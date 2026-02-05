Rośliny doniczkowe uprawiamy zwykle w pokojach lub w sypialniach, znacznie rzadziej w kuchni, w obawie, że panujące tam warunki nie będą im odpowiadały. I faktycznie, wiele roślin nie czuje się dobrze w kuchni, gdyż nie toleruje oparów z gotujących się potraw, wyziewów gazowych czy osadzającego się na przedmiotach tłustego osadu, ale niektóre radzą sobie z tym całkiem dobrze.

Najlepsze kwiaty doniczkowe do kuchni

Do roślin, które doskonale poradzą sobie w kuchni należą: sępolia (fiołek afrykański), hoja, zielistka, skrzydłokwiat, aspidistra i sansewieria.

Sępolia

Sępolia, nazywana fiołkiem afrykańskim, to niewielka roślina, która dobrze znosi chwilowe przesuszenie i lubi rozproszone światło, dlatego nie jest szczególnie wymagająca. Jej zielone, pokryte licznymi włoskami liście, dobrze radzą sobie z kuchennym osadem, a woskowaty kutner, chroni rośliny przed wyziewami gazowymi. Sępolie lubią też wilgotne otoczenie, dlatego kuchenne powietrze, przesycone wilgocią pochodzącą z gotującej się wody lub potraw, bardzo im odpowiada.

Hoja różowa

Hoja różowa jest doskonałą rośliną do kuchni. To ozdobne pnącze lubi ciepło, preferuje półcień, znosi chwilowe przesuszenie i nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie trzeba go też zbyt często przesadzać, gdyż lubi przyciasne doniczki. Roślina jest idealną propozycją do półcienistej kuchni również dlatego, że jej pokryte woskowym, błyszczącym kutnerem liście nie są wrażliwe na wyziewy gazowe i tłuste osady. Jeśli warunki hoi odpowiadają, latem zawiązuje atrakcyjne, gwiazdkowate, wspaniale pachnące kwiaty, zebrane w niewielkie baldachowate kwiatostany (po przekwitnięciu nie należy ich obrywać, gdyż w kolejnym roku to na nich ponownie zawiążą się pąki kwiatowe). Ich zapach najsilniejszy jest późnym popołudniem, dlatego podczas przygotowywania wieczornego posiłku będzie nam towarzyszył piękny aromat.

Zielistka Sternberga

Rośliną odporną na wyziewy gazowe jest także zielistka Sternberga. Jej długie, wygięte na zewnątrz liście, tworzące gęstą kępę, są bardzo dekoracyjne (szczególnie u odmian biało-zielonych), dlatego mogą być wspaniałą ozdobą wnętrza. Zielistka jest mało wymagająca i tolerancyjna, dlatego nadaje się nawet dla osób zapracowanych.

Skrzydłokwiat

W kuchni dość dobrze radzi sobie także skrzydłokwiat, któremu odpowiada podwyższona wilgotność powietrza. Jego duże, błyszczące liście skutecznie bronią się przed gazowymi wyziewami i osadami, wiec roślina nie powinna mieć z nimi większych problemów. Musi mieć jednak zapewnioną stałą wilgotność podłoża i półcieniste stanowisko uprawy.

Aspidistra wyniosła

Aspidistra wyniosła jest niemal niezniszczalnym i odpornym na zaniedbania gatunkiem, który może być uprawiany nie tylko w kuchni, ale też w każdym innym pomieszczeniu, jest aspidistra wyniosła, nazywana żelaznym liściem. Roślina ma duże, zielone, skórzaste liście i wzniesiony pokrój, dlatego nadaje się głównie do większych kuchni. Doskonale znosi przesuszone podłoże, toleruje suche lub wilgotne powietrze oraz może być uprawiana na różnych stanowiskach, dlatego warunki panujące w kuchni nie będą jej przeszkadzały.

Sansewieria gwinejska

Wytrzymałym gatunkiem nadającym się na kuchenny parapet jest też sansewieria gwinejska. Jej woskowate liście chronione są przed utratą wody i przed szkodliwymi wyziewami z kuchenek gazowych, dlatego w kuchni roślina radzi sobie doskonale.

Sukulenty do kuchni

Idealną rośliną do kuchni będzie też kalanchoe Blossfelda. Ten pięknie kwitnący zimą sukulent (w warunkach domowych nie zawsze udaje się doprowadzić roślinę do ponownego kwitnienia w kolejnym roku, gdyż wymaga wtedy zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych), ma owalne, błyszczące liście pokryte woskowatym kutnerem, dlatego gazowe wyziewy i tłuste osady nie są dla niego szczególnie groźne. Więcej szkody wyrządzi roślinie nadmiar wody oraz słabe oświetlenie, dlatego kalanchoe można uprawiać jedynie w bardzo widnych kuchniach, podlewając je rzadko i umiarkowanie.

Podobne warunki będą też odpowiadały innym sukulentom (np. aloes zwyczajny, grubosz jajowaty), gdyż większość z nich preferuje dużą ilość światła i umiarkowanie wilgotne podłoże oraz posiada liście pokryte woskowatym kutnerem.

Pielęgnacja roślin doniczkowych w kuchni

Aby zachować ładny wygląd roślin, wystarczy jedynie przetrzeć od czasu do czasu ich liście wilgotną ściereczką, usuwając z nich osady i zanieczyszczenia. Uprawiając rośliny w kuchni, powinniśmy jednak pamiętać, aby ustawić je z dala od dojrzewających owoców, a w szczególności jabłek, gdyż w czasie oddychania wydzielają one etylen (hormon gazowy), przyspieszający dojrzewanie owoców i wpływający na przedwczesne starzenie się roślin. Kwiatów nie wolno też stawiać w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenki gazowej ani tuż obok kaloryfera, gdyż wysoka temperatura mogłaby im poważnie zaszkodzić.

Wybierając rośliny do kuchni musimy też pamiętać, że nie mogą nam przeszkadzać, dlatego duże znaczenie będzie miał również ich pokrój. Gatunki o zwisających liściach lub pędach czy luźno puszczone pnącza, mogą utrudniać przygotowywanie potraw i dostęp do kuchennych szafek, dlatego najlepiej wybrać rośliny o pokroju kompaktowym (np. sępolia) lub wzniesionym (np. sansewieria). Jeśli decydujemy się na pnącza (np. hoja), powinniśmy zapewnić im odpowiednie podpory, np. w postaci kratek, utrzymujące ich pędy w ryzach.

Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni