Por (łac. Allium porrum) nie należy do warzyw najłatwiejszych w uprawie. Kluczem jest zapewnienie roślinie możliwie jak najlepszych warunków wzrostu, a później systematyczna pielęgnacja. W przeciwnym wypadku por słabo rośnie, a więc i plon jest niewielki. Kiedy siać nasiona pora? Kiedy sadzić rozsadę pora do gruntu?

Por - wymagania uprawy

Por powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych i zacisznych. To optymalne warunki do rozwoju. Gatunek wytwarza płytki system korzeniowy, tylko nieliczne korzenie penetrują podłoże głębiej. Dlatego jest mało odporny na suszę. Ma średnie wymagania glebowe. Warto zapewnić mu żyzne i próchnicze podłoże, ale znosi słabsze typy gleb. Należy unikać jedynie gleb piaszczystych i ciężkich, zbitych. Optymalne pH wynosi 5,8 do 6,5.

Pory często uprawia się w 2-3 roku po nawożeniu obornikiem. Natomiast bardzo źle reaguje na świeży obornik. Najlepszy plon daje, jeśli wiosna oraz jesień są wilgotne oraz ciepłe. Lubi temperatury w granicach 18-22°C. Dobrze ukorzenione pory znoszą upały. Nasiona pora kiełkują w temp. 16°C.

Kiedy siać pora na rozsadę? Oto terminy

Nasiona pora można siać do gruntu na przełomie marca i kwietnia. Jest to jednak rzadko praktykowane, gdyż siewki są bardzo drobne i podatne na uszkodzenia. Taka uprawa jest mniej wydajna. Częściej pory uprawia się z rozsady.

Rozsadę pora można produkować pod osłonami lub na parapecie.

Pory sieje się w następujących terminach:

20 stycznia – 15 lutego (na zbiór wczesny, sadzenie rozsady 20 marca do 15 kwietnia),

w marcu (zbiór późny, sadzenie rozsady w maju i czerwcu),

w połowie kwietnia (zbiór zimowy, sadzenie rozsady od 20 czerwca do 10 lipca).

Oczywiście należy wybrać odmiany o odpowiedniej wczesności. Nasiona wysiewa się na głębokość ok. 1 cm.

Po jakim czasie kiełkuje por?

Por wschodzi po 10-20 dniach. Nasiona pora najlepiej kiełkują, gdy temperatura wynosi powyżej 16 st. C (w niższej temperaturze wschodzenie porów trwa dłużej).

Czy pory trzeba pikować?

Przy wczesnym wysiewie nasion pora, pikowanie siewek jest konieczne. Przed rozpoczęciem pikowania należy dokładne podlanie rozsady. Następnie na przykład drewnianym patyczkiem po lodach podważamy delikatnie młode siewki i wyjmujemy je z podłoża. Jeśli są splatane, trzeba je rozdzielić. Następnie w nowych pojemnikach wypełnionych podłożem do warzyw należy zrobić dołki i w nich posadzić pojedynczo siewki.

Jak sadzić rozsadę pora do gruntu?

Odległość między rzędami powinna wynosić 30 cm, a między roślinami 10 cm. Rozstawa jest często zaniedbywana i warzywa uprawia się zbyt gęsto – pory dają wtedy słabszy plon, gdyż nie osiągają maksymalnych rozmiarów i są bardziej narażone na choroby grzybowe.

Aby efektywnie wykorzystać powierzchnię można w międzyrzędziach uprawiać pietruszkę, sałatę i rzodkiewkę. Pierwsze warzywo daje dodatkowy atut: odstrasza szkodnika pora – miniarkę porówkę. Należy unikać uprawy pora po innych warzywach cebulowych. Dobrym przedplonem są buraki, fasola, groch, kapusta i ogórek.

W uprawie porów w pojemnikach na balkonie trzeba pamiętać, że warzywo wymaga dużych pojemników (o pojemności min. 10 l).

Jak pielęgnować pory po posadzeniu?

Pory posadzone w gruncie trzeba regularnie odchwaszczać. Zaleca się płytko spulchniać podłoże w międzyrzędziach (jeśli nie uprawia się w nich innych warzyw).

W czasie suszy pory wymagają podlewania. Należy używać odstanej, letniej wody.

Pory to warzywo o dużych potrzebach pokarmowych. Jeśli podłoże, w którym uprawiane są pory, nie było nawożone nawozem organicznym, zaleca się zastosować nawóz mineralny (wieloskładnikowy lub obornik granulowany). Pierwszy zabieg wykonuje się 5 tygodni po posadzeniu rozsady w gruncie. Można go również zasilać ekologicznymi gnojówkami, np. z pokrzywy i skrzypu. W ten sposób jednocześnie ogranicza się występowanie szkodników glebowych. Gatunek jest mało podatny na choroby i szkodniki. Częściej choruje, gdy panują wilgotne warunki, a podłoże jest niedostatecznie przepuszczalne.

Latem można obsypać dolną część łodygi pora ziemią - jest to tzw. bielenie, dzięki któremu por będzie delikatniejszy w smaku. Zabieg jest w szczególności polecany dla odmian późnych, gdyż przy okazji chroni je przed niskimi temperaturami.

