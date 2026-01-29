Spis treści
Z sentymentem wspominasz smak jabłek czy gruszek zrywanych z drzew rosnących w sadzie babci i dziadka? Chciałbyś mieć takie same w swoim ogrodzie? To możliwe! Wystarczy znaleźć i posadzić stare odmiany drzew owocowych. Mamy dla ciebie praktyczne zestawienie, z którego dowiesz się, gdzie i za ile możesz kupić drzewka niegdyś bardzo popularnych odmian jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni.
Dlaczego warto uprawiać stare odmiany drzew owocowych?
Stare odmiany drzew owocowych odkrywane są na nowo i zyskują na popularności przede wszystkim ze względu na niepowtarzalny smak owoców, które są często bardziej aromatyczne i soczyste niż te pochodzące ze drzew uprawianych współcześnie w sadach. Ponadto, wiele z nich charakteryzuje się wysoką zawartością witamin i składników mineralnych.
Stare odmiany są często odporne na choroby i mróz, dzięki czemu nie wymagają intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych i wspierają ekosystem. Uprawiając je w ogrodzie przyczyniamy się do ochrony bioróżnorodności oraz zachowania genetycznego dziedzictwa, które może okazać się nieocenione w przyszłości.
Gdzie kupić stare odmiany drzew owocowych?
Drzewka starych odmian najlepiej kupić w sprawdzonych sklepach i centrach ogrodniczych, które sprzedają materiał szkółkarski najlepszej jakości. Warto sprawdzić także oferty okolicznych szkółek – niektóre z nich produkują niszowe odmiany. Drzewek można też szukać na rozmaitych lokalnych targach i kiermaszach oraz w sklepach internetowych.
Sklepy i szkółki z ofertą starych odmian drzew owocowych w Polsce
Oto wybrane sklepy i szkółki oferujące dawne odmiany drzew owocowych:
- DrzewkaOwocowe24.pl – sklep online z opcją wysyłki .
- Stareodmiany.pl – sprzedaż sadzonek starych odmian drzew owocowych sezonowo (jesienią) z dostawą lub odbiorem stacjonarnym.
- OwocoweDrzewa.pl – w ofercie tradycyjne odmiany drzew owocowych uprawiane w Polsce od pokoleń .
- Gospodarstwo Szkółkarskie Leszek Adamczyk – szkółka oferująca wiele gatunków drzew owocowych, w tym stare odmiany; sprzedaż hurtowa i detaliczna.
- Szkółka Drzewek Owocowych Krzysztof Typer - producent sadzonek owocowych, w katalogu także stare odmiany drzew owocowych jabłoni, grusz, śliw, wiśni i czereśni z wysyłką lub odbiorem lokalnym.
- Piotr Szymczak Gospodarstwo Sadownicze – szkółka specjalizująca się w odtwarzaniu i sprzedaży historycznych odmian drzew owocowych; ofertę zwykle wysyła mailowo lub przygotowuje sezonowo.
- Szkółka Drzewek Owocowych Bogusław Wawrzonek, Zasów - producent drzew owocowych, w ofercie tradycyjne odmiany drzew owocowych.
- Szkółki Konieczko. Gogolin - szkółka z bogatym asortymentem drzew owocowych, w tym również klasycznych odmian starszych generacji.
Uwaga! Wiele ofert ze starymi odmianami drzew owocowych jest sezonowa - sprzedaż najczęściej jesienią i wczesną wiosną (co pokrywa się z zalecanymi terminami sadzenia drzew owocowych), dlatego warto wcześniej sprawdzić dostępność i warunki wysyłki.
Wybrane stare odmiany drzew owocowych
Jabłonie
- Kosztela - polska odmiana o specyficznym bardzo słodkim, soczystym miąższu, wytrzymała na mróz
- Szara Reneta – klasyczna odmiana polska, świetna do deserów i wypieków
- Złota Reneta (Królowa Renet) - polska odmiana deserowa i na soki, ze względu na bardzo soczysty miąższ, odporna na choroby
- Malinowa Oberlandzka (Malinówka) – odmiana deserowa, owoce o posmaku malin.
- Oliwka Żółta (Papierówka) - wczesna odmiana deserowa i przetwórcza, bardzo odporna na mróz.
- Antonówka Zwykła - odmiana bardzo wytrzymała na mróz i doskonała na różnego rodzaju przetwory
- Koksa Pomarańczowa - jedna z najsmaczniejszych odmian jabłoni, owoce o posmaku gruszkowym
- Ananas Berżenicki - letnia odmiana bardzo wytrzymała na mróz i choroby o wyjątkowym smaku
- Kronselka - odmiana deserowa, mrozoodporna
- Grochówka - odmiana przechowująca się nawet do czerwca, bardzo odporna na mróz i choroby
Grusze
- Faworytka (Klapsa) – Najcenniejsza deserowa odmiana letni, duże i soczyste owoce
- Bonkreta Williamsa – klasyczna gruszka deserowa
- Lukasówka - stara francuska odmiana gruszy
Czereśnie
- Donissena Żółta – stara odmiana czereśni dostępna w szkółkach
- Buttnera Czerwona (Poznańska) - odmiana deserowa o dużych owocach. Odporna na mróz i choroby
- Kordia - jedna z najbardziej wartościowych, późnych odmian czereśni
Wiśnie
- Łutówka – ceniona stara odmiana wiśni, popularna również w uprawach towarowych
- Szklanka - odmiana o umiarkowanym wzroście, obficie plonująca, o kwaskowato słodkich owocach
Śliwy
- Renkloda Ulena – bardzo plenna, owoce duże – doskonałe do bezpośredniego spożycia i na kompoty
- Węgierka Łowicka - polska odmiana deserowo-przetwórcza, idealna na powidła, dojrzewająca w połowie sierpnia
- Mirabelka z Nancy - stara, francuska, średnio późna odmiana śliwy
Ceny sadzonek starych drzew owocowych
Wybrane odmiany z oferty DrzewkaOwocowe24.pl:
- Jabłoń Malinowa Oberlandzka (Malinówka): 21,90 zł
- Jabłoń Oliwka Żółta (Papierówka): 21,90 zł
- Jabłoń Kosztela: 21,90 zł
- Jabłoń Antonówka Zwykła: 21,90 zł
- Jabłoń Koksa Pomarańczowa: 21,90 zł
- Jabłoń Złota Reneta (Królowa Renet): 21,90 zł
- Jabłoń Szara Reneta: 21,90 zł
- Jabłoń Kronselka: 21,90 zł.
- Jabłoń Antonówka Półtorafuntowa (śmietankowa): 21,90 zł
- Grusza Faworytka (Klapsa): 22,90 zł
- Śliwa Renkloda Ulena: 23,90 zł
- Czereśnia Buttnera Czerwona (Poznańska): 23,90 zł
* podane ceny - stan na ofertę przedsprzedażową z wysyłką od marca
Wybrane odmiany z oferty Owocowedrzewa.pl:
- Jabłoń Oliwka Żółta Papierówka: 26,00 zł
- Jabłoń Malinowa Oberlandzka: 26,00 zł
- Jabłoń Szara Reneta: 26,00 zł
- Jabłoń Kosztela: 26,00 zł
- Jabłoń Złota Reneta: 26,00 zł
- Jabłoń James Grieve: 26,00 zł
- Jabłoń Antonówka Półtorafuntowa: 26,00 zł
- Jabłoń Antonówka Zwykła: 26,00 zł
- Grusza Faworytka (Klapsa): 29,00 zł
- Grusza Konferencja: 29,00 zł
- Śliwa Węgierka Zwykła: 29,50 zł
- Śliwa Renkloda Ulena: 29,50 zł
- Czereśnia Kordia: 29,00 zł
- Czereśnia Buttnera Czerwona: 29,00 zł
- Wiśnia Łutówka: 27,50 zł
- Wiśnia Szklanka: 27,50 zł
