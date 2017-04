Montaż rynien. Jak zrobić to poprawnie i jakich błędów unikać?

Po założeniu rynien, nie można oczywiście zapomnieć o zakończeniu ich zaślepkami uszczelkowymi. Warto również na tym etapie przeprowadzić test, który sprawdzi czy do tej pory wszystko wykonaliśmy poprawnie. Woda wlana do rynny powinna szybko spłynąć do odpływu i nie tworzyć nigdzie tzw. zastoin, czyli miejsc, w których będzie się zatrzymywać. Jeśli ustawienie haków będzie wymagało korekty, lepiej dostrzec to zanim zamontujemy rury spustowe.

Jak wykonać montaż rur spustowych?

Aby rozpocząć montaż rur spustowych, należy podprowadzić instalację bliżej elewacji. W tym celu, do odpływu montuje się dwa kolana o kącie 45 stopni każde. Jeśli jest to konieczne, można umieścić między nimi kawałek prostej rury, aby uzyskać oczekiwaną odległość od ściany domu. Następnie montujemy dyble z obejmami do elewacji. Ich długość należy dobrać indywidualnie do grubości ocieplenia budynku. Rury spustowe montuje się w obejmach, które należy potem skręcić. Trzeba jednak odpowiednio dobrać siłę skręcenia tak, aby nie uszkodzić rury, a jednocześnie zapewnić jej pewne mocowanie. Odległość między obejmami nie powinna być większa niż 1,8 m.