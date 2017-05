Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co obejmuje, na co zwrócić uwagę?

Czym jest stan deweloperski?

Definicja stanu deweloperskiego nie jest nigdzie jednoznacznie określona. Przy podpisywaniu umowy z deweloperem trzeba zawsze dokładnie ją przestudiować i dowiedzieć się w jakim standardzie otrzymamy mieszkanie. Takie informacje powinny się znajdować w jednym z załączników do umowy. Każdy deweloper może mieć własną definicję stanu deweloperskiego, ale w większości przypadków możemy założyć, że w nowym mieszkaniu znajdziemy:

drzwi wejściowe – klasy określonej w opisie technicznym. Trzeba mieć na uwadze, że nie będziemy mieć wpływu na ich kolor. Jest on narzucany z góry tak, aby pasował do wystroju korytarzy i tworzył spójną całość zgodny z wizją projektanta.

otynkowane ściany – ale coraz częściej można spotkać się również ze ścianami pomalowanymi na kolor biały. W łazienkach malowany jest tylko sufit, ale nie jest to duży problem. Deweloper zakłada, że większość inwestorów pokryje ściany glazurą.

posadzki wykonane z betonowej wylewki – będą stanowiły dobrą bazę pod dowolne wykończenie.

rozprowadzoną instalację elektryczną – z gniazdami, łącznikami, wyprowadzeniem pod podstawowe punkty świetlne oraz zainstalowanym domofonem (jeżeli nasza inwestycja posiada systemy kontroli dostępu do klatek). W mieszkaniu powinny się też znaleźć gniazda telefoniczne i gniazda umożliwiające podłączenie telewizji.

przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej - trzeba pamiętać o tym, że rury prawdopodobnie będą poprowadzone po ścianach. Chcąc podłączyć umywalkę, brodzik lub prysznic konieczne będzie ukrycie instalacji pod ścianką z płyty g-k. Tym samym zmniejszymy powierzchnię łazienki, co trzeba wziąć pod uwagę przy jej projektowaniu. W obecnie budowanych mieszkaniach, można spotkać łazienki tak małe, że każdy centymetr ma znaczenie. Nie należy wkuwać instalacji w ścianę, która oddziela nas od sąsiada. Ściany między lokalami są projektowane zgodnie z warunkami technicznymi i spełniają określone kryteria izolacyjności akustycznej. Wykonując w nich bruzdy, stworzymy mostki akustyczne, które spowodują, że sąsiad będzie znakomicie słyszał wodę płynącą w naszych rurach. Ściany pomiędzy mieszkaniami należą do części wspólnej nieruchomości i ich naruszenie bez zgody może skutkować utratą gwarancji, karą finansową, a nawet sprawą w sądzie.

parapety wewnętrzne – z materiału określonego w opisie technicznym. Pod oknami typu portfenetr (które są wysokości prawie całej ściany) najczęściej nie spotkamy parapetów.

instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami

płytki na balkonie lub tarasie i wykończone balustrady

Kupując zatem mieszkanie w stanie deweloperskim powinniśmy się liczyć z tym, że konieczne będzie jego malowanie, wstawienie wszystkich drzwi wewnętrznych, wykonanie podłóg, całkowite urządzenie łazienki, włączając w to glazurę, terakotę oraz biały montaż. Jeśli nie będziemy chcieli montować drzwi, a w projekcie są one przewidziane, prawdopodobnie będzie trzeba otynkować ościeża. Deweloper tego nie robi, ponieważ zakłada, że i tak zostaną one zakryte przez drzwi.

