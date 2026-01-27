Jeśli kochamy rośliny doniczkowe, ale mamy niewiele czasu na ich pielęgnację, powinniśmy pomyśleć o uprawie epipremnum - atrakcyjnego i mało wymagającego pnącza o ozdobnych liściach.

Czy Epipremnum i Scindapsus to ta sama roślina?

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat epipremnum złociste (łac. Epipremnum aureum) klasyfikowano do różnych rodzajów i kilka razy zmieniano jej nazwy. Początkowo znana była jako scindapsus złocisty, później zmieniono jej nazwę na rafidofora złocista, a następnie na Epipremnum pinnatum 'Aureum', ostatecznie uznając roślinę za epipremnum złociste. Te zawirowania w nazewnictwie utrudniają znalezienie informacji na temat rośliny, tym bardziej, że do dnia dzisiejszego znana jest powszechnie jako scindapsus złocisty. Warto jednak pamiętać, że najbardziej aktualne informacje o gatunku znajdziemy pod jego dwoma ostatnimi nazwami, czyli Epipremnum pinnatum 'Aureum' lub epipremnum złociste.

Bez względu jednak na to, jak roślina zostanie nazwana, nic nie zmienia faktu, że jest bardzo atrakcyjnym i mało wymagającym domowym pnączem.

Zanim jednak zdecydujemy się na zakup i uprawę epipremnum, powinniśmy najpierw dobrze poznać roślinę, aby móc odróżnić ją od podobnego, ale zupełnie innego i zdecydowanie bardziej wymagającego scindapsusa pstrego (łac. Scindapsus pictus), który najlepiej czuje się w oknach kwiatowych i oranżeriach.

Gdzie powinno stać epipremnum?

Pędy epipremnum mogą dorastać nawet do 5-6 m długości. Dlatego roślina wymaga podpór w postaci drabinek, metalowych obręczy lub owiniętych rafią palików. Doskonale nadają się też do rozpinania nad oknami, drzwiami lub łukami wejściowymi, tworząc wokół nich zieloną ramę. Można je też uprawiać w wiszących pojemnikach, pozwalając pędom swobodnie zwisać.

Jakie wymagania ma epipremnum?

Epipremnum nie ma szczególnie wysokich wymagań i zwykle nie stwarza problemów w uprawie. Najlepiej rośnie w żyznym, przepuszczalnym, próchniczym, lekko wilgotnym podłożu, o obojętnym lub lekko kwaśnym pH, w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności powietrza. Można je uprawiać na stanowisku jasnym (ale nie bezpośrednio nasłonecznionym) lub półcienistym, jednak odmiany kolorowe oczekują więcej światła, niż zielone, gdyż tylko wtedy ładnie się wybarwiają.

Jak dbać o epipremnum w domu?

Ze względu na silny wzrost, epipremnum oczekuje w sezonie dokarmiania nawozami dla roślin doniczkowych o ozdobnych liściach oraz systematycznego, ale umiarkowanego podlewania (nie znosi „mokrych nóg” i zalegającej wokół korzeni wody, od której łatwo gnije). Roślina doskonale znosi cięcie, dlatego bez obawy można skracać mu zbyt długie pędy, a uzyskane sadzonki wykorzystać do rozmnażania (łatwo ukorzeniają się w wodzie).

Epipremnum nie wymaga okresu spoczynku, dlatego przez cały rok może pozostać w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Zimą nie powinno się jednak nawozić rośliny ani nadmiernie jej podlewać, gdyż w tym czasie rośnie wolniej niż wiosną i latem.

Epipremnum jest w stanie przetrwać wiele błędów uprawowych i znieść dużo niedogodności, ale wtedy nie będzie tak ozdobne i dekoracyjne, jak egzemplarze uprawiane w optymalnych warunkach (wytworzy małe, blade i rzadkie liście oraz słabe, wiotkie pędy).

Jak często podlewać epipremnum?

Epipremnum należy podlewać dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża (2-3 cm) jest już sucha w dotyku. Roślina ta znacznie lepiej znosi krótkotrwałe przesuszenie niż przelanie, które może prowadzić do gnicia korzeni. Podczas podlewania należy nawodnić roślinę obficie, tak aby woda przepłynęła przez doniczkę, a jej nadmiar usunąć z podstawki. Zimą, ze względu na mniejszą ilość światła i spowolniony wzrost, częstotliwość podlewania należy znacznie ograniczyć.

Epipremnum złociste - rozmnażanie

Epipremnum złociste łatwo rozmnaża się przez sadzonki pędowe i wierzchołkowe. Fragmenty pędów, które wykorzystujemy na sadzonki, powinny mieć 10-15 cm długości. Można je pobierać ze środkowych części albo z wierzchołków pędów. Ważne jest to, by każda sadzonka (ucięty kawałek pędu) miała przynajmniej jeden węzeł (krótki, często zgrubiały fragment łodygi, z którego wyrosną nowe korzenie). Pędy ucinamy ostrym, zdezynfekowanym nożem i umieszczamy w czystym naczyniu wypełnionym odstaną wodą o temperaturze pokojowej. Wcześniej należy usunąć dolne liście, by nie były zanurzone w wodzie. Wodę w naczyniu trzeba systematycznie uzupełniać, by nie doprowadzić do jej całkowitego wyparowania (wtedy pojawiające się korzenie po prostu zaschną). Nowe roślinki są gotowe do posadzenia w doniczkach (w świeżym podłożu), gdy korzenie są dobrze wykształcone.

Ciekawe odmiany epipremnum złocistego

Do ciekawych odmian epipremum należą m.in.:

'Aureum' – bardzo popularna odmiana o dużych, zielonych, sercowatych liściach, ozdobionych kremowożółtymi smugami,

'Marble Queen' – bardzo atrakcyjna odmiana o pstrych, biało-żółtych liściach z licznymi, zielonymi smugami,

'N'Joy' – odmiana o mniejszych, lekko pomarszczonych, zielonych liściach ozdobionych nieregularnymi, białymi plamami,

'Neon' – odmiana o nieco węższych niż gatunek, jasnozielonych liściach.

Czy epipremnum złociste jest trujące?

Uprawiając epipremnum powinniśmy też pamiętać, że roślina nie jest tak niewinna, na jaką wygląda. W jej tkankach znajdują się m.in. kryształki szczawianu wapnia, które po kontakcie ze skórą mogą powodować uczulenia, a także podrażnienia błon śluzowych. Z tego względu zabiegi pielęgnacyjne przy roślinie należy wykonywać w rękawiczkach, unikając dotykania ust lub oczu.

