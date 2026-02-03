Prymulki w doniczkach

Prymulki to wdzięczne kwiaty doniczkowe, które wnoszą do naszych mieszkań powiew wiosny. Zimą i wczesną wiosną wybór prymulek w kwiaciarniach i sklepach jest ogromny. Można wybierać spośród prymulek o kwiatach pojedynczych albo podwójnych. Prymulki dostępne są w wielu kolorach: białym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, fioletowym, są też odmiany o kwiatach dwubarwnych.

Prymulki uprawiane w doniczkach, to najczęściej mieszańce pierwiosnka bezłodygowego. Zazwyczaj prymulka w doniczkach traktowana jest jako roślina jednorazowa.

Jak kupować prymulki w doniczkach?

Kupując prymulki, należy wybierać rośliny w pełni kwitnienia, na których nie widać śladów szarej pleśni (zarówno pod liśćmi, jak i na nierozwiniętych pąkach). Trzeba też sprawdzić, czy nie ma oznak żerowania szkodników. Rośliny nie mogą być zwiędnięte.

Jak dbać o prymulkę w doniczce?

Prymulki będą dłużej kwitły w niższej temperaturze. Im w mieszkaniu cieplej, tym prymulka będzie kwitła krócej. Prymulki najlepiej lubią miejsca chłodne i półcieniste – najlepiej postawić je na niezbyt nasłonecznionym parapecie blisko okna.

Jak często podlewać prymulki doniczkowe?

Prymulki w doniczkach nie lubią gdy, się je przesuszy (wtedy więdną, a ich liście zwisają), ale nie lubią także nadmiaru wody. Rośliny należy podlewać tak, aby podłoże było stale wilgotne (ale nie mokre), zazwyczaj dwa razy w tygodniu, nalewając wodę na podstawkę. Kwitnące rośliny warto nawozić co dwa tygodnie nawozem do kwitnących roślin doniczkowych.

Czy usuwać przekwitnięte kwiaty prymulek?

Przekwitnięte kwiaty prymulek doniczkowych trzeba usuwać, ponieważ szybko na nich rozwijają się choroby grzybowe.

Co zrobić z prymulkami w doniczkach po przekwitnięciu? Czy trzeba je wyrzucić?

Wyrzucanie prymulki po przekwitnięciu to jeden z najczęstszych błędów, który sprawia, że traktujemy ją jak roślinę jednorazową. Tymczasem z powodzeniem można dać jej drugie życie w ogrodzie lub na balkonie.

Gdy roślina przekwitnie, pozwól ziemi w doniczce lekko przeschnąć między jednym a drugim podlaniem. To sygnał dla prymulki, by przeszła w stan spoczynku. Przenieś doniczkę z rośliną do pomieszczenia, gdzie temperatura utrzymuje się w granicach 0-4°C, ale jest dostęp światła. Idealnie sprawdzi się widna klatka schodowa, weranda, garaż z oknem lub nieogrzewany ogród zimowy. W takich warunkach prymulka bezpiecznie przezimuje. Gdy minie ryzyko większych wiosennych przymrozków możesz wysadzić ją do gruntu w ogrodzie lub do większej skrzynki na balkonie. Jeśli zapowiadane są nocne przymrozki, okryj młodą sadzonkę agrowłókniną lub gałązkami stroiszu.

i Autor: Getty Images Prymulka, hiacynt, bratek, stokrotka i narcyz posadzone w jednej donicy tworzą uroczą wiosenną kompozycję

Prymulki doniczkowe w wiosennych kompozycjach

Z prymulek w doniczkach możemy wyczarować wdzięczne wiosenne kompozycje. Czasem wystarczy wstawić doniczkę z prymulą do ozdobnej osłonki bądź wiklinowego koszyczka czy innego ozdobnego pojemnika. Ciekawie wyglądają kwiatowe kompozycje z różnokolorowych prymulek wstawionych do jednego pojemnika. Prymulki można też łączyć w kompozycji z różnymi wiosennymi kwiatami, np. narcyzami, bratkami, hiacyntami, stokrotkami.

