Blachodachówka na dach. Pokrycie dachowe z blachy stalowej bez tajemnic

Na jakie dachy dachówki z blachy?

Blachodachówki nadają się na pokrycia dachów o różnych rozmiarach i kształtach. Producenci określają zawsze minimalny kąt nachylenia dachu, przy którym śmiało można ułożyć ich blachodachówki i mieć pewność, że takie pokrycie będzie szczelne. Zazwyczaj jednak nachylenie połaci nie powinno być mniejsze niż 9–12°. Decydując się na bardziej płaski dach, też można pokryć go arkuszami blachodachówki, ale trzeba przygotować pod nie sztywne poszycie z desek, sklejki wodoodpornej lub płyt wiórowych. Nie można przy tym zapominać o obłożeniu go papą. Rodzaj blachodachówek powinien być dobrany do miejsca usytuowania posesji, na której stoi dom. Jedne blachodachówki lepiej sprawdzą się w miejscach nasłonecznionych, bo ich kolory nie blakną, a gorzej w zanieczyszczonym środowisku, gdzie potrzebna jest powłoka wysoce odporna na korozję i działanie kwasów lub zasad. Inne zaś warto układać na domach położonych wśród drzew, bo ich powierzchnia jest bardziej odporna na zarysowania, których przyczyną mogą być na przykład spadające szyszki.

Ile arkuszy blachy potrzeba?

Prospekty reklamowe podają różne sposoby na obliczenie, ile arkuszy blachodachówek będzie potrzebne do wykończenia dachu. W rzeczywistości nie wygląda to tak prosto, zwłaszcza gdy dach ma skomplikowany kształt i dużo lukarn. Obliczenie zapotrzebowania na blachę najlepiej więc pozostawić wykwalifikowanym sprzedawcom. Część z nich posłuży się w tym celu specjalnym programem komputerowym. Muszą oni jednak zapoznać się z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Na jego podstawie dobiorą odpowiednią ilość arkuszy, tak by po zakończeniu prac dekarskich pozostało jak najmniej niewykorzystanych kawałków blachodachówek. Chcąc samodzielnie obliczyć potrzebną ilość materiału, należy pamiętać, by kierować się rzeczywistymi wymiarami więźby dachowej, a nie wymiarami odczytanymi z projektu. Jeśli dach ma połacie prostokątne, to oprócz ich długości i szerokości trzeba również zmierzyć przekątne. Nie można zapomnieć także o tym, że arkusze układane będą na zakład. Jego wielkość podana jest w folderach reklamowych, a jeśli nie, to informacją taką służy każdy sprzedawca. Uwzględnić trzeba również to, że arkusze powinny wystawać kilka centymetrów poza deskę okapową.

Właściwa konserwacja pokrycia z blachodachówki

Konserwacja pokrycia z blachodachówki nie jest uciążliwa, bo większość zanieczyszczeń spływa razem z deszczem. Oczywiście jeśli w załamaniach połaci dachowej zalegają liście czy gałęzie, co jakiś czas trzeba je stamtąd usuwać, uważając przy tym, by nie zadrapać powłoki pokrycia. Co kilka lat warto sprawdzić powierzchnię dachu, na przykład czy spadające gałęzie nie zarysowały powłok blachy dachowej. Miejsca uszkodzeń blachodachówki trzeba umyć i po wyschnięciu zamalować farbą zaprawkową.

Akcesoria do pokryć z blachy

Dach będzie kompletny, jeżeli zostanie wykończony akcesoriami dostosowanymi do rodzaju pokrycia, a takie najłatwiej kupić u tego samego producenta, który sprzedaje blachę. W ofercie producentów blachodachówek są gąsiory, pasy nadrynnowe, wiatrownice, rynny koszowe, wywietrzniki, bariery śnieżne, a także elementy do poruszania się po dachu – stopnie i podesty kominiarskie.