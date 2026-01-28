Spis treści
Monstera, jak każda roślina doniczkowa, wymaga co jakiś czas przesadzenia do nowej doniczki i świeżego podłoża. Dzięki temu zabiegowi roślina zyskuje powiększenie przestrzeni do rozwoju korzeni oraz dostęp do zawartych w nowym podłożu składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego wzrostu rośliny.
Kiedy przesadzać monsterę?
Monstera wymaga przesadzenia do nowego pojemnika, kiedy korzenie rośliny przerastają przez otwory w dnie doniczki (co świadczy o tym, że korzenie nie mają już przestrzeni do rozrostu), a sama roślina przestała rosnąć, stała się wiotka i straciła swój ciemnozielony kolor. Wskaźnikiem konieczności przesadzenia monstery jest też to, że podczas podlewania woda bardzo szybko przepływa przez doniczkę, gromadząc się na podstawce lub w osłonce.
Zalecane jest, aby monsterę przesadzić jak najszybciej po zakupieniu rośliny. Młodsze okazy monstery przesadza się zazwyczaj co roku, natomiast starsze - co 2-3 lata. Rozrośniętym egzemplarzom, które osiągnęły znaczne rozmiary i trudno jest je wyjąć z donicy, w której rosną, wystarczy wymienić jedynie wierzchnią warstwę podłoża.
Najlepszym terminem na przesadzanie monstery jest wiosna, kiedy roślina rozpoczyna intensywny wzrost.
Do jakiej ziemi przesadzać monsterę?
Monsterę należy przesadzać do lekkiego i przepuszczalnego podłoża. Komponenty wchodzące w skład takiego podłoża powinny zapewniać jego umiarkowaną wilgotność i nie pozwalać na gromadzenie zbyt dużej ilości wody, która prowadzi do gnicia korzeni. Monstera nie toleruje nadmiaru wilgoci w podłożu, roślina nie powinna "stać w wodzie"!
Przed przesadzeniem monstery możemy kupić gotowe podłoże do monstery albo przygotować je samodzielnie, mieszając w podobnych proporcjach ziemię kompostową, włókno kokosowe, korę do storczyków i perlit. Do takiej mieszanki warto dodać nieco węgla aktywnego, który zapobiegać będzie rozwojowi chorób grzybowych i gniciu korzeni.
Do jakiej doniczki przesadzać monsterę?
Monstera to roślina osiągająca duże rozmiary i to powinniśmy wziąć pod uwagę, wybierając dla niej doniczkę. Ze względu na dużą masę liści i pędów, dobrym wyborem będzie doniczka ceramiczna, która dobrze utrzyma roślinę. Jednak przenoszenie rozrośniętego okazu w ciężkiej ceramicznej doniczce może być trudne. Dlatego monstery sadzi się najczęściej do doniczek plastikowych. Najważniejsze jest, aby doniczka miała spore otwory w dnie, umożliwiające odpływ nadmiaru wody z podlewania. To, jak duża powinna być doniczka, zależy od wielkości bryły korzeniowej i samej rośliny.
Monsterę przesadza się do niewiele większej doniczki, niż ta, w której rosła dotychczas (zwykle 2-3 cm większej).
Jak przesadzać monsterę krok po kroku
Przed przesadzeniem monstery warto ją obficie podlać - łatwiej będzie wyjąć roślinę z doniczki.
- Jeśli korzenie monstery przerosły przez otwory w dnie doniczki, wydobycie bryły korzeniowej z doniczki może być trudne. Należy wtedy rozciąć sekatorem starą doniczkę - jeśli jest plastikowa, a jeśli jest ceramiczna pozostaje nam doniczkę rozbić.
- Po wyjęciu monstery z doniczki należy usunąć jak najwięcej starego podłoża spomiędzy korzeni. Wydłubujemy je za pomocą patyczka, albo - to jest łatwiejsze - wypłukujemy w misce z wodą albo pod kranem pod słabym strumieniem wody. Starajmy się robić to delikatnie, by jak najmniej uszkodzić korzenie.
- Po usunięciu podłoża wycinamy wszystkie obumarłe, suche i zgniłe korzenie.
- Na dno doniczki nasypujemy 2-3-centymetrową warstwę drenażu, np. keramzytu, a następnie cienką warstwę podłoża.
- Następnie wkładamy bryłę korzeniową monstery do doniczki, delikatnie rozkładamy korzenie (pilnując, by nie zawijać ich ku górze) i obsypujemy je podłożem, wypełniając wszystkie wolne przestrzenie, delikatnie ugniatając przy ściankach doniczki.
- Jest to odpowiedni moment by do doniczki włożyć palik kokosowy jako podporę dla rośliny.
- Doniczkę uzupełniamy podłożem prawie do pełna - zostawiamy 2-3 cm od krawędzi.
- Monsterę sadzimy na tej samej głębokości, na jakiej rosła poprzednio.
- Po przesadzeniu roślinę obficie podlewamy, pamiętając o usunięciu nadmiaru wody z podstawki.
Przesadzanie monstery. Zdjęcia
Jak często należy nawozić monsterę po jej przesadzeniu?
Po przesadzeniu monstery należy wstrzymać się przez 3-4 tygodnie z nawożeniem, aby roślina mogła się zregenerować i zaadaptować w nowym podłożu, które samo w sobie zawiera składniki odżywcze. Po tym czasie zaczynamy nawozić regularnie, np. co 2 tygodnie, nawozem do roślin zielonych. Zasilamy w okresie wzrostu (wiosna-lato).
