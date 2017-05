Ceny mieszkań na rynku pierwotnym: ile zapłacimy za nowe mieszkanie?

Takie wnioski wypływają z najnowszych raportów firmy doradczej REAS, która monitoruje rynki mieszkaniowe w największych miastach. REAS podał niedawno, że w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi deweloperzy sprzedali w pierwszym kwartale 2017 r. łącznie ponad 18,6 tys. mieszkań.

- Pod tym względem był to najlepszy kwartał w historii rynku deweloperskiego w Polsce - podkreśla Katarzyna Kuniewicz, szefowa działu badań i analiz rynku w REAS.

Dodajmy, że w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. najbardziej, bo aż o blisko 59% wzrosła sprzedaż mieszkań deweloperskich w Poznaniu. W Krakowie była większa o ponad 47%, w Trójmieście i Łodzi – o ok. 30%, a we Wrocławiu – o ponad 23 proc. Natomiast w Warszawie wzrost wyniósł „tylko” 18%. A przypomnijmy, że ubiegły rok był dla deweloperów rekordowy pod względem sprzedaży.

Oferta mieszkań na rynku pierwotnym zaczęła się kurczyć

Z punktu widzenia kupujących najważniejsze jest jednak to, że świetna koniunktura dopinguje deweloperów do rozpoczynania kolejnych inwestycji. GUS podał, że w pierwszym kwartale tego roku w całym kraju zaczęli oni budowę blisko 23,2 tys. mieszkań, czyli o ok. 41 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei uzyskane w tym okresie przez deweloperów pozwolenia na budowę objęły prawie 33,2 tys. mieszkań, co oznacza blisko 55-proc. wzrost.

Katarzyna Kuniewicz zwraca uwagę, że w sześciu wymienionych wyżej aglomeracjach deweloperzy wprowadzili na rynek mniej mieszkań niż ich sprzedali, co spowodowało, że łączna oferta na koniec marca skurczyła się o ok. 5 proc. w porównaniu z grudniem. Wciąż jest ona jednak wysoka - 50,2 tys. mieszkań. Oczywiście w poszczególnych miastach różnie to wyglądało. Np. w Warszawie mieszkań w ofercie deweloperów ubyło najbardziej (o ponad jedną dziesiątą), zaś Wrocław był jedynym miastem, w którym kupujący nowe mieszkania mieli ich do wyboru o blisko 3 proc. więcej niż w grudniu 2016 r.

Jednak nie ma mowy o problemie nadpodaży. Wręcz przeciwnie. Według REAS, przy zachowaniu tempa sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów trzeba by było czekać tylko około dziewięciu miesięcy na sprzedaż ostatniego lokalu. Ponadto w Warszawie najszybciej maleje liczba gotowych mieszkań niesprzedanych. Cztery lata temu było ich ok. 5,4 tys., a obecnie – ok. 1,9 tys. Dlaczego te dane są takie ważne?Bo od relacji popytu do podaży zależą ceny nowych mieszkań.