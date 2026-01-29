Z sentymentem wspominasz smak jabłek czy gruszek zrywanych z drzew rosnących w sadzie babci i dziadka? Chciałbyś mieć takie same w swoim ogrodzie? To możliwe! Wystarczy znaleźć i posadzić stare odmiany drzew owocowych. Mamy dla ciebie praktyczne zestawienie, z którego dowiesz się, gdzie i za ile możesz kupić drzewka niegdyś bardzo popularnych odmian jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni.

Dlaczego warto uprawiać stare odmiany drzew owocowych?

Stare odmiany drzew owocowych odkrywane są na nowo i zyskują na popularności przede wszystkim ze względu na niepowtarzalny smak owoców, które są często bardziej aromatyczne i soczyste niż te pochodzące ze drzew uprawianych współcześnie w sadach. Ponadto, wiele z nich charakteryzuje się wysoką zawartością witamin i składników mineralnych.

Stare odmiany są często odporne na choroby i mróz, dzięki czemu nie wymagają intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych i wspierają ekosystem. Uprawiając je w ogrodzie przyczyniamy się do ochrony bioróżnorodności oraz zachowania genetycznego dziedzictwa, które może okazać się nieocenione w przyszłości.

Gdzie kupić stare odmiany drzew owocowych?

Drzewka starych odmian najlepiej kupić w sprawdzonych sklepach i centrach ogrodniczych, które sprzedają materiał szkółkarski najlepszej jakości. Warto sprawdzić także oferty okolicznych szkółek – niektóre z nich produkują niszowe odmiany. Drzewek można też szukać na rozmaitych lokalnych targach i kiermaszach oraz w sklepach internetowych.

Sklepy i szkółki z ofertą starych odmian drzew owocowych w Polsce

Oto wybrane sklepy i szkółki oferujące dawne odmiany drzew owocowych:

DrzewkaOwocowe24.pl – sklep online z opcją wysyłki .

Stareodmiany.pl – sprzedaż sadzonek starych odmian drzew owocowych sezonowo (jesienią) z dostawą lub odbiorem stacjonarnym.

OwocoweDrzewa.pl – w ofercie tradycyjne odmiany drzew owocowych uprawiane w Polsce od pokoleń .

Gospodarstwo Szkółkarskie Leszek Adamczyk – szkółka oferująca wiele gatunków drzew owocowych, w tym stare odmiany; sprzedaż hurtowa i detaliczna.

Szkółka Drzewek Owocowych Krzysztof Typer - producent sadzonek owocowych, w katalogu także stare odmiany drzew owocowych jabłoni, grusz, śliw, wiśni i czereśni z wysyłką lub odbiorem lokalnym.

Piotr Szymczak Gospodarstwo Sadownicze – szkółka specjalizująca się w odtwarzaniu i sprzedaży historycznych odmian drzew owocowych; ofertę zwykle wysyła mailowo lub przygotowuje sezonowo.

Szkółka Drzewek Owocowych Bogusław Wawrzonek, Zasów - producent drzew owocowych, w ofercie tradycyjne odmiany drzew owocowych.

Szkółki Konieczko. Gogolin - szkółka z bogatym asortymentem drzew owocowych, w tym również klasycznych odmian starszych generacji.

Uwaga! Wiele ofert ze starymi odmianami drzew owocowych jest sezonowa - sprzedaż najczęściej jesienią i wczesną wiosną (co pokrywa się z zalecanymi terminami sadzenia drzew owocowych), dlatego warto wcześniej sprawdzić dostępność i warunki wysyłki.

Wybrane stare odmiany drzew owocowych

Jabłonie

Kosztela - polska odmiana o specyficznym bardzo słodkim, soczystym miąższu, wytrzymała na mróz

Szara Reneta – klasyczna odmiana polska, świetna do deserów i wypieków

Złota Reneta (Królowa Renet) - polska odmiana deserowa i na soki, ze względu na bardzo soczysty miąższ, odporna na choroby

Malinowa Oberlandzka (Malinówka) – odmiana deserowa, owoce o posmaku malin.

Oliwka Żółta (Papierówka) - wczesna odmiana deserowa i przetwórcza, bardzo odporna na mróz.

Antonówka Zwykła - odmiana bardzo wytrzymała na mróz i doskonała na różnego rodzaju przetwory

Koksa Pomarańczowa - jedna z najsmaczniejszych odmian jabłoni, owoce o posmaku gruszkowym

Ananas Berżenicki - letnia odmiana bardzo wytrzymała na mróz i choroby o wyjątkowym smaku

Kronselka - odmiana deserowa, mrozoodporna

Grochówka - odmiana przechowująca się nawet do czerwca, bardzo odporna na mróz i choroby

Grusze

Faworytka (Klapsa) – Najcenniejsza deserowa odmiana letni, duże i soczyste owoce

Bonkreta Williamsa – klasyczna gruszka deserowa

Lukasówka - stara francuska odmiana gruszy

Czereśnie

Donissena Żółta – stara odmiana czereśni dostępna w szkółkach

Buttnera Czerwona (Poznańska) - odmiana deserowa o dużych owocach. Odporna na mróz i choroby

Kordia - jedna z najbardziej wartościowych, późnych odmian czereśni

Wiśnie

Łutówka – ceniona stara odmiana wiśni, popularna również w uprawach towarowych

Szklanka - odmiana o umiarkowanym wzroście, obficie plonująca, o kwaskowato słodkich owocach

Śliwy

Renkloda Ulena – bardzo plenna, owoce duże – doskonałe do bezpośredniego spożycia i na kompoty

Węgierka Łowicka - polska odmiana deserowo-przetwórcza, idealna na powidła, dojrzewająca w połowie sierpnia

Mirabelka z Nancy - stara, francuska, średnio późna odmiana śliwy

Ceny sadzonek starych drzew owocowych

Wybrane odmiany z oferty DrzewkaOwocowe24.pl:

Jabłoń Malinowa Oberlandzka (Malinówka): 21,90 zł

Jabłoń Oliwka Żółta (Papierówka): 21,90 zł

Jabłoń Kosztela: 21,90 zł

Jabłoń Antonówka Zwykła: 21,90 zł

Jabłoń Koksa Pomarańczowa: 21,90 zł

Jabłoń Złota Reneta (Królowa Renet): 21,90 zł

Jabłoń Szara Reneta: 21,90 zł

Jabłoń Kronselka: 21,90 zł.

Jabłoń Antonówka Półtorafuntowa (śmietankowa): 21,90 zł

Grusza Faworytka (Klapsa): 22,90 zł

Śliwa Renkloda Ulena: 23,90 zł

Czereśnia Buttnera Czerwona (Poznańska): 23,90 zł

* podane ceny - stan na ofertę przedsprzedażową z wysyłką od marca

Wybrane odmiany z oferty Owocowedrzewa.pl:

Jabłoń Oliwka Żółta Papierówka: 26,00 zł

Jabłoń Malinowa Oberlandzka: 26,00 zł

Jabłoń Szara Reneta: 26,00 zł

Jabłoń Kosztela: 26,00 zł

Jabłoń Złota Reneta: 26,00 zł

Jabłoń James Grieve: 26,00 zł

Jabłoń Antonówka Półtorafuntowa: 26,00 zł

Jabłoń Antonówka Zwykła: 26,00 zł

Grusza Faworytka (Klapsa): 29,00 zł

Grusza Konferencja: 29,00 zł

Śliwa Węgierka Zwykła: 29,50 zł

Śliwa Renkloda Ulena: 29,50 zł

Czereśnia Kordia: 29,00 zł

Czereśnia Buttnera Czerwona: 29,00 zł

Wiśnia Łutówka: 27,50 zł

Wiśnia Szklanka: 27,50 zł

