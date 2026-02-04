Rośliny owadożerne można uprawiać w domu

Jeśli chcemy mieć w domu naprawdę niezwykłą naturalną ozdobę, powinniśmy zainteresować się uprawą rośliny owadożernej, która poza oryginalnym wyglądem zachwyca nietypowym i zaskakującym sposobem odżywiania. Rośliny owadożerne za pomocą zielonych liści bez problemu mogą odżywiać się w tradycyjny dla roślin sposób, ale dodatkowe umiejętności pomagają im pozyskać większe ilości substancji odżywczych i pozwalają osiedlić się w miejscach niedostępnych dla innych roślin.

Muchołówka amerykańska

Muchołówka amerykańska (łac. Dionaea muscipula) to jedna z roślin owadożernych najczęściej spotykanych w mieszkaniach. Gatunek ten nie tylko dobrze znosi warunki domowe, ale też charakteryzuje się bardzo widowiskową metodą polowania. Końce liści muchołówki przekształcone są w płaskie łapki, wyposażone na brzegach w szereg sztywnych wąsów oraz kilka włosków czuciowych umieszczonych na ich wewnętrznej stronie. Kiedy owad dotknie włoska więcej niż raz, łapka energicznie się zatrzaskuje, zamykając owada w swoim wnętrzu. Pułapka otwiera się ponownie dopiero wtedy, gdy ciało ofiary zostanie strawione i wchłonięte przez tkanki rośliny.

Muchołówka dobrze czuje się w mieszkaniach, ale nie lubi być uprawiana w akwariach. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje natomiast bardzo dużo światła oraz kwaśnego, przepuszczalnego i stale lekko wilgotnego podłoża. Wymaga także okresu spoczynku, w który wchodzi późną jesienią (w listopadzie).

i Autor: Getty Images Muchołówka zachwyca egzotycznym wyglądem

Dzbanecznik

Najtrudniejszy do uprawy w mieszkaniach jest dzbanecznik (Nepenthes). Jego oryginalny wygląd i ciekawy sposób polowania z pewnością zasługuje na uwagę, ale aby roślina miała szansę wytworzyć aparat łowiecki w postaci wiszącego „dzbanka”, musi mieć zapewnioną bardzo wysoką wilgotność powietrza. Z tego względu najlepiej uprawiać ją w jasnych łazienkach lub specjalnie stworzonych w domu oknach kwiatowych. W innym wypadku należy wokół rośliny podwyższyć wilgotność powietrza przez jej częste zraszanie lub ustawienie w pobliżu doniczki nawilżacza. Dzbaneczniki nie przechodzą okresu spoczynku i przez cały rok oczekują dość wysokiej temperatury (20–25 st. C).

i Autor: Getty Images Dzbanecznik

Rosiczka

Kolejnym gatunkiem owadożernym możliwym do uprawy w domu jest rosiczka (Drosera), należąca do licznej rodziny, dlatego przed jej uprawą należy poznać indywidualne wymagania danego gatunku. Rosiczki tworzą na ogół wydłużone liście, których brzeg pokrywają liczne włoski oraz małe kropelki lepkiej cieczy. Zwabiony owad przylepia się do nich, po czym zostaje strawiony i wchłonięty przez roślinę.

i Autor: Getty Images Rosiczka okrągłolistna

Kapturnica

Podobne wymagania ma uprawiana w mieszkaniach kapturnica (Sarracenia), która jest rośliną znacznie bardziej okazałą od muchołówki. Wabi owady jasnym ubarwienieniem dzbanków i wydzielanym nektarem.

i Autor: Getty Images Kapturnica (Sarracenia)

