Wyburzanie ścian: remont w mieszkaniu. Czym i jak wyburzyć ścianę

Wyburzanie ścian jest możliwe teoretycznie w każdym wypadku i często staje się jedyną możliwością na zaaranżowanie nowoczesnego wnętrza. Jednak w praktyce zabieg usuwania ścian wymaga więcej uwagi. Na samym początku należy określić, z jakim typem ściany mamy do czynienia – czy jest to ściana nośna (konstrukcyjna), czy działowa. Mimo, że w większości przypadków ściany nośne są grubsze od działowych, to nie zmienia to faktu, że do każde wyburzenie ścian lub inny zabieg ingerujący w konstrukcję budynku, należy skonsultować ze specjalistą – inżynierem budownictwa lub architektem. Grubość ścianki działowej to z reguły 6,5 lub 12 cm. Tego rodzaju ściany nie powinny przenosić żadnych obciążeń poza własnymi, jednak usunięcie takiej przegrody może prowadzić do zaburzenia konstrukcji budynku.

Wyburzanie ścian działowych – jak się do tego zabrać

Mimo, że wyburzanie ścian działowych z reguły nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji i nie wymaga odrębnego projektu, to jednak rozbiórkę przegrody powinniśmy rozpocząć od konsultacji z konstruktorem. Upewni on nas w przekonaniu, że na pewno zabieramy się za wyburzanie ściany działowej oraz określi, czy przegroda nie jest odpowiedzialna za odbieranie częściowych obciążeń. Najwięcej problemów z wyburzaniem ścian działowych możemy spotkać w budownictwie przedwojennym. W tego typu budynkach ceglane stropy typu Kleina, były połączone ze ścianami działowymi przy pomocy stalowych belek – cała konstrukcja stanowiła integralną całość. W tym wypadku, usunięcie ścianki działowej może spowodować, że ściany sąsiednie, nie będą w stanie odebrać takiej ilości obciążeń, co może doprowadzić do wygięcia się stropu na wyższej i niższej kondygnacji. W niektórych przypadkach może dojść także do lokalnych zawaleń. Niektóre ze ścian działowych w starym budownictwie, stawiane były w pośpiechu co powodowało pominięcie stalowych belek w konstrukcji. Jeżeli wyburzymy taką ścianę mogą nastąpić ugięcia lub pęknięcia stropu, dlatego w tym wypadku konieczne jest zastosowanie podciągu.

Warto także pamiętać - nawet jeżeli teoretycznie, ścianka działowa nie powinna przenosić żadnych obciążeń, to usunięcie jej bez konsultacji z fachowcem może doprowadzić do wad konstrukcyjnych budynku.