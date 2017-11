Oświetlenie stołu: wybieramy lampy nad stół

Projekt instalacji oświetlenia jadalni

Niezależnie od tego, czy stół zaplanujemy w kuchni, w salonie, czy jadalni, musimy zadbać o właściwe rozmieszczenie obwodów elektrycznych. Powinny być przynajmniej dwa niezależne od siebie. Jeden obwód służy do oświetlenia ogólnego, drugi do funkcjonalnego (zadaniowego). Oświetlenie ogólne tworzy tło. Funkcjonalne i dekoracyjne oświetlenie natomiast koncentruje się na poszczególnych przestrzeniach (na przykład na blacie stołu albo miejscu do czytania) oraz buduje nastrój.

W dużych, pełniących różne funkcje pomieszczeniach nie musimy się ograniczać do jednego obwodu funkcjonalnego. Projektując instalację elektryczną, zaplanujmy dobrze gniazda elektryczne. Dobrze, gdy jest ich więcej niż to, co uważamy za konieczne minimum. Przydadzą się do podłączenia lamp podłogowych i stołowych, które będziemy mogli przestawiać odpowiednio do potrzeby, a także zapalać i gasić włącznikiem przy drzwiach. Warto również zastosować ściemniacze umożliwiające regulację natężenia (intensywności) światła.