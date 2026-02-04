Begonia królewska - jak wygląda?

Begonie królewskie uprawiane w mieszkaniach, to głównie odmiany mieszańcowe, gdyż czysty gatunek nie jest już tak efektowny. Wprawdzie również tworzy duże, kruche, ząbkowane na brzegach, sercowate, asymetryczne, owłosione, wzorzyste liście, osadzone na grubych, mięsistych, kruchych, owłosionych ogonkach, ale nie może pochwalić się taką paletą barw jak wyprowadzone od niego odmiany.

Blaszka liściowa u gatunku jest ciemnozielona i ozdobiona dużym, nieregularnym, srebrzystym wzorem, natomiast u odmian może zaskakiwać niezwykłą kombinacją kolorów i wzorów, niektóre mają jaskrawoczerwone liście, inne mogą pochwalić się czerwono-różowymi liśćmi z szerokim, ciemnym obrzeżem, a jeszcze inne zachwycają wielobarwnymi liśćmi ozdobionymi fantazyjnymi wzorami i deseniami. Spód blaszki liściowej często ma też atrakcyjne, kontrastowe, czerwono-bordowe zabarwienie.

Begonia królewska tworzy podziemne, mięsiste, grube kłącze, za pomocą którego roślina może się rozrastać.

Czy begonia królewska kwitnie?

Przy tak spektakularnych liściach, kwiaty begonii królewskiej tracą na znaczeniu, gdyż są małe, białoróżowe i niezbyt efektowne, dlatego kiedy zaczynają się pojawiać, najlepiej jest od razu je usuwać.

Jakie warunki lubi begonia królewska? Czy lubi słońce?

Niestety, choć uroda begonii królewskiej nie ma sobie równych, jej uprawa nie jest najłatwiejsza.

W sezonie wegetacyjnym roślina oczekuje połcienistego, stosunkowo jasnego stanowiska, niezbyt wysokiej temperatury (ok. 18-22°) i systematycznego, ale umiarkowanego podlewania (ziemia w doniczce powinna być lekko wilgotna, ale nigdy mokra, roślinę lepiej jest też podlewać od dołu, lejąc wodę na podstawek niż od góry). Najlepiej rośnie w przepuszczalnym, próchniczo-torfowym podłożu o lekko kwaśnym odczynie pH, które nie ma tendencji do kumulowania nadmiaru wody.

Jak pielęgnować begonię królewską?

Begonia królewska jest wrażliwa na zalanie, ale bardzo lubi wilgotne powietrze. Ponieważ jednak nie przepada za zwilżaniem owłosionych liści, zamiast używać do jej zraszania spryskiwacza, lepiej umieść w pobliżu doniczki odkryte akwarium lub nawilżacz powietrza.

Latem begonię królewską dobrze jest też od czasu do czasu zasilać wieloskładnikowym nawozem, najlepiej przeznaczonym dla begonii lub roślin o ozdobnych liściach.

Decydując się na uprawę begonii królewskiej musimy pamiętać, że jest ona bardzo wrażliwa błędy uprawowe. Na nadmiar wody w podłożu reaguje gniciem korzeni i zamieraniem liści, suche powietrze i podłoże oraz zbyt wysoka temperatura powodują u niej zasychanie końcówek liści, zimne przeciągi i niska temperatura są przyczyną brunatnienia liści, zbyt mała ilość światła powoduje wyciąganie się pędów i bledniecie liści, pełne słońce prowadzi do poparzeń, a zraszanie i moczenie liści może być przyczyną rozwoju chorób grzybowych (np. mączniaka prawdziwego).

Begonia królewska zimowanie

Zimą roślina przechodzi stan spoczynku, dlatego powinna być umieszczona w miejscu widnym, ale chłodnym o (temperaturze 15-18°C). W tym czasie należy też zaprzestać jej nawożenia i ograniczyć podlewanie.

Rozmnażanie begonii królewskiej

Rozmnażanie begonii królewskiej jest proste. można to zrobić na kilka sposobów. Wprawdzie lepiej nie robić tego za pomocą wysiewu nasion, gdyż wtedy potomstwo może nie zachować cech odmianowych rośliny matecznej, ale bez problemu można rozmnażać roślinę wegetatywnie.

Duże, rozrośnięte egzemplarze begonii królewskiej można rozmnożyć przez podział roślin.

Z mniejszych okazów można pobrać liść razem z całym ogonkiem, który wykręca się u podstawy lub wyłamuje, a następnie umieszcza w pojemniku z wodą i po wypuszczeniu przez sadzonkę korzeni, sadzi się ją do nowej doniczki.

Młode rośliny można uzyskać też przez ukorzenianie blaszki liściowej. W tym celu wiosną należy wybrać duży, dorodny liść, odciąć go od rośliny matecznej, usunąć ogonek, na spodzie blaszki naciąć w kilku miejscach nerwy liściowe, a następnie ułożyć go płasko na wilgotnym podłożu (można dodatkowo przytwierdzić go w kilku miejscach do ziemi specjalnymi szpilkami). Po pewnym czasie na powierzchni liścia powinny zacząć pojawiać się malutkie sadzonki, które po podrośnięciu przesadza się do osobnych doniczek.

Begonia królewska w domu i na balkonie

Odpowiednio pielęgnowana begonia królewska, może być wspaniałą ozdobą każdego wnętrza. Najlepiej prezentuje się w osobnej doniczce jako soliter umieszczony na eksponowanym stanowisku (np. na komodzie), ale może też zdobić widne łazienki, w których będzie jej odpowiadał wilgotny klimat.

Latem begonię królewską można wystawiać na balkon lub taras, wybierając dla niej miejsce osłonięte przed bezpośrednim słońcem i silnym deszczem.

Poznaj też inne gatunki begonii:

