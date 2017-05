Projekt nowego mieszkania. Jak wprowadzić zmiany lokatorskie?

Projektmieszkania z architektem czy na własną rękę?

Zmiany w projekcie mieszkania można wykonać na własna rękę. Należy jednak pamiętać, że nie można ingerować w części wspólne, ściany konstrukcyjne, instalacje, szachty wentylacyjne, powierzchnie wspólne z innymi właścicielami, zewnętrzną stolarkę otworową, elewację budynku.

Do samodzielnego zaprojektowania funkcjonalnego wnętrza potrzebna jest chociaż podstawowa znajomość materiałów budowlanych i wykończeniowych, zmysł artystyczny i poświęcenie czasu na bieganie po sklepach.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonsultować własny projekt z architektem. Spojrzenie okiem fachowca jeszcze bardziej udoskonal własny pomysł na wnętrze i będzie tańsze niż projekt całościowy.

W Internecie można znaleźć wszelkiej maści małe programy do projektowania. Większość z nich jest bardzo prosta, idealna dla początkujących wnętrzarzy. Coraz więcej sklepów z materiałem wykończeniowymi proponuje projekt kuchni czy łazienki w cenie zakupionego towaru. Jeśli zdecydujemy się np. na zakup płytek, klejów lub fug w jednym sklepie to czemu nie skorzystać z takiej usługi.

Dla osób, które nie potrafią skonkretyzować swoich preferencji co do wyglądu mieszkania lub chciałyby mieć wnętrza wykończone w podwyższonym standardzie powinny zgłosić się o sporządzenie projektu do pracowni architektonicznej. Na życzenie klienta architekt może wprowadzić niestandardowe koncepcje i funkcjonalne rozwiązania oraz wyposażyć mieszkanie w inteligentne urządzenia sterujące. Architekci mają również rabaty i profity u zaprzyjaźnionych dostawców co znacząco może zmniejszyć koszta zakupionego materiału. Średnia cena projektu to 80 – 200 zł za m2. Cena może ulec zmianie w zależności od ilości i obszaru prac, które wykona architekt.