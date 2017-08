Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych. Zobacz, jak łatwo je zbudować.

Kiedy budować sufity podwieszane?

W nowo budowanym domu sufity podwieszane z płyt g-k montuje się po otynkowaniu ścian wewnętrznych oraz zrobieniu wylewek pod podłogi. W domu powinny być już wstawione wszystkie okna, a jeżeli prowadzisz prace w chłodnej porze roku, to najlepiej, aby działało już ogrzewanie, gdyż temperatura w pomieszczeniu powinna być stała i wynosić minimum 10ºC. Lepiej nie narażać płyt g-k na kontakt z wilgocią z wysychających ścian oraz zmiany temperatury. Wilgotność względna w pomieszczeniach, gdzie się znajdują, nie może przekraczać 70%. Jeżeli planujesz umieszczenie w suficie oświetlenia, trzeba przed budową rusztu rozplanować punkty świetlne i doprowadzić do nich zasilanie.

Materiały na sufity podwieszane

Płyty g-k stanowią okładzinę podwieszanych sufitów. Przykręca się je do rusztu drewnianego lub metalowego mocowanego do stropu. Obecnie najpopularniejsze są systemowe ruszty metalowe z profili ze stali ocynkowanej, do których dopasowanych jest wiele dodatkowych akcesoriów. Do budowy będą potrzebne tak zwane profile stalowe sufitowe CD i przyścienne UD mające nieco inną budowę niż słupki i profile U używane do konstrukcji szkieletowej ścian działowych. Kształt profili sufitowych CD umożliwia mocowanie ich do wieszaków sufitowych wkręconych w strop, na których wisi cała konstrukcja.

Montaż sufitów podwieszanych: profile stalowe

Profile przyścienne UD montuje się do ściany – służą do stabilizacji poziomych profili CD. Rozstaw profili CD zależy od układu płyty oraz jej grubości – najczęściej profile nośne rozmieszcza się co 40-50 cm, profile główne w rusztach krzyżowych co 100-120 cm, a wieszaki co 75 cm. Przy bardzo małych rozpiętościach można również do zbudowania podkonstrukcji sufitów podwieszanych wykorzystać profile ścienne bez wieszaków. Rozmieszcza się je wówczas nieco gęściej niż profile sufitowe – w rozstawie około 30 cm. Profile ścienne C wsuwa się w profil U przykręcony do ściany.