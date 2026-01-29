Jednymi z najchętniej uprawianych przez nas pnączy doniczkowych są cissusy. Rodzaj, do którego należą, skupia ponad 350 gatunków roślin, ale w uprawie spotyka się zaledwie kilka z nich. Mimo dużej popularności, cissusy nie są tak łatwe w uprawie jak by się mogło wydawać i czasami mogą sprawiać problemy, dlatego zanim zdecydujemy się na ich zakup, warto wcześniej poznać ich wymagania.

Cissus rombolistny

Jednym z najczęściej uprawianych w mieszkaniach cissusów jest cissus rombolistny (łac. Cissus rhombifolia). Elastyczne, rozgałęzione, zwisające, z czasem lekko drewniejące pędy dorastają do 1-3 m długości. Liczne, ciemnozielone, ozdobne liście mają charakterystyczną budowę: każdy liść złożony jest z trzech dość dużych listków o romboidalnym kształcie, od którego wywodzi się nazwa gatunkowa rośliny. Z wierzchu blaszki liściowe są gładkie i błyszczące, ale od spodu mają czerwono-brązową barwę i - podobnie jak ogonki liściowe oraz młode pędy - pokryte są delikatnym meszkiem. U starszych egzemplarzy z kątów liści wyrastają też elastyczne, cienkie, niezbyt liczne wąsy, które pełnią rolę organu czepnego. Znacznie mniej dekoracyjne niż liście są niepozorne, drobne, kremowe lub zielonkawe kwiaty, które w uprawie pojawiają się jednak bardzo rzadko.

Pędy cissusa rombolistnego rosną dość szybko, dlatego w razie potrzeby można je skracać, poprawiając pokrój pnącza. Nie jest to jednak konieczne, gdyż długie, ulistnione pędy, można ładnie wyeksponować na odpowiednich podporach, np. kratach czy palikach owiniętych mchem.

Przeczytaj też: Jakie kwiaty do sypialni? Te rośliny doniczkowe oczyszczą i nawilżą powietrze

i Autor: Getty Images Cissus rombolistny

Cissus australijski

Kolejnym gatunkiem cissusa spotykanym w mieszkaniach jest cissus australijski (Cissus antarctica), który jest rzadziej uprawiany niż cissus rombolistny, choć jego walory ozdobne też są wysokie. Pnącze, podobnie jak poprzedni gatunek, ma długie, smukłe pędy i delikatne wąsy czepne, ale jego liście są pojedyncze, duże, sercowate, błyszczące z wierzchu i lekko ząbkowane na brzegach. Roślina w mieszkaniach raczej nie kwitnie, ale nie jest to wielki problem, gdyż jej kwiaty są niepozorne i ukryte w gęstwinie liści. Cissus australijski rośnie bardzo szybko (przyrosty roczne dochodzą nawet do 1 m) i może osiągać spore rozmiary (nawet 3-4 m długości pędów), dlatego musi mieć zapewnione solidne podpory w postaci wysokich drabinek lub palików.

i Autor: Getty Images Cissus australijski

Cissus różnobarwny

Znacznie rzadziej od poprzednich dwóch gatunków w mieszkaniach można spotkać cissusa różnobarwnego (Cissus discolor). Roślina ma zupełnie inny wygląd niż pozostałe cissusy, dlatego nie zawsze jest z nimi kojarzona. Wprawdzie tak jak one jest okazałym, silnie rosnącym pnączem, ale jej pędy i ogonki liściowe mają oryginalną, intensywnie czerwoną barwę. Niezwykłe są też jej duże, podłużne, sercowate liście, których aksamitna blaszka ma z wierzchu zieloną barwę i jest pokryta dużymi, srebrzystymi wzorami oraz czerwono-fioletowymi nerwami, a od spodu ma czerwony kolor.Ten bardzo ozdobny gatunek cissusa jest jednak znacznie bardziej wymagający od poprzednich: potrzebuje sporo światła, więcej ciepła oraz bardziej wilgotnego powietrza.

i Autor: wahid hasyim asyari/ Getty Images Cissus różnobarwny

Cissus cukrowy

Cissus cukrowy (łac. Cissus rotundifolia) pochodzi z Afryki i Półwyspu Arabskiego, gdzie rośnie w stanie naturalnym. Jego pędy dorastają do około 3 m długości, są giętkie. Roślina ma płożący pokrój, ale można ją z powodzeniem poprowadzić po kratce czy innej podporze. Pędy są gęsto porośnięte skórzastymi, ciemnozielonymi, błyszczącymi liśćmi owalnego kształtu. Roślina ma zdolność do produkowania kryształów fruktozy (cukru), które widoczne są na liściach oraz pędach - stąd pochodzi nazwa. Cissus cukrowy lubi stanowisko słoneczne oraz żyzne i przewiewne podłoże. Nie znosi temperatury niższej niż 10 st. C. Jest wytrzymały na suszę, ale za to bardzo wrażliwy na przelanie. Bardzo łatwo się można go rozmnożyć przez sadzonki pędowe pobierane wiosną.

Jakie wymagania mają cissusy?

Decydując się na uprawę cissusów w domu musimy pamiętać, że choć nie są to rośliny szczególnie wymagające (z wyjątkiem cissusa różnobarwnego), mają swoje wymagania uprawowe.

Światło. Cissus rombolistny i cissus australijski oczekują jasnych stanowisk z rozproszonym światłem, ale mogą też rosnąć w półcieniu. Więcej światła wymaga cissus różnobarwny, choć on również nie lubi bezpośredniego słońca.

Woda. Cissusy potrzebują też stale lekko wilgotnego podłoża (nie znoszą suszy), które jednak nigdy nie może być mokre. Z tego względu pnącza łatwo jest zalać, czego absolutnie nie tolerują, gdyż na nadmiar wody w podłożu natychmiast reagują żółknięciem i zrzucaniem liści.

Podłoże. W kontrolowaniu wilgotności podłoża może nam pomóc odpowiednie, dostatecznie przepuszczalne podłoże, które nie będzie gromadziło w sobie nadmiaru wody, a także duże otwory w dnie doniczki, dzięki którym nadmiar wody będzie mógł swobodnie odpływać.

Temperatura i wilgotność powietrza. W mieszkaniu cissusy przez cały rok oczekują też umiarkowanej temperatury. Latem preferują 20-24 st. C, natomiast zimą o kilka stopni mniej (16-18 st. C). Wyjątkiem jest cissus różnobarwny, który woli mieć trochę cieplej (22-24 st. C latem i 18-20 st. C zimą). W przeciwieństwie do dwóch poprzednich gatunków, oczekuje też wyższej wilgotności powietrza (idealny do uprawy w widnych łazienkach).

Jak dbać o cissusy?

Wszystkie cissusy rosną dość szybko i tworzą dużą masę zieloną, dlatego w okresie wegetacji potrzebują systematycznego zasilania. Gatunki o zielonych liściach należy dokarmiać nawozami przeznaczonymi dla roślin zielonych, natomiast kolorowego cissusa różnobarwnego, nawozami ze zwiększoną ilością potasu, przeznaczonymi dla roślin o ozdobnych liściach.

Ponieważ cissusy pokojowe to większe lub mniejsze pnącza, należy zapewnić im właściwe podpory, po których będą mogły się wspinać. Cissus rombolistyny dobrze jednak wygląda też jako roślina zwisająca.

Przeczytaj też: Najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które można prowadzić na palikach, kratkach i podporach

Jak dobrze znasz domowe rośliny doniczkowe? Pytanie 1 z 10 Co to za roślina? dracena difenbachia maranta Następne pytanie

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.