Odpowiednia pielęgnacja storczyka sprawia, że dobrze rośnie i cieszy nasze oczy fantastycznymi kwiatami. Uprawa storczyków wymaga od nas zaangażowania i wiedzy. Jeśli nie poznamy wcześniej wymagań naszych roślinnych piękności, możemy doprowadzić do nieprzewidzianych strat. Ale nawet jeśli tak się stanie, nie załamujmy się i spróbujmy storczyka reanimować. Nasza ekspertka - Grażyna Siemińska - podpowiada, jak uratować storczyka, który"podupadł na zdrowiu". Jakie są najczęstsze problemy ze storczykiem i jak sobie z nimi poradzić?

Więdnące liście storczyka? Co robić?

Miękkie i zwiędnięte liście storczyka świadczą o tym, że straciły turgor. A to oznacza, że roślina nie pobiera wody. Za pobieranie wody odpowiedzialne są korzenie - być może zostały zalane i zgniły. Drugą przyczyną jest to, że zostały zasuszone.

Aby uratować storczyka należy roślinę wyjąć z doniczki i sprawdzić stan korzeni. Jeśli są suche, roślinę trzeba nawodnić, zanurzając korzenie na około godzinę w wodzie (zdemineralizowanej lub destylowanej). Potem roślinę trzeba z powrotem włożyć do doniczki i regularnie podlewać (ale zawsze po całkowitym wyschnięciu podłoża). Można też delikatnie zamgławiać spodnią stronę liści.

Jeżeli korzenie są zgniłe, trzeba je usunąć. Jeśli zostały jakieś zdrowe korzenie, roślinę należy posadzić ponownie do doniczki, nie podlewać 3-4 dni, a potem nawadniać po zupełnym przeschnięciu podłoża.

Storczyk traci liście?

Gwałtowne opadnięcie pąków lub kwiatów storczyka może być spowodowane m.in. zmianą temperatury lub obniżeniem wilgotności. Choć kwiaty opadły, to pęd kwiatowy może jeszcze się wydłużać i wytwarzać pąki. Jeśli uschnie, należy go obciąć. Za jakiś czas (może za rok, a może wcześniej) roślina wypuści kolejny pęd, ale na razie będzie musiała odpocząć po wysiłku wydania kwiatów. Należy trzymać ją w ciepłym i jasnym miejscu (ale nie na słońcu), starać się zwiększyć wilgotność wokół niej, podlewać wtedy gdy podłoże wyschnie zupełnie, a korzenie (te w doniczce i te na zewnątrz) będą koloru szarosrebrnego i od czasu do czasu nawozić.

Białe plamy na korzeniach storczyka - co robić?

Plamki na korzeniach storczyka to mogą to być osady soli mineralnych. W takim przypadku należy korzenie dobrze zmoczyć wodą destylowaną, deszczówką lub wodą zdemineralizowaną, a po około pół godzinie przelać dużą ilością wody destylowanej, aby wypłukać nadmiar soli z podłoża. Należy sprawdzić przez lupę, czy te plamki to nie są wełnowce korzeniowe. W takim przypadku konieczne będzie zastosowanie środka chemicznego zwalczającego szkodniki roślin.

Jak ratować storczyka, gdy karłowacieją mu liście?

Karłowacenie liści storczyka często wskazuje na to, że storczyk zaczyna zamierać. Jeśli roślina jest zdrowa, to najczęściej jest to efektem silnego osłabienia rośliny w wyniku nieoptymalnych warunków wzrostu i błędów w uprawie, takich jak: niewłaściwa temperatura i naświetlenie, niedobór lub nadmiar wybranych składników pokarmowych, niewłaściwe pH podłoża lub wody, które uniemożliwia przyjmowanie wszystkich składników pokarmowych.

i Autor: Getty Images Storczyk Phalaenopsis - żółknące liście

Co zrobić ze storczykiem, gdy zasychają korzenie?

Gdy korzenie storczyka zasychają, to widocznie roślina potrzebuje więcej wody. Należy zanurzyć całą doniczkę ze storczykiem w wodzie (po brzegi) i zostawić tak na 30-60 minut. Podłoże powinno dobrze nasiąknąć i może będzie dłużej wilgotne. Zasychanie korzeni powietrznych to objaw reakcji rośliny na zbyt niską wilgotność powietrza. Aby ją podnieść, można umieścić storczyki wśród innych roślin albo doniczkę ze storczykiem postawić na odwróconej do góry dnem podstawce, którą stawia się na tacce wypełnionej keramzytem zalanym wodą (trzeba pilnować, by doniczka z rośliną nie stała w wodzie).

Biały nalot na storczyku?

Najpierw należy nalot na storczyku obejrzeć przez lupę. Jeśli widoczne będą białe, ruchliwe owady, to są to wełnowce., które żerują zwykle w kątach liści i kwiatach, wysysając sok roślinny. Jeżeli jest to zmasowana inwazja, może być niebezpieczna dla rośliny. Wełnowce trzeba najpierw usunąć ręcznie wacikiem zanurzonym w denaturacie, potem spłukać wodą, a później - jeśli jest ich dużo - opryskać środkiem ochronnym. Przy masowym występowaniu wełnowce mogą produkować spadź skapującą z rośliny.

Co zrobić, gdy storczyk się złamie?

Odłamany pęd kwiatowy można włożyć do wazonika z wodą, jeszcze jakiś czas kwiaty powinny cieszyć, choć nowe pąki mogą się nie rozwinąć. Miejsce złamania pędu należy zdezynfekować sproszkowanym węglem drzewnym lub cynamonem, bo taka świeża rana to potencjalne miejsce zakażenia.

Biała pleśń w doniczce ze storczykiem

Pojawienie się pleśni w doniczce, w której rośnie storczyk, świadczy o zbyt mokrym podłożu i braku przewiewu. Możliwe, że podłoże jest już zbyt rozłożone (rozdrobnione) i za długo trzyma wilgoć. Rozwiązania są dwa:

1. jeżeli podłoże nie jest zbyt rozdrobnione należy dobrze przesuszyć roślinę i zapewnić ruch powietrza wokół doniczki (nie wstawiać do osłonki),

2. jeżeli podłoże jest już mocno rozdrobnione należy wyjąć roślinę z doniczki, osuszyć korzenie (np. położyć na gazetach na cały dzień) i wymienić podłoże na nowe.

i Autor: Getty Images Co zrobić, by storczyk znów wyglądał pięknie?

Storczyk bez liści, ale z zielonymi korzeniami

Jeśli storczyk zgubił liście, to jest prawdopodobne, że został zalany i zagnił główny pęd. Możliwe też, że będąc mokrym (skoro korzenie są zielone, to jest mokry), został "zawiany" zimnym powietrzem, które spowodowało zagnicie głównego pędu wzrostowego i opadnięcie liści. W takim przypadku rokowania nie są pomyślne. Należy wyjąć roślinę z doniczki, oczyścić i sprawdzić, czy pozostał choć fragment zielonego pędu - jeśli tak, to jest możliwe, że wyrośnie z niego nowy pęd wzrostowy, ale to proces długotrwały i niepewny.

Siwy nalot na liściach storczyka

Ten siwy nalot na liściach storczyka może świadczyć o porażeniu rośliny przez szarą pleśń. Roślinę należy solidnie przesuszyć i opryskać preparatem grzybobójczym. Wskazane jest także zwiększenie ruchu powietrza wokół rośliny (np. okresowo włączając wiatraczek). Dopóki korzenie są zielone, rośliny nie należy podlewać. Zmiana ich koloru na srebrzystobiały wskazując na konieczność podlania, ale warto wstrzymać się z nawadnianiem jeszcze kilka dni. Takie przesuszenie roślinie nie zaszkodzi, natomiast nadmiar wody jest dla storczyka niekorzystny. Pojawienie się objawów szarej pleśni może być spowodowane zbyt mokrym podłożem - jeśli doniczka ze storczykiem jest wstawiona do osłonki, to należy ją wyjąć. Jeśli już ma być osłonka, to musi być znacznie większa od doniczki, aby powietrze swobodnie docierało do korzeni także od spodu. Doniczka z rośliną nie może stać w wodzie!

Problem z przelanym storczykiem

Na początek należy wyjąć storczyka z doniczki i sprawdzić stan korzeni. Po wyjęciu z doniczki trzeba usunąć wszystkie zgniłe korzenie i pozostawić storczyka bez podłoża, np. na gazecie (wchłonie nadmiar wilgoci) i tak pozostawić 2-3 dni, aby dobrze obeschły i zabliźniły się ewentualne rany po odcinaniu martwych korzeni. Po tym czasie należy posadzić roślinę do świeżego podłoża i nie podlewać przez około tydzień, a potem podlewać dopiero wtedy, gdy podłoże zupełnie wyschnie, a korzenie zrobią się srebrzystoszare (dopóki są zielone, nie wolno podlewać!). Gdy wszystkie korzenie są zgniłe i nie zachowały się żadne zielone liście, niestety nie da się już uratować storczyka.

Storczyk przemarzł - jak go ratować?

Jeżeli storczyk przemarzł, to można go uratować tylko wtedy, jeśli nie przemarzł główny pęd rośliny. Należy usunąć wszystkie przemarznięte liście, wyjąć roślinę z doniczki i sprawdzić korzenie - trzeba wyciąć wszystkie zgniłe lub suche. Jeżeli zostanie coś zielonego (nawet jeżeli nie będzie korzeni) to można próbować reanimacji, ale to trwa długo i nie zawsze daje oczekiwanego rezultatu.

Przeczytaj też:

Opracowano na podstawie porad Grażyny Siemińskiej

Jak uratować zasuszony storczyk dendrobium? WIDEO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.