Odnowili stuletni dom. Teraz we wnętrzach króluje styl wabi-sabi, rośnie 200-letnie drzewo oliwne, a okna otwierają się na zewnątrz

Julia Wiśniewska
Julia Wiśniewska
2026-01-29 21:13

Dom z 1923 roku przeszedł generalny remont. Naturalna prostota i zachowanie oryginalnych elementów – to były główne założenia architektów z Loft Kolasiński projektujących wnętrza od nowa. Króluje w nich styl wabi-sabi. Wyjątkową ozdobą jest 200-letnie drzewo oliwne - pasja inwestora. - W całym budynku usunięte zostały tynki, część ścian pokryliśmy tynkiem glinianym. Inne pozostawiono bez tynku i pokryto zostały glinianą farbą. Wymieniliśmy również wszystkie instalacje i okna - na model szwedzki, otwierane na zewnątrz - opowiada architekt.

remont domu z 1923

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Salon w domu po remoncie. Króluje tu styl wabi-sabi
Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience?
Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany

Remont starego domu - część dzienna w miejscu wielu pokoi

Julia Wiśniewska: W zasadzie był to remont kapitalny, ze zmianą funkcji pomieszczeń. Jak wyglądała ingerencja architekta w budynek, który powstał wiek temu?

Jacek Kolasiński, Loft Kolasiński: Nasza ingerencja była znaczna. Na parterze budynku układ pomieszczeń został zmieniony całkowicie. Pierwotnie dzienna część podzielona była na wiele pokoi, również weranda była osobnym pomieszczeniem z drzwiami. W wyniku usunięcia większości ścian działowych, powstała duża otwarta przestrzeń. Jednak stworzyliśmy możliwość całkowitego lub częściowego oddzielenia pomieszczeń (biuro i jadalnia) dzięki zamontowanym drewnianym ekranom przesuwnym, w jadalni ekrany są ażurowe, a w gabinecie pełne. Na parterze powstała również nowa łazienka dla gości i osobne pomieszczenie garderoby. Na piętrze także było kilka zmian układu - konieczne było stworzenie trzech sypialni i dwóch łazienek.

Czym jest wabi-sabi?
WABI-SABI

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe

To japońska filozofia - dotyczy nie tylko wnętrz, ale ogólnie stylu życia. „Wabi” oznacza pokorę i prostotę oraz życie w zgodzie z naturą. „Sabi” dotyczy przemijalności i upływu czasu, jak i piękna naturalnego starzenia się. W projektowaniu jest poszukiwaniem piękna w nieperfekcyjnych przedmiotach. Ślady użytkowania, rysy, zadrapania to jest autentyczność i klucz w wabi-sabi. Przedmioty w takim wnętrzu są funkcjonalne, piękne i mają trochę nostalgiczny charakter. Barwy we wnętrzach wabi-sabi to kolory ziemi i biele. Materiały natomiast są wyłącznie naturalne – drewno, len, kamień, bawełna, wiklina, itp. Charakterystyczny dla tego stylu surowość i ascetyzm nierozerwalnie łączy się z podejściem większości Japończyków do życia. Ten minimalizm we wnętrzach stał się od jakiegoś czasu chętnie wykorzystywany przez architektów.

Meble od nowa
12 zdjęć

Ekologiczne tynki gliniane na ścianach

Rzeczywiście spory zakres.

Zgadza się. Ponad to w całym budynku usunięte zostały tynki, część ścian pokryliśmy nowym ekologicznym tynkiem glinianym, barwionym w masie. Inne natomiast pozostawiono bez tynku i pokryto zostały glinianą farbą. Wymieniliśmy również wszystkie instalacje i okna (model szwedzki, otwierane na zewnątrz).

Ile czasu zajął Państwu ten projekt – od pomysłu do realizacji?

Nasz udział w projekcie to dokładnie 22 miesiące.

Dom z 1923 r.

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Dom podczas remontu

Polecany artykuł:

"Stare domy kostki są idealne do przebudowy" - mówią architekci, nowi właścicie…

Stary dom - oryginalna podłoga, drzwi i schody po renowacji

Czy inwestorzy mieli jasny zarys tego, co chcą mieć w domu, czy bardziej korzystali z Państwa sugestii?

Poza typowymi wskazówkami jak liczba sypialni i łazienek całkowicie zaufali projektowi Loft Kolasiński.

A udało się zachować coś z zastanych elementów?

Wszystkie elementy stolarki wewnętrznej (drzwi, schody, podłoga) zostały oryginalne i poddane renowacji. Podłoga i schody pokryto olejem, natomiast belki stropowe i część drzwi są surowe. Ceramiczna posadzka w kuchni jest oryginalna z 1923 roku!

Oryginalne kafle

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Kafle podłogowe z 1923 r.
Belki stropowe

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Belki stropowe na parterze tylko oczyszczono i pozostawiono w surowej formie

Meble zaprojektowane specjalnie do wnętrza

Wszystkie meble i zabudowy oraz akcesoria to projekt Państwa pracowni czy podwykonawców? Widać w nich niesamowitą dbałość o detale i dobór materiałów.

Meble i akcesoria zaprojektowane przez nas: stoły, stoliki kawowe, sofa, komoda TV, biblioteka, lustra, ażurowe ekrany, łóżka, szezlong, kabiny prysznicowe, karnisze, garderoby, meble łazienkowe i kuchenne.

Meble na zamówienie

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Wszystkie meble zostały stworzone przez pracownię lub dokonano ich renowacji
Detale

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe W projekcie dużą uwagę poświęcono detalom
Dodatki

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Dodatki we wnętrzach doskonale komponują się z całością projektu

Polecany artykuł:

Dom z garażu? Zobacz londyński projekt polskiej architektki!

Od początku istnienia naszej pracowni w projektach wykorzystujemy meble i akcesoria projektowane przez nas, współpracujemy na stałe z rzemieślnikami o wyjątkowych umiejętnościach, stolarzami, ślusarzami itd.

Drzew oliwne

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Gatunek tego drzewa oliwnego jest przeznaczony do wnętrz

Skąd wzięło się drzewo oliwne we wnętrzu? To specjalny gatunek?

To ponad dwustuletni egzemplarz, pochodzi z Włoch. Jest specjalnym gatunkiem przeznaczonym do wnętrz. Drzewa oliwne to pasja inwestora.

Unikatowe krzesła

i

Autor: Joel Hauck, projekt: Loft Kolasiński/ Materiały prasowe Wśród mebli znajdują się unikatowe krzesła Junzo Sakakura

Czy projektowali już Państwo wnętrza inspirowane modernizmem brazylijskim i japońskim, którego wpływy tu widać? Wśród wykorzystanych w wyposażeniu mebli znajdują się projekty Isamu Noguchi, Jader Almeida oraz unikatowe krzesła Junzo Sakakura.

Tak, zdarzało się w większym lub mniejszym zakresie.

Zobacz też remont innego, 200-letniego domu 

Metamorfoza domu we wsi Ubocze
36 zdjęć
Murowane starcie
Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Murator Google News