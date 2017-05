Dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera

Bonusy, rabaty, negocjacje ceny mieszkania

Na rynku pierwotnym panuje duża konkurencja, zwłaszcza w dzielnicach, w których kilku deweloperów realizuje po sąsiedzku swoje inwestycje. Kupujący kuszeni są różnymi promocjami i dodatkami – miejsce parkingowe gratis, rabat na zakup komórki lokatorskiej, pakiet kart rabatowych do sklepów z materiałami wykończeniowymi czy dodatkowe wyposażenie w cenie mieszkania. To kolejna zachęta, by rozważyć zakup nowego lokalu. Zwykle można też negocjować cenę mieszkania.

Wsparcie finansowe od państwa

Od kilku lat nabywcy mieszkań z rynku pierwotnego mogą korzystać z rządowych programów dopłat. Wprawdzie zakończył się już program Rodzina na swoim, ale trwa Mieszkanie dla Młodych i planowany jest kolejny – Mieszkanie Plus. Warto sprawdzać kiedy i na jakich warunkach można uzyskać dodatkowe finansowanie.

Mieszkania od dewelopera to niższe koszty transakcji

Finansując zakup mieszkania kredytem oczywiście trzeba ponieść różne opłaty bankowe. Koszt notarialnej umowy przedwstępnej dzielony jest na pół pomiędzy kupującego i dewelopera. Umowę finalną pokrywa w 100% kupujący. Nie płaci się – tak jak przy transakcji na rynku wtórnym - podatku od czynności cywilno-prawnych. Nie ma też prowizji pośrednika nieruchomości.

Nowe mieszkanie – mniej wad, możliwość zgłaszania usterek

W mieszkaniu od dewelopera raczej nie występują wady ukryte. Nawet jeśli są jakieś usterki, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną wykryte podczas odbioru technicznego. Wszystkie instalacje są nowe, a więc nie trzeba obawiać się kosztownych remontów, co bardzo często ma miejsce w mieszkaniach z rynku wtórnego. Trzeba jednak być czujnym przy odbiorze mieszkania. Warto przy tym skorzystać z pomocy fachowca np. inspektora budowlanego.

Podczas odbioru sporządzany jest protokół, do którego kupujący może zgłosić wady mieszkania. Tryb i terminy rozpatrywania zgłoszonych do protokołu wad reguluje ustawa deweloperska. Zgodnie z przepisami deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Uznane wady lokalu deweloper musi usunąć w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu. Jeżeli przez miesiąc usterki nie zostaną naprawione, deweloper może wskazać inny termin, ale powinien uzasadnić opóźnienie.

Nie podpisujmy protokołu zdawczo-odbiorczego przed usunięciem przez dewelopera wszystkich zgłoszonych wad. Dopiero, gdy stwierdzimy, że dokonano naprawy wszystkich, a zwłaszcza tych zaprotokołowanych w naszej obecności, usterek, możemy przejść do odbioru ostatecznego.



Czasami usterki zauważamy już po odbiorze, w trakcie użytkowania mieszkania. W tej sytuacji nadal możemy zgłaszać deweloperowi wszelkie wady lokalu jak i części wspólnych budynku. Ich naprawę deweloper przeprowadzi w ramach 5-letniej rękojmi na prace budowlane. Instytucję rękojmi reguluje Kodeks Cywilny.

Uregulowany stan prawny nieruchomości

Atutem mieszkań z rynku pierwotnego jest ich uregulowany stan prawny. W przeciwieństwie do wielu nieruchomości z rynku wtórnego, przy zakupie lokalu od dewelopera nie pojawią się problemy z roszczeniami byłych właścicieli, sprawy spadkowe, zasiedzenia nieruchomości czy niezgodności w księdze wieczystej. Kupujący powinien jedyne sprawdzić firmę deweloperską. Warto prześledzić sposób prowadzenia poprzednich inwestycji. Natomiast informacje o danej spółce można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym, a są to wysokość kapitału zakładowego, dane osób reprezentujących firmę, informacje o tym, czy podmiot znajduje się w stanie upadłości, czy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne.

Trzeba też sprawdzić konkretną inwestycję – pozwolenie na budowę, sposób finansowania budowy, rodzaj rachunku powierniczego, z którego będzie korzystał deweloper. Wszystkie tego typu informacje dostępne są w wydziałach architektoniczno-budowlanych urzędów powiatowych lub miejskich oraz u dewelopera.