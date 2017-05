Lampy sufitowe, LED, halogeny? Jakie oświetlenie salonu polecają architekci

Salon to z założenia pokój wielofunkcyjny. Służy do różnych celów – indywidualnego wypoczynku, przyjmowania gości, jedzenia, spędzania czasu w gronie rodziny. Dobrze, jeśli oświetlenie będzie można dopasowywać do tych potrzeb. Pokój dzienny jest coraz częściej połączony z kuchnią i jadalnią, dlatego jeden żyrandol pod sufitem nie załatwi sprawy. Dzięki rozmieszczeniu wielu różnorodnych lamp w odpowiednich miejscach uzyskamy wiele możliwych aranżacji wnętrza i podziałów na strefy. Dlatego na liczbie źródeł światła w salonie nie warto przesadnie oszczędzać.

Planując oświetlenie, nie możemy się ograniczać do myślenia o powierzchni i kształcie salonu. Światło jest elementem całej przestrzeni wnętrza, działa we wszystkich jego wymiarach. Zazwyczaj zależy nam, aby nasz salon był dobrze oświetlony. Ale dobrze, to zarówno ładnie, ciekawie, jak i funkcjonalnie.

Oświetlenie salonu: wnętrze w pełnym świetle

Zmęczeni nieśmiertelnym, wieloramiennym żyrandolem zawieszonym pośrodku sufitu coraz częściej rezygnujemy z centralnie umieszczonego światła w salonie na rzecz lamp i kinkietów rozproszonych w różnych punktach pokoju. Tym samym, często nieświadomie, pozbawiamy się bardzo ważnego oświetlenia ogólnego. Efektem jest nierównomierne oświetlenie wnętrza salonu: jedne zakątki są bardziej rozświetlone, a inne toną w mroku.

A tymczasem jasny, dobrze oświetlony salon zapewnia komfort zbliżony do światła dziennego. Takie oświetlenie potrzebne jest czasami jako tło do wyeksponowania innych elementów wnętrza, a czasami po prostu do zrobienia porządków. Niezależnie od tego, jak często będziemy z niego korzystać, powinniśmy je zainstalować.

Zastępując światło dzienne, wybieramy źródła i oprawy równomiernie oświetlające całe wnętrze. Nie musi to być staromodny żyrandol zawieszony pośrodku sufitu. Mamy do wyboru znacznie nowocześniejsze plafoniery, żyrandole, lampy wiszące, albo reflektorki na linkach lub szynach oraz halogeny umieszczone w suficie.

Oświetlenie ogólne w salonie dobieramy do wielkości i kształtu pomieszczenia. W niewielkim salonie często stosuje się jedno źródło światła umieszczone centralnie. W salonie o dużej powierzchni konieczne jest kilka równomiernie umieszczonych źródeł światła.

Jeśli salon ma zakamarki, nisze lub łączy się z innym wnętrzem należy zapewnić źródło światła w każdej jego części. Uruchamiane jednocześnie, muszą mieć zgrane ze sobą oprawy i kolor źródła światła. Nie mogą one tworzyć dysonansu.

Wysoki salon wymaga silnego źródła światła, stwarza też problem z wymianą żarówek i utrzymaniem go w czystości. Może być punktem wyjścia do zainstalowania nietypowego oświetlenia: dużych żyrandoli wieloramiennych, światła umieszczonego na wysięgnikach, ramach, oświetlenia rozpietego na linkach. W takiej przestrzeni dobrze wyglądają lampy, które wymagają odejścia – z pewnej odległości lepiej je widzimy. Efektowne jest skierowanie światła na sufit i oświetlenie pomieszczenia światłem od niego odbitym.

Połącz kilka rodzajów światła: jakie lampy do salonu

Aby uzyskać najlepszy efekt i swobodę w zmianie nastrojów najlepiej rozmieścić oświetlenie w salonie warstwowo. Oświetlenie ogólne będzie stanowiło tło do oświetlenia miejscowego i dekoracyjnego. Ważne jest też, skąd światło pada - z góry czy z boku i jaką ma barwę. Operując różnymi rodzajami oświetlenia w salonie, o różnym natężeniu, można wyczarować w poszczególnych strefach pomieszczenia odmienny klimat. Światło zmienia kolor tkanin, tapet, ścian, mebli, a nawet obrazów, powiększa i pogłębia wszelkie nisze i zagłębienia znajdujące się w pomieszczeniu, meblach, przedmiotach.

Od własności światła zależy jak się czujemy. Jasne pomieszczenia wywołują pogodny nastrój i pobudzają do aktywności, zaś wnętrza o niższym poziomie oświetlenia wywołują uczucia odprężenia i spokoju. Salon będzie sie wydawał ciepły i przytulny, jeżeli użyjemy światła rozproszonego. Lepiej wybrać kilka słabszych, właściwie rozmieszczonych punktów świetlnych niż jeden mocny.

Oświetlenie salonu do strefy wypoczynku: lampy sufitowe

Lampy sufitowe nad częścią wypoczynkową zapewnią komfort przebywania w niej całej rodzinie, a także gościom. Spotkanie towarzyskie w większym gronie to sytuacja, w której chcemy korzystać z większej przestrzeni salonu, odpowiednie będzie więc ogólne światło górne. Podobnych warunków potrzebują też na przykład rodzinne rozgrywki w gry planszowe i zabawy dzieci odbywające się na podłodze. W przykładowym planie salonu są to cztery oprawy pojedyncze, ale można zastosować także oprawy z kilkoma reflektorkami lub systemy szynowe albo linkowe. Jeśli jednak chcemy w dużej przestrzeni salonu poczuć się przytulniej i na przykład poczytać, można wyodrębnić z niego miły kącik dzięki lampie stojącej. Rezygnujmy wówczas z zapalania reflektorów sufitowych znajdujących się daleko.