Cyklameny pojawiają się w handlu zwykle jesienią i zimą, gdyż to właśnie o tej porze roku zaczynają rozwijać swoje zjawiskowo piękne kwiaty. Z tego powodu bardzo chętnie je kupujemy, pragnąc ozdobić nimi swoje mieszkania. Jednak domowa uprawa cyklamenów to niełatwe zadanie, gdyż rośliny są dość wymagające i mają szczególne oczekiwania. Są też bardzo wrażliwe na popełniane przez nas błędy pielęgnacyjne.

Co lubi cyklamen?

W naturze cyklameny perskie zasiedlają górzyste, ale ciepłe obszary położone w Europie Południowej, Azji Zachodniej czy Afryce Północnej. Ich cykl życiowy jest w związku z tym dość specyficzny, gdyż okres spoczynku przypada u cyklamenów na suche i gorące lato, a pełnia kwietnia na jesień i zimę, kiedy jest chłodniej i bardziej wilgotno. To wszystko sprawia, że niełatwo jest utrzymać cyklameny perskie w domu przez dłuższy czas w dobrej formie, choć oczywiście ze względu na ich wspaniałe kwiaty (posiadają je gównie mieszańce ozdobne, gdyż kwiaty gatunku są znacznie skromniejsze), warto spróbować.

Oprócz zapewnienia roślinom chłodu (preferują temperaturę 15-18°C, o co w mieszkaniach trudno, dlatego najlepiej czułyby się np. na lekko ogrzewanej werandzie) i półcienistego stanowiska z rozproszonym światłem, należy też w bardzo szczególny sposób je podlewać, bo bulwa, z której wyrastają liście i kwiaty oraz korzenie, jest bardzo wrażliwa na zalanie i łatwo gnije.

Czy cyklamen lubi mieć mokro?

Z kolei słabo rozbudowany, wiązkowy system korzeniowy, z braku dostatecznej ilości wody szybko usycha, wiec ziemia w doniczce w okresie rozwoju i kwitnienia roślin zawsze powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Jak więc podlewać cyklameny, aby im nie zaszkodzić?

Jak często podlewa się cyklameny?

Jesienią i zimą, kiedy cyklameny kwitną, trzeba je podlewać często, nawet 2-3 razy w tygodniu, ale za to bardzo umiarkowanie, sprawdzając przed każdym podlaniem, czy wierzchnia warstwa podłoża zdążyła już lekko przeschnąć. Po przekwitnięciu wystarczy nawadniać raz w tygodniu.

Jak prawidłowo podlewać cyklameny? Ważne, gdzie lejemy wodę!

Cyklameny zawsze podlewamy od dołu, wlewając wodę na podstawkę. Czekamy aż podłoże wchłonie nalana wodę, a następnie usuwamy jej nadmiar, co zapobiega moczeniu bulwy, której część zwykle wystaje ponad poziom podłoża (taki sposób sadzenia roślin pomaga zapobiegać nadmiernemu zamakaniu bulwy).

Doniczkę z rośliną można też zanurzyć na 15-20 minut w misce z wodą, dzięki czemu podłoże będzie mogło wchłonąć dostateczną ilość wilgoci, a bulwa nie będzie narażona na bezpośrednie zamakanie.

Cyklamenów lepiej natomiast nie podlewać wprost do doniczki, gdyż wtedy bardzo łatwo można zalać bulwę i doprowadzić do jej zgnicia, a tym samym obumarcia całej rośliny.

Jak wygląda przelany cyklamen? Co zrobić z przelanym cyklamenem?

Właściwe podlewanie cyklamenów to jeden z kluczowych elementów odpowiadających za powodzenie ich uprawy. Rośliny bardzo nie lubią suszy, ale jeszcze gorzej znoszą zalanie, które szybko może doprowadzić do ich obumarcia. Co gorsza, objawy zalania można łatwo pomylić z zasuszeniem, bo liście przelanych egzemplarzy zaczynają więdnąć, mięknąć i zżółknąć, dlatego zanim sięgniemy po konewkę i jeszcze bardziej zalejemy roślinę, sprawdźmy najpierw wilgotność podłoża.

Jeśli okaże się suche, to znak, że roślinę trzeba podlać, jeśli jednak będzie mokre, jak najszybciej wyjmijmy cyklamena z doniczki, delikatnie oczyśćmy jego korzenie z podłoża i posadźmy do nowego, lekko wilgotnego. Następnie umieśćmy roślinę na właściwym stanowisku i dajmy jej kilka dni na regenerację. Jeśli nie była bardzo zniszczona, ma szansę odżyć i odzyskać siły, jeśli jednak bulwa i korzenie już zaczęły gnić, na uratowanie cyklamena szans już raczej nie ma.

Czym podlewać cyklameny w doniczce?

Do podlewania cyklamenów można wykorzystać wodę kranową, która wcześniej odstała przez dobę w wiadrze albo wodę filtrowaną bądź przegotowaną, gdyż świeża „kranówka” zawiera zbyt dużo chloru, który roślinom nie służy. Cyklameny możemy też podlewać pitną, niegazowaną wodą mineralną (nie może być to woda wysoko zmineralizowana ani gazowana) lub zwykłą deszczówką.

Czy cyklameny można zraszać wodą?

Trzeba jednak pamiętać, że cyklameny pochodzą ze środowisk, w których zimą jest nie tylko chłodno, ale też wilgotno, dlatego źle będą czuły się w ogrzewanych mieszkaniach z przesuszonym powietrzem. Ich odpowiednie nawilżenie utrudnia jednak fakt, że cyklameny nie lubią bezpośredniego zraszania i moczenia delikatnych, aksamitnych liści oraz kwiatów, na których powstają od wody brzydkie plamy i zacieki. Woda ze zraszacza mogłaby też zalegać na mięsistych ogonkach liściowych, powodując choroby grzybowe lub gnicie liści.

Dlatego też, aby podnieść wilgotność powietrza, w pobliżu rośliny poleca się raczej ustawić nawilżacz powietrza lub odkryte akwarium, niż bezpośrednio spryskiwać ją wodą. Można też ustawić doniczkę z cyklamenem na podstawce wypełnionej stale wilgotnymi kulkami keramzytu. Woda w nich zgromadzona będzie stopniowo parowała, nawilżając powietrze wokół roślin.

Liści cyklamenów nie wolno też spryskiwać nabłyszczaczem ani przecierać wilgotną szmatką, a jedynie oczyszczać je z kurzu pędzelkiem.

Czy podlewać cyklamen, gdy przekwitnie?

Jeśli uda nam się zapewnić cyklamenom odpowiednie warunki, możemy cieszyć się ich pięknymi kwiatami przez kilka tygodni. Musimy jednak liczyć się z tym, że po kwitnieniu (zwykle wiosną), roślina zacznie zasuszać liście i tracić walory ozdobne. Możemy ją wtedy wyrzucić, ale możemy też przenieść doniczkę do chłodnego, ciemnego pomieszczenia np. piwnicy (latem możemy też przenieść ją do ogrodu i ustawić w zacienionym miejscu, chronionym przed nadmiernymi opadami), ograniczyć podlewanie do absolutnego minimum (wystarczy zwykle 2-3 razy w miesiącu) i spróbować przechować roślinę do jesieni, bo jeśli zapewnimy jej niezbędny okres spoczynku, pod koniec lata znów zaczynie rozwijać liście i wyda nowe, być możne nawet liczniejsze niż poprzednio kwiaty.

