Jako azalie doniczkowe w sprzedaży najczęściej spotkać można azalię indyjską (łac. Azalea indica) oraz azalię japońską (Azalea japonica). Dostępne są liczne odmiany azalii, które różnią się budową kwiatu (kwiaty mogą być pojedyncze bądź pełne) oraz ich kolorem (kwiaty mogą mieć barwę białą, łososiową, różową, fioletową, czerwoną, purpurową, a także mogą być dwubarwne. Azalie doniczkowe mają 25–50 cm wysokości. W sprzedaży są również azalie szczepione w postaci piennej.

Jak kupować azalię w doniczce?

Wybierając azalię doniczkową w kwiaciarni bądź innym sklepie zwróćmy uwagę na to, aby krzew nie był zwiędnięty, nie osypywały się ani liście, ani kwiaty. Liście powinny być ciemnozielone i błyszczące, bez jakichkolwiek plam i oznak żerowania szkodników.Wybierzmy egzemplarz, który obok rozwiniętych już kwiatów będzie miał jeszcze sporo pąków – wtedy będziemy dłużej cieszyć się pięknem azalii doniczkowej.

Azalii doniczkowej nie trzeba wyrzucać po przekwitnięciu. Odpowiednio pielęgnując roślinę, z powodzeniem można się cieszyć jej kwiatami w kolejne lata.

Gdzie postawić azalię doniczkową w domu? Jakie warunki lubi azalia?

Dla azalii doniczkowej wybieramy w mieszkaniu najjaśniejsze miejsce, ponieważ do prawidłowego wzrostu potrzebna jest jej odpowiednia ilość światła, którego w okresie zimowym w mieszkaniu nie ma zbyt wiele. Nie należy ustawiać azalii doniczkowej w przeciągu. Azalia doniczkowa lubi niską temperaturę – najlepiej czuje się w 10–12 st. C (max 15 st. C). Taka temperatura zwykle jest tylko przy samym oknie.

i Autor: Getty Images Azalia w doniczce

Jak często podlewać azalie w doniczce?

Azalia doniczkowa powinna mieć stale wilgotne podłoże w doniczce. Gdy zapominamy o regularnym podlewaniu, ziemia w doniczce przesycha, a wtedy kwiaty i liście więdną i najczęściej opadają. W takim przypadku należy doniczkę z rośliną wstawić do miski z wodą, by ziemia w doniczce nasiąkła wodą. Po około godzinie doniczkę wyjmujemy z wody, a jej nadmiar odlewamy. Woda do podlewania azalii doniczkowej powinna być miękka, najlepiej wcześniej ją przegotować i ostudzić.

Jak dbać o azalie w doniczce?

Azalia lubi dużą wilgotność powietrza, którą najlepiej utrzymać ustawiając doniczkę z rośliną na podstawce wypełnionej kamykami i wodą. Kwitnącej azalii doniczkowej nie należy zraszać wodą, ponieważ płatki kwiatów zlepiają się i tracą barwę.

Roślinę należy zasilać co 2–3 tygodnie specjalnymi nawozami dla azalii lub doniczkowych roślin kwitnących. Pamiętajmy, by przed zastosowaniem nawozu podlać roślinę – nie wolno zasilać azalii, gdy podłoże w doniczce jest suche!

Przesadzanie azalii doniczkowej

Po kwitnieniu warto roślinę przesadzić do doniczki o 1–2 numery większej, pamiętając o ułożeniu warstwy drenażu na dnie pojemnika. Azalia wymaga kwaśnego podłoża (pH 3,5–4,5). Najłatwiej kupić gotowe podłoże specjalistyczne dla azalii.

Kiedy i jak przycinać azalie?

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usunięcie przekwitłych kwiatów. Najlepiej zrobić to ostrożnie wyłamując je palcami. Po zakończeniu kwitnienia można przyciąć roślinę. Skracamy pędy wystające lub odchodzące na boki, które psują kształt krzewu doniczkowej azalii. Jeśli roślina ogołociła się od dołu można skrócić wszystkie pędy. Aby zagęścić koronę uszczykuje się wierzchołki pędów.

Okres spoczynku azalii doniczkowej

Po kwitnieniu azalia powinna przejść okres spoczynku. Na ten czas roślinę należy przenieść do chłodniejszego pomieszczenia i ograniczyć podlewanie (nie wolno jednak przesuszyć podłoża!).

i Autor: Getty Images Azalia w doniczce

Czy azalie doniczkowe mogą rosnąć w ogrodzie?

Większość odmian azalii uprawianych w doniczkach pochodzi od wywodzącego się z Chin gatunku Rhododendron simsii (Azalea indica), który nie jest odporny na mróz i dlatego nie może zimować w ogrodzie. Warto jednak azalię w doniczce tam przenieść na lato, bo to da gwarancję, że ponownie zakwitnie. W drugiej połowie maja, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, azalie doniczkowe można zakopać razem z donicą w lekko ocienionej części ogrodu albo po wyjęciu z pojemnika posadzić w ziemi torfowej (może to być podłoże do azalii i różaneczników, które kupuje się w sklepach ogrodniczych). Należy pilnować, aby ziemia była stale lekko wilgotna, warto też zasilać azalię nawozami przeznaczonymi do roślin wrzosowatych w dawce polecanej na opakowaniu. Jej pędy można przyciąć, nadając koronie azalii ładny kształt.

Na początku września azalię należy przesadzić do doniczki wypełnionej świeżym podłożem do azalii i różaneczników i przenieść najpierw do chłodnego pomieszczenia (temperatura 8-10 st.C), a gdy pojawią się pąki kwiatowe - można wtedy azalię w doniczce umieścić w pokoju. Trzeba jednak wiedzieć, że azalie najlepiej rosną i najdłużej kwitną w pomieszczeniach, w których temperatura nie przekracza 18 st. C. Po przekwitnięciu azalii warto roślinę ponownie przenieść do chłodnego pomieszczenia, a późną wiosną - do ogrodu.

Czasami w donicach sprzedawane są też niskie odmiany azalii japońskich, które są znacznie bardziej odporne na mróz. Wiele odmian tych azalii uprawianych jest jako rośliny ogrodowe, niestety, nie wszystkie są równie wytrzymałe na niską temperaturę. Dlatego bezpieczniej będzie je również przenosić na zimę do pomieszczenia.

Czy azalia doniczkowa jest toksyczna dla zwierząt domowych?

Azalia doniczkowa jest toksyczna dla zwierząt domowych. Roślina zawiera substancje, które po spożyciu mogą powodować ślinotok, wymioty, biegunkę, osłabienie, a w cięższych przypadkach także zaburzenia pracy serca i układu nerwowego. Już niewielka ilość liści lub kwiatów może wywołać objawy zatrucia, dlatego azalię warto ustawić w miejscu niedostępnym dla zwierząt. Jeśli podejrzewasz, że pupil mógł ją nadgryźć, najlepiej niezwłocznie skontaktować się z weterynarzem.

