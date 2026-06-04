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Dom na wsi o powierzchni użytkowej 80 m

Zacznijmy od tego, że macie dom na wsi o powierzchni użytkowej 80 m2. Dlaczego wieś i dlaczego akurat taki metraż?

Monika Wereda IG: U siebie w domu: Wyszło dosyć spontanicznie! Pod wpływem chwili zdecydowaliśmy się kupić działkę i zapadła decyzja o budowie domu. Nasza wieś jest jeszcze bardzo „wiejska” - jeździ kombajn i pieją koguty sąsiada. Chcielibyśmy żeby tak pozostało jak najdłużej…

Chcieliśmy zbudować mały i tani dom - tani w budowie i tani w utrzymaniu. Dziś wiem, że zbudować to jedno, a utrzymanie to już całkiem inna sprawa. Te wszystkie metry trzeba przecież sprzątać, malować, wyposażać – a to kosztuje.

Przez 9 lat mieszkałam z rodzicami i rodzeństwem w bloku na 40 m2, uważam że był to piękny dla nas czas, ilość metrów była oczywiście odrobinę za mała i dopiero po przeprowadzce do mieszkania większego o 20 m2 każdy miał już swój kącik. Po kolejnych 9 latach na 60 m2, z całą rodziną przeglądając pierwsze projekty wiedzieliśmy, że nie chcemy wielkiego domu. Od razu zdecydowaliśmy, że jeśli nasz dom ma być tani w budowie, nie chcemy dwóch kominów, wykuszów czy np. zbytecznych według nas na wsi – balkonów!

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Chcieli zbudować prosty, skromny, mały dom

To jaki miał być ten wymarzony?

Chcieliśmy zbudować prosty, skromny, mały dom o metrażu idealnym dla dwóch osób. Jesteśmy już trzeci rok U SIEBIE W DOMU i mamy aż dwa zupełnie nieużywane pokoje… Pewnie budując drugi raz zdecydowalibyśmy się na jeszcze mniejszy i na pewno parterowy domek.

Dom 80 m2 – ile przyjmie mieszkańców, by można było się w nim czuć swobodnie?

My czujemy się na tych 80 m2 idealnie! Śmiejemy się, że albo spędzamy czas w salonie, albo idziemy spać. Budując dom każde z nas miało mieć swój pokój – mój na górze, męża na dole… jednak jakoś to się nie sprawdziło do końca.

i Autor: usiebiewdomu.com/ Archiwum prywatne Taras został wykonany przez Monikę i Mariusza

Znam ludzi, którzy w domu o pow. 80 m2 mieszkają z trójką dzieci. Na blogu piszemy o domku mającym 35 m2, w którym mieszkają trzy dorosłe osoby. Nie wiem więc, czy da się mówić ogólnie o swobodzie, ponieważ każdy z nas odczuwa ją inaczej. Gdybyśmy nagle powiększyli rodzinę i mieli np. dwoje dzieci to spokojnie każde z nich miałoby swój osobny pokój.

i Autor: usiebiewdomu.com/ Archiwum prywatne "Na blogu podajemy bardzo dokładne zestawienie kosztów – od pierwszej śrubki po wykończeniówkę"

Budżet: oszczędności i kredyt z banku

Od czego zacząć planowanie budowy takiego domu pod kątem budżetu?

Mieliśmy troszkę swoich oszczędności, co pozwoliło wybudować domu w stanie zerowym otwartym, a na etapie krycia domu wystąpiliśmy do banku o kredyt. Nie ukrywamy tego, że na dom jest wzięty kredyt - po prostu bez niego budowa trwałaby pewnie z 10 lat!

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Dom nie jest duży, bo przy tworzeniu projektu, odrzuciliśmy wszystko co naszym zdaniem jest zbyteczne np. wspomniane wyżej balkony, wykusze, osobny komin od kominka, zrezygnowaliśmy także z okien dachowych, które na początku bardzo chcieliśmy mieć. Zastąpiliśmy je dużymi oknami balkonowymi, a same pomieszczenia nic na tym nie straciły, nadal są jasne. Jeśli chcecie, aby wasz dom był jeszcze tańszy niż nasz (230 tys. zł z meblami w 2017 r. ) polecam wybudować parterówkę. Same schody w naszym domu to koszt około 20 tys. zł., natomiast kominek to 10 tys. zł.

i Autor: usiebiewdomu.com/ Archiwum prywatne Niektóre meble też wykonano samodzielnie

Budowa domu: co zrobić samemu, co zlecić specjalistom

Ile można zrobić samemu, a ile za pomocą specjalistów?

Sami zrobiliśmy bardzo dużo. Teraz, gdy od podstaw postawiliśmy swój garaż wiemy, że zdobyliśmy jeszcze więcej doświadczenia i przy ewentualnej kolejnej budowie sami zrobilibyśmy jeszcze więcej. Samodzielne wykańczanie domu dało oszczędności około 40 tys. zł.

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Wykonaliśmy: zabudowę kominka, ocieplenie strychu, ocieplenie domu, elewację, tarasy, całą wykończeniówkę, niektóre meble. Wspomnę tylko, że żadne z nas nie jest zawodowo związane z budowlanką, a wszystkie wymienione wyżej rzeczy wykonywaliśmy pierwszy raz.

W jakiej kwocie zamkniemy budowę podobnego jak Wasz domu – do momentu wprowadzenia się „na gotowe”?

My zamknęliśmy się w kwocie 230 tys. zł, ale było to w 2017 roku. Na blogu podajemy bardzo dokładne zestawienie kosztów – od pierwszej śrubki po materiały wykończeniowe. Myślę, że teraz do tej kwoty, zakładając że zrobicie sami to co sami wykonaliśmy my, doliczyć trzeba około 30 proc., bo materiały budowlane cały czas drożeją.

i Autor: usiebiewdomu.com/ Archiwum prywatne Samodzielnie wykonana zabudowa kominka

i Autor: usiebiewdomu.com/ Archiwum prywatne "Mieszkanie na wsi to dalsza droga do pracy. Pokonując codziennie 100 km w jedną stronę jestem tu idealnym przykładem z czym to wszystko się wiąże"

Wasz blog to kompendium wiedzy na temat budowy domu. Czy w tej chwili, po doświadczeniach, doradzacie przy budowie podobnych domów poza blogiem i social media?

Nasz blog to trzy osoby – ja, mój mąż Mariusz oraz nasz przyjaciel, inżynier budownictwa Piotr. To właśnie Piotr jest autorem tekstów z zakładki PRAKTYKA, bez niego nie byłoby jednego z ulubionych tekstów na naszym blogu „Wełna czy pianka PUR”. Razem z Piotrem staramy się odpowiadać na wszystkie pytania zadawane pod tekstami na blogu, ale nie świadczymy usługi doradztwa przy budowie. Wszyscy pracujemy zawodowo w totalnie innych odmiennych kierunkach.

i Autor: usiebiewdomu.com/ Archiwum prywatne "Przy budowie domu zamknęliśmy się w kwocie 230 tys. zł, ale było to w roku 2017"

Reasumując: opłaca się? (śmiech)

Każdy chcących zbudować dom na wsi i tu zamieszkać, musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Mieszkanie na wsi to dalsza droga do szkoły dzieci, to wożenie ich na zajęcia dodatkowe. To dalsza droga do pracy. Pokonując codziennie 100 km w jedną stronę, jestem idealnym przykładem z czym to wszystko się wiąże. Mieszkanie na wsi to kombajn za oknem, więc jeśli nie lubisz kurzu – nie jest to dla ciebie, a jeśli twoje dziecko uczulone jest na pyłki, nie pójdziesz do sąsiada z prośbą, aby zakończył swoją działalność i zamknął uprawę. Mówię o tym ponieważ czytając wypowiedzi w Internecie wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Potrafimy mieć pretensję, że na wsi pieje kogut!

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Do ceny domu należy doliczyć cenę działki – u nas 10 arów kosztuje w okolicy 60-70 tys. zł. Stali czytelnicy naszego bloga wiedzą, że mamy sporą działkę i wiedzą z jakimi wyrzeczeniami się to wiązało, ile poświeciliśmy na to, aby kupić drugą działkę obok naszego domu i powiększyć sobie przestrzeń. Teraz mając 20 arów wiemy, że jest to dla nas idealna działka o idealnym kształcie, a mieszkanie na wsi jest dla nas cudownym rozwiązaniem!

MONIKA I MARIUSZ, usiebiewdomu.com Monika i Mariusz tworzą bloga usiebiewdomu.com od 2016 r., na którym nie dość, że opisali budowę swojego domu o powierzchni 80 m2, to radzą, jak się zabrać do poszczególnych etapów, jak samodzielnie zbudować garaż, taras, czy stojak na drewno. W całym przedsięwzięciu pomaga im znajomy Piotr, który zajmuje się praktycznymi aspektami budowy. Zawodowo wszyscy zajmują się zupełnie innymi rzeczami. fot. Grzegorz Press