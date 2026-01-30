Spis treści
Kiedy siać seler na rozsadę?
Produkcja rozsady selera korzeniowego trwa od 8 do nawet 12 tygodni, więc jeśli chcemy mieć gotowe sadzonki selera w maju, by posadzić je w ogrodzie, to nasiona uzyskania rozsady musimy wysiać dość wcześnie – w lutym albo na początku marca. Najlepszym terminem siewu nasion selera na rozsadę jest pierwsza połowa lutego.
W jakie podłoże wysiewać nasiona selera korzeniowego?
Podłoże do wysiewu selera korzeniowego powinno być lekkie, przepuszczalne, żyzne i bogate w próchnicę, najlepiej o pH 6,5-7,5. Najwygodniej kupić gotowe podłoże do wysiewu (dostępne w sklepach ogrodniczych i marketach budowlanych). Można je też przygotować samodzielnie mieszając torf z piaskiem lub perlitem.
Jak wysiewać nasiona selera?
Do wysiewu nasion selera najlepiej wykorzystać płaskie pojemniki. Trzeba tylko koniecznie pamiętać, aby miały otwory w dnie (do odpływu nadmiaru wody).
- Pojemniki wypełniamy podłożem, wyrównujemy je i lekko ugniatamy.
- Zostawiamy ok. 1 cm wolny od góry pojemnika.
- Nasiona selera wysiewamy równomiernie i niezbyt głęboko.
- Delikatnie przyciskamy je do podłoża. Nie trzeba ich przysypywać ziemią - zostawiamy je niezakryte, aby docierało do nich jak najwięcej światła.
- Na koniec delikatnie nawilżamy wysiane nasiona za pomocą opryskiwacza.
Pojemniki z wysianymi nasionami stawiamy w jasnym miejscu (np. na parapecie okna od strony południowej). Można je przykryć folią, aby przyspieszyć kiełkowanie. Jeśli to zrobimy, należy pamiętać o codziennym wietrzeniu (wystarczy odkryć folię na kilka-kilkanaście minut).
Trzeba też dbać o zwilżanie podłoża (miękką wodą o temperaturze pokojowej) jeśli przeschnie - podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie mokre. Do momentu wschodów utrzymujemy temperaturę w granicach 20–24°C.
Ile wschodzi seler korzeniowy?
Wschody pojawiają się po 10-20 dniach od wysiewu. Od momentu ukazania się pierwszych kiełków aż do wysadzania rozsady, powinna być zapewniona temperatura 18–20°C w dzień, a 16–18°C w nocy. Wtedy siewki nie wybiegną.
Kiedy pikować siewki selera?
Pikowanie siewek selera przeprowadzamy po 4-5 tygodniach, gdy rośliny mają już jeden lub dwa liście właściwe. Każdą roślinkę sadzimy do osobnej doniczki o średnicy ok. 9 cm.
Kiedy sadzić rozsadę selera w ogrodzie?
Rozsadę selera sadzimy na przygotowanych grządkach w ogrodzie w drugiej połowie maja, zachowując odstępy między roślinami minimum 30 cm.
