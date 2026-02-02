Szok termiczny przyczyną opadania pąków i kwiatów storczyka

Jednym z powodów zasuszania i zrzucania przez storczyka pąków kwiatowych lub kwiatów jest szok związany z gwałtowną zmianą warunków, jakiego może doświadczyć świeżo zakupiona roślina, szczególnie, kiedy kupujemy ją zimą. W kwiaciarni lub centrum ogrodniczym storczyk przebywa zwykle w chłodnym pomieszczeniu ze sztucznym światłem. Po zakupie trafia do ciepłego, widnego mieszkania, a podczas transportu jest narażony na niskie temperatury. W efekcie tak gwałtownych zmian doznaje szoku termicznego, który często kończy się zrzucaniem pąków kwiatowych lub kwiatów. Dzieje się tak dlatego, że kwitnienie bardzo obciąża roślinę, która po drastycznej zmianie warunków, musi skierować wszystkie swoje siły na przetrwanie, a nie utrzymanie kwiatów.

Kiedy więc decydujemy się na zakup storczyków w okresie zimowym, starannie zabezpieczmy je przed chłodem podczas transportu ze sklepu do domu, a w mieszkaniu odstawmy razem z opakowaniem na dzień lub dwa w chłodne miejsce, aby mogły stopniowo przyzwyczaić się do nowych warunków. Następnie umieśćmy je w widnym, ale chronionym przed słońcem miejscu, z dala od kaloryferów i źródeł ciepła.

Złe warunki uprawy powodują, że opadają pąki i kwiaty storczyka

Kolejnymi przyczynami zasuszania i zrzucania przez storczyki pąków kwiatowych i kwiatów są złe warunki uprawy w tym m.in.: zasuszenie lub zalanie rośliny, zimne przeciągi i gwałtowne zmiany temperatury, zbyt mało lub zbyt dużo światła, a także niewłaściwe nawożenie.

Wilgotność podłoża i powietrza wpływa na kwitnienie storczyka

Kiedy na storczyku pąki kwiatowe zaczynają żółknąć, zasychać i opadać, musimy jak najszybciej sprawdzić stan jego korzeni oraz wilgotność podłoża. Jeśli okaże się, że podłoże jest suche, a korzenie szare, połyskliwe lub pomarszczone, musimy jak najszybciej, ale stopniowo (aby nie doszło do zalania) zacząć roślinę nawadniać. Dobrze jest też ustawić w jej pobliżu nawilżacz powietrza, gdyż storczyki potrafią pobierać wilgoć z otoczenia. Kiedy roślina się nawodni i zregeneruje, może ponownie zakwitnąć.

Trochę trudniej jest uratować zalanego storczyka, którego korzenie już zaczęły zagniwać. Kiedy stwierdzimy, że podłoże w doniczce jest mokre, a korzenie w złym stanie, bez względu na porę roku (nawet zimą), musimy jak najszybciej przesadzić storczyka do nowego podłoża, oczyszczając jego system korzeniowy ze wszystkich korzeni zgniłych i obumarłych oraz odkażając rany po cięciu węglem aktywnym. Taka roślina będzie się regenerować dłużej, ale jeśli jej stan nie był katastrofalny, ma szansę odzyskać dobrą formę i ponownie zakwitnąć.

Pąki i kwiaty storczyka opadają, bo roślina ma za dużo lub za mało światła

Uprawiane w mieszkaniach storczyki pochodzą z różnych środowisk i są przystosowane do różnych warunków świetlnych, dlatego w uprawie powinny mieć zapewnione oświetlenie jak najbardziej zbliżone do swoich potrzeb, w przeciwnym razie mogą zacząć sprawiać nam kłopoty.

Ustawione w miejscu zbyt słonecznym, zostaną poparzone przez słońce i zrzucą pąki kwiatowe lub kwiaty albo w ogóle nie zakwitną.

Umieszczone w zbyt ciemnym miejscu zaczną blednąć, karleć i zasuszać pąki kwiatowe oraz zrzucać kwiaty.

Dlatego też powinniśmy poznać oczekiwania naszego storczyka względem ilości światła i zapewnić mu jak najlepsze stanowisko. Pamiętajmy też, aby nie ustawiać roślin na parapecie południowego okna, gdyż latem słońce jest tam silne, a moc jego promieni potęguje szklana szyba.

Jak utrzymać właściwą wilgotność powietrza w domowej uprawie storczyków [WIDEO]

Złe nawożenie może sprawić, że pąki i kwiaty storczyka opadają

Większość uprawianych w mieszkaniach storczyków nie jest żarłoczna, dlatego znacznie łatwiej jest je przenawozić niż zagłodzić. Jeśli z powodu nadmiernej troski zaczniemy dokarmiać storczyki zbyt dużymi dawkami nawozów, w dodatku wykorzystując do tego celu nawozy wieloskładnikowe do roślin doniczkowych, a więc dość bogate w składniki odżywcze, może się okazać, że roślinę przenawozimy, co będzie skutkowało pogorszeniem się jej wyglądu (np. żółknięciem liści) oraz zasuszeniem i zrzuceniem pąków kwiatowych i kwiatów.

Mniejszym zagrożeniem będzie dla storczyka brak nawożenia niż jego nadmiar, dlatego zanim przystąpimy do nawożenia roślin, powinniśmy poznać potrzeby pokarmowe danego gatunku i zastosować nawóz specjalnie przeznaczony dla storczyków.

Warto też pomyśleć, o wzbogaceniu podłoża w mikoryzę, co jest szczególnie korzystne w przypadku storczyków naziemnych, które w naturze często wchodzą w symbiozę z grzybami mikoryzowymi.

Nieodpowiednia temperatura sprawia, że kwiaty storczyka opadają

Temperatura jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na kondycję storczyków oraz ich kwitnienie. Różne gatunki storczyków mają w tym zakresie różne potrzeby, gdyż jedne lubią ciepło, inne wolą chłód, a jeszcze inne wymagają różnych temperatur w okresie spoczynku i wegetacji. Dlatego też musimy poznać potrzeby uprawianego storczyka i zapewnić mu odpowiednią temperaturę, w przeciwnym razie może zacząć zasuszać i zrzucać pąki kwiatowe i kwiaty lub w ogóle nie kwitnąć. Żaden storczyk nie będzie też tolerował gwałtownych zmian temperatury, dlatego zimą nie należy ustawiać ich w pobliżu otwartego okna.

Chcąc cieszyć się długim kwitnieniem storczyka, powinniśmy unikać ustawiania w jego pobliżu dojrzałych owoców, w tym głównie cytrusów, które wydzielają gaz (etylen), odpowiadający za szybsze starzenie się kwiatów. Nie wszystkie storczyki tolerują też wyziewy z kuchenek gazowych, dlatego lepiej nie ustawiać ich w kuchni. Należy też regularnie sprawdzać stan zdrowia roślin, bo jeśli padną ofiarą chorób lub szkodników (np. wełnowców), także nie będą kwitły lub zaczną zrzucać pąki kwiatowe i kwiaty. Podczas zraszania storczyka, unikajmy też nadmiernego moczenia liści i kwiatów (wykorzystujmy mgiełkę wodną), bo zalegająca na nich woda może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych lub gnicia pąków kwiatowych.

