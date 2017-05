Mieszkanie wykończone pod klucz. Czy opłaca się zlecić wykończenie deweloperowi?

Na wykończenie mieszkania pod klucz decyduje się około 15-20% inwestorów. Są to często klienci kupujący lokale pod późniejszy wynajem. Traktują je w celach inwestycyjnych i nie chcą się za bardzo angażować w ich wykańczanie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy wybrali taką opcję, kupując mieszkanie dla siebie. Jakie są korzyści, a jakie ryzyka przy wybraniu wykończenia pod klucz?

Mieszkanie pod klucz - zalety i wady

Niewątpliwą zaletą jest duża oszczędność czasu. Nie musimy szukać ekipy wykończeniowej, kontrolować prac ani dostarczać materiałów. Często firmy pracujące dla dewelopera mogą przystąpić do wykańczania wcześniej, jeszcze zanim zaczną się odbiory mieszkań. Dzięki temu, gdy nasz sąsiad będzie się zastanawiał jakie płytki kupić do łazienki, my już będziemy szykować się do przeprowadzki. Nie musimy martwić się, że wykonawca nas wystawi w ostatniej chwili. Wszystko zostaje po stronie dewelopera i to on musi zabiegać o to, aby robota była wykonana na czas. Naszym jedynym wkładem w wykończenie mieszkania jest określenie, co konkretnie chcemy w nim mieć i ustalenie końcowego projektu. Deweloper przeprowadza wycenę, ustala termin zakończenia prac, a my wpłacamy zaliczkę. Ważną zaletą takiego wariantu jest możliwość wzięcia jednego kredytu hipotecznego na kupno oraz wykończenie mieszkania.

Minusem, jaki niesie za sobą mieszkanie pod klucz, może być ograniczony wybór aranżacji. W standardowych pakietach nie zawsze znajdziemy takie wzory i materiały, o jakich marzymy. Problematyczne mogą być rozwiązania, które będą odbiegać od narzuconych z góry przez dewelopera. To może być jednak pomocne dla osób, które nie mają sprecyzowanej wizji wystroju swojego mieszkania, a widok pokaźnych katalogów wypełnionych wzorami płytek, przyprawia je o zawroty głowy.

Przeczytaj też: Dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera? >>

W wykończeniu pod klucz można mieć obawy o jakość wykonanych prac. Deweloper będzie zapewne chciał wykończyć jak najwięcej mieszkań, w jak najkrótszym czasie i zatrudniając jak najmniej ludzi. Ale pamiętajmy, że zatrudniając kogoś na własną rękę, też często nie możemy mieć pewności, że się nie zawiedziemy. Co więcej, taki wykonawca może zniknąć bez śladu i nie będziemy mieli do kogo skierować naszych reklamacji. W wykończeniu pod klucz gwarancja spoczywa na deweloperze.