okno tarasowe, by powiększyć salon o dodatkowe 20 m2 tarasu. W głębi domu zaplanowano część nocną oddzieloną od salonu drzwiami przesuwnymi.

i Autor: Archiwum serwisu Murator BCC346a Elastyczny - wariant I - elewacja ogrodowa Zobacz projekt domu >>>

Budynek został pomyślany do zabudowy bliźniaczej na bardzo wąską działkę. Jego krótszy bok ma zaledwie 7,3 m.

Zobacz więcej szczegółów projektu>>>BCC346a - Elastyczny - wariant I

Murator BM148 - Leszczynowa aleja

Autor arch. Ewa Dziewiątkowska

Powierzchnia użytkowa 134,2 m2Powierzchnia garażu 20,9 m2Liczba pokoi (z salonem) 5Wymiary działki 12,90 x 21,40 m

i Autor: Archiwum serwisu Murator BM148 - Leszczynowa aleja - elewacja frontowa Zobacz projekt domu >>>

Dom BM148 - Leszczynowa aleja

BM148 - Leszczynowa aleja to dom bliźniak dla rodziny 2+3. Większą część parteru zajmuje otwarta strefa dzienna obejmująca prawie 40-metrowy salon z jadalnią, a także kuchnia oddzielona bufetem. Dzięki temu osoba przygotowująca posiłki może cały czas mieć kontakt z domownikami i gośćmi przebywającymi w salonie. Pokój dzienny jest szeroko otwarty na ogród za sprawą trzyskrzydłowego okna tarasowego. Dodatkową atrakcją salonu jest też kominek. Oprócz tego na parterze znajdziemy łazienkę z prysznicem oraz kotłownię. W bryle budynku zaplanowano jednostanowiskowy garaż mający połączenie z domem przez przedsionek, który choć niewielki to jednak pomieści aż dwie szafy. Poddasze to strefa nocna z 4 sypialniami i ogólnodostępną łazienką. Duże lukarny znacznie powiększają powierzchnię pokoi i wpuszczają do nich mnóstwo słońca, a balkon łączący dwie z sypialni stanowi jednocześnie częściowe zadaszenie tarasu.

i Autor: Archiwum serwisu Murator BM148 - Leszczynowa aleja - elewacja ogrodowa Zobacz projekt domu >>>

Ten średniej wielkości bliźniak może stać się siedzibą dla członków rodziny lub grupy przyjaciół.

Zobacz więcej szczegółów projektu>>>BM148 - Leszczynowa aleja

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