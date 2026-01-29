Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Remont starego domu - część dzienna w miejscu wielu pokoi

Julia Wiśniewska: W zasadzie był to remont kapitalny, ze zmianą funkcji pomieszczeń. Jak wyglądała ingerencja architekta w budynek, który powstał wiek temu?

Jacek Kolasiński, Loft Kolasiński: Nasza ingerencja była znaczna. Na parterze budynku układ pomieszczeń został zmieniony całkowicie. Pierwotnie dzienna część podzielona była na wiele pokoi, również weranda była osobnym pomieszczeniem z drzwiami. W wyniku usunięcia większości ścian działowych, powstała duża otwarta przestrzeń. Jednak stworzyliśmy możliwość całkowitego lub częściowego oddzielenia pomieszczeń (biuro i jadalnia) dzięki zamontowanym drewnianym ekranom przesuwnym, w jadalni ekrany są ażurowe, a w gabinecie pełne. Na parterze powstała również nowa łazienka dla gości i osobne pomieszczenie garderoby. Na piętrze także było kilka zmian układu - konieczne było stworzenie trzech sypialni i dwóch łazienek.

Czym jest wabi-sabi? Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe To japońska filozofia - dotyczy nie tylko wnętrz, ale ogólnie stylu życia. „Wabi” oznacza pokorę i prostotę oraz życie w zgodzie z naturą. „Sabi” dotyczy przemijalności i upływu czasu, jak i piękna naturalnego starzenia się. W projektowaniu jest poszukiwaniem piękna w nieperfekcyjnych przedmiotach. Ślady użytkowania, rysy, zadrapania to jest autentyczność i klucz w wabi-sabi. Przedmioty w takim wnętrzu są funkcjonalne, piękne i mają trochę nostalgiczny charakter. Barwy we wnętrzach wabi-sabi to kolory ziemi i biele. Materiały natomiast są wyłącznie naturalne – drewno, len, kamień, bawełna, wiklina, itp. Charakterystyczny dla tego stylu surowość i ascetyzm nierozerwalnie łączy się z podejściem większości Japończyków do życia. Ten minimalizm we wnętrzach stał się od jakiegoś czasu chętnie wykorzystywany przez architektów.

Ekologiczne tynki gliniane na ścianach

Rzeczywiście spory zakres.

Zgadza się. Ponad to w całym budynku usunięte zostały tynki, część ścian pokryliśmy nowym ekologicznym tynkiem glinianym, barwionym w masie. Inne natomiast pozostawiono bez tynku i pokryto zostały glinianą farbą. Wymieniliśmy również wszystkie instalacje i okna (model szwedzki, otwierane na zewnątrz).

Ile czasu zajął Państwu ten projekt – od pomysłu do realizacji?

Nasz udział w projekcie to dokładnie 22 miesiące.

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Dom podczas remontu

Stary dom - oryginalna podłoga, drzwi i schody po renowacji

Czy inwestorzy mieli jasny zarys tego, co chcą mieć w domu, czy bardziej korzystali z Państwa sugestii?

Poza typowymi wskazówkami jak liczba sypialni i łazienek całkowicie zaufali projektowi Loft Kolasiński.

A udało się zachować coś z zastanych elementów?

Wszystkie elementy stolarki wewnętrznej (drzwi, schody, podłoga) zostały oryginalne i poddane renowacji. Podłoga i schody pokryto olejem, natomiast belki stropowe i część drzwi są surowe. Ceramiczna posadzka w kuchni jest oryginalna z 1923 roku!

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Kafle podłogowe z 1923 r.

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Belki stropowe na parterze tylko oczyszczono i pozostawiono w surowej formie

Meble zaprojektowane specjalnie do wnętrza

Wszystkie meble i zabudowy oraz akcesoria to projekt Państwa pracowni czy podwykonawców? Widać w nich niesamowitą dbałość o detale i dobór materiałów.

Meble i akcesoria zaprojektowane przez nas: stoły, stoliki kawowe, sofa, komoda TV, biblioteka, lustra, ażurowe ekrany, łóżka, szezlong, kabiny prysznicowe, karnisze, garderoby, meble łazienkowe i kuchenne.

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Wszystkie meble zostały stworzone przez pracownię lub dokonano ich renowacji

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe W projekcie dużą uwagę poświęcono detalom

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Dodatki we wnętrzach doskonale komponują się z całością projektu

Od początku istnienia naszej pracowni w projektach wykorzystujemy meble i akcesoria projektowane przez nas, współpracujemy na stałe z rzemieślnikami o wyjątkowych umiejętnościach, stolarzami, ślusarzami itd.

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Gatunek tego drzewa oliwnego jest przeznaczony do wnętrz

Skąd wzięło się drzewo oliwne we wnętrzu? To specjalny gatunek?

To ponad dwustuletni egzemplarz, pochodzi z Włoch. Jest specjalnym gatunkiem przeznaczonym do wnętrz. Drzewa oliwne to pasja inwestora.

i Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Wśród mebli znajdują się unikatowe krzesła Junzo Sakakura

Czy projektowali już Państwo wnętrza inspirowane modernizmem brazylijskim i japońskim, którego wpływy tu widać? Wśród wykorzystanych w wyposażeniu mebli znajdują się projekty Isamu Noguchi, Jader Almeida oraz unikatowe krzesła Junzo Sakakura.

Tak, zdarzało się w większym lub mniejszym zakresie.

Zobacz też remont innego, 200-letniego domu