Rośliny doniczkowe od wieków są czymś więcej niż tylko zieloną ozdobą wnętrz. Przypisywano im symboliczne znaczenia, magiczne właściwości i zdolność wpływania na los domowników. Choć dziś patrzymy na te wierzenia z większym dystansem, wiele z nich wciąż funkcjonuje w naszej kulturze i bywa chętnie powtarzanych. Czy rzeczywiście warto zwracać uwagę na to, jakie rośliny trzymamy w domu? Czy wierzysz, że niektóre gatunki przynoszą szczęście w miłości, a inne chronią przed złą energią? Oto najbardziej znane przesądy o domowych roślinach doniczkowych, które przetrwały do dziś.

Grubosz – drzewko szczęścia i bogactwa

Grubosz, nazywany potocznie drzewkiem szczęścia, to jeden z najsilniej „obdarzonych” symboliką kwiatów doniczkowych. Według przesądów przynosi harmonię w domu, szczęście rodzinne oraz powodzenie w pracy i biznesie. Szczególnie dobrze działa wtedy, gdy jest zadbany, zdrowy i intensywnie rośnie – zwiędnięta roślina ma wróżyć finansowe kłopoty.

Umieszczenie grubosza blisko wejścia do domu lub biura ma przyciągać bogactwo.

Im bardziej bujny i zdrowy grubosz, tym większe szczęście finansowe czeka domowników.

Podarowanie grubosza bliskiej osobie to życzenie jej pomyślności i dostatku.

Drzewko szczęścia, czyli grubosz owalny

Kaktusy – ochronna tarcza czy pech?

Kaktusy od dawna uznawane są za rośliny o „ostrej” energii. Przesądy mówią, że chronią dom przed złą energią, zazdrością i nieżyczliwymi ludźmi. Z drugiej strony często powtarza się, że nie sprzyjają miłości i mogą potęgować konflikty, zwłaszcza jeśli stoją w sypialni. Najlepszym miejscem dla kaktusów ma być parapet lub biuro.

Umieszczenie kaktusa w pobliżu okna lub drzwi ma chronić dom przed negatywnymi wpływami.

Kaktusy w biurze mają odpędzać zazdrość i zawiść współpracowników.

Podarowanie kaktusa osobie, która zmaga się z trudnościami, to życzenie jej siły i wytrwałości.

Jak dużo wiesz o kaktusach?

Paprotki – ochrona przed złą energią

Paprotki to popularne rośliny doniczkowe, które od dawna kojarzone są z ochroną przed złą energią i negatywnymi wpływami. Wierzono, że potrafią absorbować szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne i oczyszczać powietrze z toksyn.

Umieszczenie paprotki w pobliżu telewizora lub komputera ma neutralizować szkodliwe promieniowanie.

Paprotki w domu mają chronić przed złymi duchami i negatywną energią.

Podarowanie paprotki bliskiej osobie to życzenie jej zdrowia i ochrony przed nieszczęściami.

Paproć nefrolepis chętnie pobiera wilgoć z powietrza

Bluszcz – nieproszony gość?

Bluszcz ma raczej złą reputację w przesądach. Według dawnych wierzeń „wysysa” energię z domowników i symbolizuje samotność. Szczególnie niepolecany jest osobom samotnym, ponieważ ma utrudniać znalezienie partnera. Z tego powodu wiele osób unika trzymania go w domu, mimo jego dekoracyjnych walorów.

Bluszcz pospolity - odmiana o liściach jasno obrzeżonych

Sansewieria – język teściowej

Sansewieria, znana jako język teściowej, według przesądów chroni dom przed plotkami i negatywną energią. Jej ostre liście mają działać jak tarcza ochronna. Uważa się też, że sprzyja wytrwałości i sile charakteru, dlatego często polecana jest do biur.

Sansewieria gwinejska

Skrzydłokwiat – kwiat kobiecego szczęścia

Skrzydłokwiat bywa nazywany kwiatem miłości i harmonii. Wierzy się, że sprzyja szczęściu w związkach, łagodzi konflikty i przyciąga dobrą energię do domu. Według przesądów najlepiej rośnie w spokojnej atmosferze – w domach pełnych napięć ma słabnąć lub nie kwitnąć. Niektórzy uważają też, że podarowany skrzydłokwiat ma większą „moc” niż kupiony samodzielnie.

Skrzydłokwiat

Fikus – harmonia i stabilizacja

Fikusy symbolizują według przesądów stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt. Wierzono, że pomagają utrzymać spokój w domu i sprzyjają długofalowym planom. W niektórych kulturach jednak uważano je za rośliny „zaborcze”, które nie powinny stać w sypialni, bo mogą osłabiać relacje.

Umieszczenie fikusa w salonie ma sprzyjać harmonii i porozumieniu między domownikami.

Podarowanie fikusa młodej parze to życzenie im szczęścia i pomyślności w życiu rodzinnym.

Fikus sprężysty osiąga docelowo spore rozmiary - warto pomyśleć o tym, gdy planujemy zakup

Fiołek afrykański – mały kwiat, wielka moc

Fiołek afrykański uchodzi w przesądach za roślinę przyciągającą szczęście i pozytywne relacje w domu. Według wierzeń kwitnący fiołek ma poprawiać nastrój domowników i sprzyjać pokojowej atmosferze, a także wzmacniać więzi rodzinne. Niektórzy twierdzą, że podarowanie komuś fiołka może przynieść mu powodzenie i szczęście, dlatego często traktowany jest jako „dobry amulet” w domach, w których zależy na harmonii i ciepłej atmosferze.

Fiołek afrykański

Hibiskus (róża chińska) – symbol miłości i energii

Hibiskus, zwany też różą chińską, według przesądów jest rośliną, która wzmacnia uczucia i przyciąga pozytywną energię w relacjach międzyludzkich. Kwiaty hibiskusa mają symbolizować miłość, pasję i radość życia. W domowej uprawie uważa się, że obdarzona kwitnącym hibiskusem przestrzeń sprzyja otwartości i szczerości między domownikami. Z drugiej strony, jeśli roślina choruje lub więdnie, wierzono, że może to zwiastować napięcia w relacjach lub emocjonalne niepokoje.

Róża chińska

Aloes – zdrowie i ochrona przed chorobami

Aloes to roślina o leczniczych właściwościach, która symbolizuje zdrowie, ochronę przed chorobami i długowieczność. Wierzono, że potrafi oczyścić powietrze z toksyn i wzmocnić odporność organizmu.

Umieszczenie aloesu w sypialni ma chronić przed chorobami i zapewnić spokojny sen.

Aloes w domu ma oczyszczać powietrze z toksyn i poprawiać samopoczucie domowników.

Podarowanie aloesu osobie chorej to życzenie jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Aloes to łatwa w uprawie roślina ozdobna, która ma zastosowanie lecznicze

Czy warto wierzyć w przesądy o roślinach?

Przesądy o domowych roślinach doniczkowych są częścią tradycji i kultury, ale warto traktować je raczej jako ciekawostkę niż wyznacznik wyboru roślin do domu. Niezależnie od wierzeń, zadbane i zdrowe rośliny poprawiają nastrój, oczyszczają powietrze i sprawiają, że wnętrza stają się bardziej przyjazne. A to – bez względu na przesądy – zawsze działa na naszą korzyść.

To tylko przesądy! Najważniejsze, aby otaczać się roślinami, które lubisz i o które potrafisz zadbać. Ich obecność w domu z pewnością wpłynie pozytywnie na Twoje samopoczucie i stworzy przyjemną atmosferę.

