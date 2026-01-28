Monstera, jak każda roślina doniczkowa, wymaga co jakiś czas przesadzenia do nowej doniczki i świeżego podłoża. Dzięki temu zabiegowi roślina zyskuje powiększenie przestrzeni do rozwoju korzeni oraz dostęp do zawartych w nowym podłożu składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego wzrostu rośliny.

Kiedy przesadzać monsterę?

Monstera wymaga przesadzenia do nowego pojemnika, kiedy korzenie rośliny przerastają przez otwory w dnie doniczki (co świadczy o tym, że korzenie nie mają już przestrzeni do rozrostu), a sama roślina przestała rosnąć, stała się wiotka i straciła swój ciemnozielony kolor. Wskaźnikiem konieczności przesadzenia monstery jest też to, że podczas podlewania woda bardzo szybko przepływa przez doniczkę, gromadząc się na podstawce lub w osłonce.

Zalecane jest, aby monsterę przesadzić jak najszybciej po zakupieniu rośliny. Młodsze okazy monstery przesadza się zazwyczaj co roku, natomiast starsze - co 2-3 lata. Rozrośniętym egzemplarzom, które osiągnęły znaczne rozmiary i trudno jest je wyjąć z donicy, w której rosną, wystarczy wymienić jedynie wierzchnią warstwę podłoża.

Najlepszym terminem na przesadzanie monstery jest wiosna, kiedy roślina rozpoczyna intensywny wzrost.

Do jakiej ziemi przesadzać monsterę?

Monsterę należy przesadzać do lekkiego i przepuszczalnego podłoża. Komponenty wchodzące w skład takiego podłoża powinny zapewniać jego umiarkowaną wilgotność i nie pozwalać na gromadzenie zbyt dużej ilości wody, która prowadzi do gnicia korzeni. Monstera nie toleruje nadmiaru wilgoci w podłożu, roślina nie powinna "stać w wodzie"!

Przed przesadzeniem monstery możemy kupić gotowe podłoże do monstery albo przygotować je samodzielnie, mieszając w podobnych proporcjach ziemię kompostową, włókno kokosowe, korę do storczyków i perlit. Do takiej mieszanki warto dodać nieco węgla aktywnego, który zapobiegać będzie rozwojowi chorób grzybowych i gniciu korzeni.

Przeczytaj też: Jak prawidłowo podlewać monsterę?

Do jakiej doniczki przesadzać monsterę?

Monstera to roślina osiągająca duże rozmiary i to powinniśmy wziąć pod uwagę, wybierając dla niej doniczkę. Ze względu na dużą masę liści i pędów, dobrym wyborem będzie doniczka ceramiczna, która dobrze utrzyma roślinę. Jednak przenoszenie rozrośniętego okazu w ciężkiej ceramicznej doniczce może być trudne. Dlatego monstery sadzi się najczęściej do doniczek plastikowych. Najważniejsze jest, aby doniczka miała spore otwory w dnie, umożliwiające odpływ nadmiaru wody z podlewania. To, jak duża powinna być doniczka, zależy od wielkości bryły korzeniowej i samej rośliny.

Monsterę przesadza się do niewiele większej doniczki, niż ta, w której rosła dotychczas (zwykle 2-3 cm większej).

Przeczytaj też: Jak ukorzenić monsterę? Ukorzenianie sadzonek monstery dziurawej krok po kroku

Jak przesadzać monsterę krok po kroku

Przed przesadzeniem monstery warto ją obficie podlać - łatwiej będzie wyjąć roślinę z doniczki.

Jeśli korzenie monstery przerosły przez otwory w dnie doniczki, wydobycie bryły korzeniowej z doniczki może być trudne. Należy wtedy rozciąć sekatorem starą doniczkę - jeśli jest plastikowa, a jeśli jest ceramiczna pozostaje nam doniczkę rozbić.

Po wyjęciu monstery z doniczki należy usunąć jak najwięcej starego podłoża spomiędzy korzeni. Wydłubujemy je za pomocą patyczka, albo - to jest łatwiejsze - wypłukujemy w misce z wodą albo pod kranem pod słabym strumieniem wody. Starajmy się robić to delikatnie, by jak najmniej uszkodzić korzenie.

Po usunięciu podłoża wycinamy wszystkie obumarłe, suche i zgniłe korzenie.

Na dno doniczki nasypujemy 2-3-centymetrową warstwę drenażu, np. keramzytu, a następnie cienką warstwę podłoża.

Następnie wkładamy bryłę korzeniową monstery do doniczki, delikatnie rozkładamy korzenie (pilnując, by nie zawijać ich ku górze) i obsypujemy je podłożem, wypełniając wszystkie wolne przestrzenie, delikatnie ugniatając przy ściankach doniczki.

Jest to odpowiedni moment by do doniczki włożyć palik kokosowy jako podporę dla rośliny.

Doniczkę uzupełniamy podłożem prawie do pełna - zostawiamy 2-3 cm od krawędzi.

Monsterę sadzimy na tej samej głębokości, na jakiej rosła poprzednio.

Po przesadzeniu roślinę obficie podlewamy, pamiętając o usunięciu nadmiaru wody z podstawki.

Przesadzanie monstery. Zdjęcia

Jak często należy nawozić monsterę po jej przesadzeniu?

Po przesadzeniu monstery należy wstrzymać się przez 3-4 tygodnie z nawożeniem, aby roślina mogła się zregenerować i zaadaptować w nowym podłożu, które samo w sobie zawiera składniki odżywcze. Po tym czasie zaczynamy nawozić regularnie, np. co 2 tygodnie, nawozem do roślin zielonych. Zasilamy w okresie wzrostu (wiosna-lato).

Przeczytaj też: Czy monstera kwitnie? Jak wygląda kwiat monstery? Czy jest szansa, by monstera zakwitła w domu?

Jak dobrze znasz domowe rośliny doniczkowe? Pytanie 1 z 10 Co to za roślina? dracena difenbachia maranta Następne pytanie