Zazwyczaj kupno działki i budowa domu poprzedzone są długim planowaniem (to najważniejszy projekt w życiu rodziny). Ale zdarzają się wyjątki. Inwestor nie planował kupować ziemi ani się budować.

W środku lasu, na cyplu otoczonym jeziorem

– Pewnego razu dowiedziałem się, że na sprzedaż jest działka z domem letniskowym. Nie byle jaka – w środku lasu, i do tego na cyplu, który z kilku stron jest otoczony przez spokojne jezioro. Nie namyślając się długo, pojechałem zobaczyć to miejsce i od razu podjąłem decyzję o jej kupnie – wspomina właściciel.

Inwestor poddał się magii okolicy – zalesiona działka przylegała do brzegu jeziora. Nie bez znaczenia było też świetne połączenie z miastem. Choć parcela znajduje się w ustronnym i zielonym miejscu, to blisko z niej do trasy katowickiej – w niecałe pół godziny można stąd dojechać do centrum Poznania. Na początku miało być letnisko.

– Planowałem, że będzie to niewielki dom tylko do wypoczynku, ale dzięki architektowi zrozumiałem, że to miejsce ma potencjał, by w nim po prostu mieszkać na co dzień – opowiada gospodarz.

Autor: Archiwum serwisu Taki pejzaż przekonał inwestorów, by zamieszkać tu na stałe

Nowy dom zamiast starych murów

Wyzwanie stanowił stary dom. Poprzedni właściciele budowali go metodą gospodarczą. Budynek obrastał przez lata w kolejne dobudówki i tarasy. Warunki budowy nie pozwalały jednak na stawianie nowego domu od podstaw, dopuszczały tylko przebudowę istniejącego.

– Najtrudniejsze były sprostanie rygorystycznym warunkom zabudowy i konieczność wykorzystania istniejącej struktury domu – opowiada architekt Jerzy Milewski z pracowni ELM Projekt Studio.

Stary dom letniskowy był częściowo murowany, częściowo drewniany. Jego stan techniczny przedstawiał się kiepsko. Rozbudowa domu oznaczała gruntowną modernizację i przebudowę. Architekt tak narysował nową bryłę, by móc wykorzystać maksymalnie istniejące ściany murowane. Nowy dom praktycznie powtarza stary obrys, tylko nieznacznie rozszerzył się w stronę wschodnią.

Bryłę domu w dużej mierze narzuciły warunki zabudowy. Budynek miał mieć dwuspadowy dach, restrykcyjnie wyznaczono też maksymalną wysokość kalenicy dachu. Ograniczona wysokość elewacji praktycznie uniemożliwiała budowę ścianki kolankowej na poddaszu, więc byłoby ono niskie i trudne do użytkowania, a inwestorowi zależało na sypialniach na poddaszu. Architekci znaleźli rozwiązanie. Na poziomie maksymalnej dopuszczalnej wysokości elewacji umieścili gzyms. Za nim znajduje się ścianka kolankowa, jednak pokrywa ją ta sama blacha ocynkowana, która jest na połaci dachu.

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Tradycyjny i nowoczesny

– Inspiracją były dla nas tradycyjne zagrody wiejskie w okolicy, ale chcieliśmy nadać bryle nowoczesny wygląd. Znamy też upodobania inwestora. Wiemy, że lubi duże przeszklenia i minimalistyczne detale. Stąd uproszczony rysunek bryły – wyjaśnia Jerzy Milewski. By wpisać ją w leśne otoczenie, zastosowano drewno na elewacji. Deskami obłożono ściany szczytowe, wykorzystano je również do podkreślenia pasm okiennych na elewacji frontowej i tylnej.

– Długo szukaliśmy drewna, które wytrzyma bliskość jeziora i stałe zacienienie. Ostatecznie wybraliśmy deski z drzew okoume, które rosną w zachodniej Afryce na wysokości równika. Są bardzo odporne na wysoką wilgotność powietrza – tłumaczy architekt. Nowoczesny wyraz nadają tradycyjnej bryle detale: szklany daszek nad wejściem do domu oraz delikatne balustrady ze stali na piętrze. Zastosowano też cienkie profile poręczy, aby nic nie przesłaniało widoku z sypialni na jezioro.

Dom z widokiem na las i jezioro

– Największe atuty działki to las i widok na wodę. To właśnie te walory miały decydujący wpływ na projekt. Chcieliśmy zarówno architekturą, jak i zagospodarowaniem działki w jak najmniejszym stopniu ingerować w otoczenie, a zarazem maksymalnie otworzyć wnętrza domu na jezioro – tłumaczy ideę projektu architekt.

Autor: Archiwum serwisu Część dzienna z kuchnią i jadalnią otwartą na salon ma olbrzymie przesuwne okna, przez które widać las

Od strony jeziora zaplanowano największe przeszklenia, umieszczono tam również najważniejsze pomieszczenia mieszkalne: na parterze kuchnię z jadalnią otwartą na salon, na piętrze – dwie główne sypialnie. Mieszkańcy mogą więc widzieć jezioro i las bez wychodzenia z domu. Wielkie tafle szkła w aluminiowej ślusarce można przesuwać na bok. Praktycznie połowę ścian części dziennej można w ten sposób schować i otworzyć wnętrze na las. Bezprogowe okna ułatwiają wyjście na spory taras. Ten przylegający od strony kuchni z jadalnią jest częściowo loggią. Wybudowano na nim murowany kominek, w którym można grillować. W loggii umieszczono nawet okno, aby wpuścić tam jeszcze więcej światła dziennego.

Autor: Archiwum serwisu Biała zabudowa kuchenna stapia się ze ścianami i z sufitem – nie odciąga uwagi od widoku za oknem

Kilka rozwiązań z domu letniskowego

Choć ostatecznie zbudowano dom całoroczny, to jednak chciano, by znalazło się w nim kilka rozwiązań z domu letniskowego. Na przykład zabudowany taras z grillem oraz wiata na kajaki. Wiele z nich ułatwia zapracowanym właścicielom zrelaksowanie się.

Jedną z takich wakacyjnych przyjemności jest sauna, którą umieszczono tuż przy łazience na parterze. Po pracy gospodarze lubią się rozgrzewać w saunie, a po seansie skoczyć dla ochłody do zimnego jeziora. Pomieszczenia techniczne i pomocnicze zaplanowano w zachodniej części domu, która jest najdalej od jeziora – łazienki, pomieszczenia gospodarcze i klatkę schodową. Przy zachodniej ścianie szczytowej umiejscowiono również wiatę garażową. Właściciel bardzo chwali sobie takie rozwiązanie. – Częściej korzystam z wiaty niż z garażu. Łatwiej się parkuje pod takim zadaszeniem.

Skandynawski klimat we wnętrzach

We wnętrzach domu panuje skandynawski minimalizm – prostota, dużo bieli i naturalne materiały. Ten styl idealnie pasuje do okolicy przypominającej fińską krainę tysiąca jezior. Minimalistyczne wnętrza części dziennej ociepla podłoga z jasnych desek dębowych. Podobnie jak w Skandynawii światło gra tutaj pierwsze skrzypce. Po pierwsze starano się uzyskać jak najwięcej światła naturalnego poprzez duże przeszklenia. Po drugie zdecydowano się na wiele punktów sztucznego oświetlenia. Motywem przewodnim wnętrz są ceglane ściany, które stanowią pamiątkę po dawnym domostwie.

– Staraliśmy się zbudować dom na zrębie starego. Istniejące mury chcieliśmy podkreślić we wnętrzu. Zamiast wstydliwie zakrywać starą cegłę, postanowiliśmy ją oczyścić, zafugować i pomalować na biało. Stała się ważnym akcentem wnętrz – tłumaczy architekt.

Autor: Archiwum serwisu Kominek w salonie – przeszklone palenisko opiera się na „nodze” rury spalinowej. Można nim obrać w zależności od potrzeb

Do domu nad jeziorem zaprojektował zrobione na zamówienie meble, schody, poręcze, a nawet drzwi. Ich proste białe płyciny są poprzecinane poziomymi paskami jasnego drewna. Na indywidualne zamówienie wykonano też zabudowę w kuchni i łóżka w sypialni. Majstersztykiem jest kominek w salonie. Tutaj miał dominować widok za oknem, więc postawiono na futurystyczne rozwiązanie – lekkie przeszklone palenisko w formie prostopadłościanu, który umieszczono na rurze. Wygląda jak futurystyczny kominek z lat 60. Dodatkowo palenisko może się obracać w zależności od potrzeb.

- Dom zdał egzamin. Chyba najlepszą rekomendacją jest to, że odkąd tu mieszkamy, nie mamy aż takiej potrzeby, by gdzieś wyjeżdżać na wakacje. Tutaj najlepiej wypoczywamy! - podsumowuje właściciel.

*projekt domu: Jerzy Milewski z zespołem Projekt Studio

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