Gniazda elektryczne i łączniki instalacyjne – montaż, zasada działania, rodzaje. PORADNIK przed zakupem

Jak dobrać gniazda elektryczne do poszczególnych pomieszczeń?

Gniazda elektryczne instaluje się zwykle minimum 30 cm nad podłogą. Ich liczba i rozplanowanie w danym pomieszczeniu zależą od tego, z ilu urządzeń będziemy korzystać.

Gniazda elektryczne w kuchni

Najbardziej newralgicznym miejscem montażu gniazda elektrycznego jest kuchnia. Tu z reguły znajduje się najwięcej urządzeń zasilanych prądem. Oprócz tych, które należy podłączać do indywidualnych gniazd (bez stosowania przedłużaczy), jak lodówki czy zmywarki, są także takie, które ze względu na komfort dobrze jest na stałe podłączyć do sieci (mikrofalówki, czajniki czy ekspresy do kawy). Dla każdego z nich warto więc zaplanować osobne gniazdo elektryczne.



Oprócz nich w kuchni używa się również elektrycznej krajalnicy, tostera, miksera czy frytkownicy. Z myślą o tych urządzeniach dobrze jest zaplanować dodatkowo jedno lub dwa gniazda elektryczne tuż nad blatem kuchennym (na wysokości 0,85-1,15 m).

Gniazda elektryczne w łazience

W łazience jedno gniazdo elektryczne należy zarezerwować dla pralki. Następne dwa przydadzą się obok lustra (na suszarkę, maszynkę do golenia czy do podłączenia ładowarki do elektrycznej szczoteczki). Pamiętajmy też, że gniazda instalowane w łazience powinny być bryzgoszczelne (z klapką i odpowiednimi uszczelkami, oznaczenie IP44). Umieszcza się je zwykle na wysokości 1,40 m.

Gniazda elektryczne w salonie

W salonie czy sypialni oprócz gniazd elektrycznych do podłączenia telewizora i towarzyszących mu sprzętów (np. odtwarzacza DVD) oraz lamp stojących warto pomyśleć o dodatkowym gnieździe np. do podłączenia odkurzacza, ładowarki do telefonu czy laptopa.