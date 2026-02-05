Rośliny spełniają w naszym otoczeniu wiele ważnych funkcji. Dzięki nim powietrze jest czystsze i zdrowsze, a znajdujące się w nim toksyny zneutralizowane, dlatego powinniśmy otaczać się roślinami nie tylko w ogrodzie, ale też w pracy i w domu. Nie musimy się przy tym martwić, że z braku czasu lub wiedzy nie będziemy umieli się nimi odpowiednio zająć, gdyż istnieją gatunki, które mają niewielkie potrzeby i prawie nie wymagają naszej uwagi. Należy do nich między innymi sansewieria (Sansevieria), która ze względu na kształt swoich liści nazywana jest też wężownicą, a przez niektórych potocznie językiem teściowej.

Do niedawna sansewieria znana była głównie ze szkolnych korytarzy, biur i urzędów, obecnie jednak znów powraca do łask i to w zupełnie nowej, bardziej atrakcyjnej odsłonie. To dobra wiadomość, bo roślina ta oczyszcza powietrze z toksyn i zanieczyszczeń.

Gatunki sansewierii do uprawy w domu

Rodzaj sansewiera liczy sobie ponad 70 gatunków, ale w uprawie domowej spotykanych jest zaledwie kilka z nich, w tym głównie:

sansewieria gwinejska (łac. Sansevieria trifasciata),

Sansevieria kirkii,

sansevieria cylindryczna (Sansevieria cylindrica).

Sansewieria gwinejska

Najpopularniejsza i najczęściej uprawiana jest sansewieria gwinejska, osiągająca 1-1,5 m wysokości i tworząca wąskie, płaskie, mięsiste, sztywne, gładkie liście o mieczowatym kształcie i ciemnozielonej blaszce, ozdobionej jasnymi, poprzecznymi prążkami. W dobrych warunkach sansewieria gwinejska czasem zakwita, ale ponieważ żółtozielonkawe kwiaty nie są zbyt dekoracyjne, to właśnie liście pozostają największą ozdobą rośliny.

Sansewieria gwinejska odmiany

Szczególnie atrakcyjne i kolorowe liście znajdziemy wśród odmian ozdobnych sansewierii gwinejskiej, np.:

Sansewieria gwinejska 'Futura Superba' - odmiana o liściach dość szerokich, zielonych, z żółtokremowym obrzeżem, wys. 30-50 cm,

Sansewieria gwinejska 'Silver Flame' - liście szerokie, na brzegach ozdobione jaśniejszym wzorem, wys. 1-1,2 m,

Sansewieria gwinejska 'Gold Flame' - liście szerokie, wzniesione, zielone, z żółtymi, podłużnymi pasami i smugami,

Sansewieria gwinejska 'Black Gold' - liście ciemnozielone z żółtym, szerokim obrzeżem, wys. ok. 1 m,

Sansewieria gwinejska 'Moonshine' - liście szerokie, niemal srebrzyste, wys. ok. 1 m,

Sansewieria gwinejska 'Hahnii' - liście szerokie, tworzące rozetę, zielone, wys. 30-40 cm,

Sansewieria gwinejska 'Golden Hahnii' - odmiana karłowa, liście szerokie, zielone, z żółtym, bardzo szerokim obrzeżem, wys. ok. 40 cm,

Sansewieria gwinejska 'Laurentii' - liście zielone, z żółtym obrzeżem, szerokie, wzniesione, wys. ok. 1,2 m.

i Autor: Getty Images Sansewieria gwinejska

Jak dbać o sansewierie w domu?

Sansewierie zasługują na naszą uwagę nie tylko ze względu na ciekawe i bardzo ozdobne liście, ale też z powodu swoich niewielkich wymagań uprawowych - są nawet nazywane „żelaznymi roślinami”. Zniosą wiele i wiele wybaczą, dlatego są idealnymi roślinami dla początkujących, zapracowanych lub zapominalskich. Ich uprawa nie sprawia kłopotów.

Jaka ziemia dla sansewierii?

Sansewierie najlepiej rosną w przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej, dość żyznej glebie o obojętnym lub zasadowym odczynie pH, ale zniosą też słabsze podłoże i przesuszenie. Bez wody mogą przetrwać nawet 3-4 tygodnie i choć wtedy ich liście stają się matowe i blade, po podlaniu szybko jednak odzyskują ładny i zdrowy wygląd.

W jakim miejscu powinna stać sansewieria?

Sansewierie preferują widne i jasne stanowiska z rozproszonym światłem, ale poradzą sobie także w półcieniu. Jedynie odmiany sansewierii o kolorowych liściach potrzebują więcej światła, aby móc ładnie się wybarwić. Wybierając dla sansewierii miejsce uprawy trzeba jednak pamiętać, że w pełnym słońcu ich liście mogą zostać poparzone, dlatego lepiej nie ustawiać ich bezpośrednio za szybą południowego okna.

Sansewierie nie potrzebują systematycznego zasilania, dobrze znoszą suche, zanieczyszczone powietrze i nie wymagają częstego przesadzania (będą rosły nawet w zbyt ciasnej doniczce), ale z pewnością zaszkodzi im nadmiar wody i zimno.

Sansewieria - podlewanie

Ponieważ sansewierie należą do sukulentów, magazynują wodę w mięsistych, skórzastych liściach i dużo lepiej znoszą suszę niż zalanie.

Sansewieria ma płytki, delikatny system korzeniowy i nie radzi sobie z nadmiarem wody, dlatego łatwo gnije, co dla rośliny często kończy się śmiercią.

Latem sansewierię podlewamy raz na 1-2 tygodnie, zimą natomiast podlewanie ograniczamy stosując się do zasady: im chłodniej, tym mniej wody. Zwykle podlewamy dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce przeschnie. Sansewieriom bardziej szkodzi nadmiar wody niż jej niedobór.

Jaka temperatura dla sansewierii?

Sansewierie nie przetrwają też w zimnych pomieszczeniach (temperatura nie może spadać poniżej 10 st. C), gdyż przez cały rok oczekują temperatury pokojowej (20-24 st. C), która zimą może być tylko nieznacznie niższa (17-20 st. C). Lepiej też nie wystawiać sansewierii latem do ogrodu czy na balkon, gdyż zmienne warunki atmosferyczne nie wpływają dobrze na ich rozwój.

i Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne

Sansewieria - rozmnażanie i przesadzanie

Sansewierie to rośliny atrakcyjne, wytrzymałe i mało wymagające, ale też bardzo łatwe do rozmnażania. Młode rośliny można uzyskać zarówno przez podział dorosłych egzemplarzy (ładnie się rozrastają i tworzą wiele odrostów korzeniowych), jak i z sadzonek liściowych, uzyskanych z pociętych na odcinki i ukorzenionych w wilgotnym piasku liści. W odpowiednich warunkach sadzonki sansewierii ukorzeniają się szybko, a uzyskane z nich rośliny zachowują cechy odmianowe egzemplarzy matecznych.

Czy sansewieria lubi ciasne doniczki?

Kiedy już zdecydujemy się na uprawę sansewierii w domu, możemy wykorzystać je na kilka sposobów. Doskonale wyglądają jako solitery w ozdobnych, niezbyt głębokich, ale dość szerokich doniczkach lub misach, ale równie dobrze prezentują się też w wielogatunkowych kompozycjach (trzeba tylko pilnować, aby nadmiernie się nie rozrosły i nie zdominowały pozostałych roślin). Sansewierie bardzo atrakcyjnie wyglądają również posadzone w rynienkach lub długich donicach, dzielących pomieszczenie na strefy.

i Autor: Adam Yee/ Getty Images Sansewieria, czyli wężownica

Jak sansewieria oczyszcza powietrze?

Rośliny pokojowe emitujące ujemne jony pochłaniają szkodliwe substancje z powietrza, mogą także unieszkodliwiać bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Sansewieria ma właściwości oczyszczające powietrze z toksyn i zanieczyszczeń. Usuwa trójchloroetylen oraz ksylen. Oba związki powodują bóle głowy, senność, mdłości. Występują w tuszu do drukarek, farbach, klejach, lakierach, a także w skórach, czy farbach przemysłowych.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Kwiaty sansewierii Czy sansewieria kwitnie? Aby sansewieria zakwitła musi mieć zapewnione dobre warunki wzrostu. Zwykle w domowej uprawie sansewieria nie zakwita zbyt często, co nie znaczy, że nie możemy się cieszyć jej kwiatami. Sansewieria kwitnie zazwyczaj na początku lata. Kwiaty sansewierii są zebrane w wyrastające z kłącza kwiatostany, które mają 30-70 cm długości i początkowo przypominają kwiatostany hiacyntów. Pojedyncze kwiaty są drobne, mają białozielonkawy kolor i ładnie pachną! Ich zapach przypomina zapach jaśminu. Pamiętajmy, by po przekwitnięciu kwiatostany sansewierii usunąć (wycinając je).

Dlaczego sansewieria gnije?

Zdarza się, że sansewieria gnije. Co jest tego przyczyną? Przede wszystkim popełniane błędy pielęgnacyjne. Zwykle są one powiązane z niewłaściwym podlewaniem wężownicy. Jeśli podlewamy sansewierię za często i za dużą ilością wody, to prowadzi to do tego, że roślina "stoi w wodzie", a podłoże jest mokre. Konsekwencją takiego stanu jest rozwój chorobotwórczych patogenów, które powodują żółknięcie i gnicie sansewierii.

Czy sansewieria jest trująca?

Na pytanie: czy sansewieria jest trująca odpowiedź brzmi: tak, głównie dla domowych zwierząt, które czasem mogą podgryzać roślinki. Zjedzenie liści sansewierii może wywołać u nich objawy zatrucia pokarmowego i podrażnienia śluzówki pyszczka i żołądka, a także wymioty i biegunka. Dlatego chcąc cieszyć się wężownicą w domu ustawmy ją w miejscu niedostępnym dla zwierząt.

