Elewacje domów - jak dobrać ich kolor? Zobacz efektowne elewacje – zdjęcia domów jednorodzinnych

Jasne i ciepłe, czyli bezpieczne kolory elewacji domów

Najbezpieczniejsze będzie zastosowanie kolorystyki zasugerowanej przez projektanta domu. Jednak nadal często samodzielnie dokonujemy wyboru koloru tynku czy farby. Najbardziej sprawdzone na elewacji są kolory jasne i ciepłe.

Gdy nie mamy dużego doświadczenia w doborze barw, warto korzystać właśnie z tego klucza. Bardzo chętnie korzystamy z żółcieni. Najbezpieczniejsze jest użycie ich delikatnych odcieni, takich jak waniliowe, piaskowe czy kremowe. Są to barwy neutralne i słoneczne, ale stosunkowo mało nasycone – pasują do większości kolorów pokryć dachowych, a także do innych materiałów wykończeniowych, takich jak drewno, kamień czy cegła.

Gdy kolor żółty jest zbyt intensywny, może odbijać za mocno światło słoneczne, przez co elewacja domu będzie zbyt agresywna i może wyróżniać się z otoczenia zbyt intensywnie.

Chcesz się wyróżniać - pomaluj elewację domu na czerwono

Na elewacjach spotyka się również inne nasycone i zdecydowane barwy, takie jak czerwienie czy zielenie. Pamiętajmy jednak, że jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, nasz dom będzie widoczny z daleka – jest więc ono dobre dla tych osób, które koniecznie chcą się wyróżniać. Poza tym tego typu kolory nie zawsze wyglądają dobrze w zestawieniu z najbardziej u nas popularną czerwienią dachu czy też ciemnobrązową stolarką okienną.

Poza tym zastosowanie ciemnej barwy elewacji sprawdza się, gdy bryła jest prosta. Dlatego intensywne kolory ścian spotykamy często w domach nowoczesnych. Ciemna barwa powoduje, że prosty kształt wyraźnie odcina się na tle otoczenia, a zbyt duży budynek często wydaje się mniejszy. Niektóre mocne kolory elewacji mają poza tym powiązania geograficzne. I tak intensywnie niebieski dom doskonale wygląda na Santorini, a czerwony wzdłuż wybrzeży Norwegii. Na Mazowszu nie zawsze sprawdzą się takie rozwiązania.

Zdecydowanie bezpieczniejsze jest zastosowanie mocnego koloru jedynie na fragmencie elewacji, np. wyróżnienie nim detali czy elementów funkcjonalnych domu, takich jak np. wiatrołap czy garaż.

Białe elewacje domów wciąż najpopularniejsze

W Polsce długą tradycję ma zastosowanie na ścianach wszelkich odcieni bieli. Ten kolor był charakterystyczny dla ścian dworów i bielonych wapnem chałup, może być więc potraktowany jako element określonego stylu architektonicznego.

Elewacja w bieli wygląda szlachetnie, ale też można za jej pomocą osiągnąć efekt czystości i świeżości. Najlepiej wybierać ciepłe odcienie złamane, np. o barwie jaśminu, śmietanki lub kości słoniowej.

Ściany w takiej kolorystyce są doskonałym tłem dla stolarki okiennej czy drzwiowej. Im mniejsze różnice między kolorami na ścianach, tym dom wygląda bardziej naturalnie i lżej.

Świetlista i stonowana szarość oraz rozświetlone beże doskonale wyglądają w towarzystwie białej stolarki oraz czerwieni dachu. Szarości łączą się harmonijnie z modnymi dzisiaj szarymi lub grafitowymi pokryciami. Światło naturalne dodaje tym barwom blasku, dlatego najlepiej stosować je, gdy dom stoi w nasłonecznionym miejscu.