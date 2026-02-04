Niewielkie, ale niezwykle urocze peperomie, to jedne z ciekawszych i chętniej uprawianych doniczkowych roślin o ozdobnych liściach. Swoją popularność zawdzięczają głównie niewielkim wymaganiom oraz dużej różnorodności odmianowej, pozwalającej na wybór roślin najbardziej odpowiadających naszym upodobaniom.

Na świecie znanych jest ponad 1000 gatunków peperomii, jednak w uprawie spotyka się tylko niewielką część z nich. Mimo to trudno narzekać na monotonię, gdyż poszczególne gatunki peperomii bardzo różnią się między sobą i mają liczne, ciekawe odmiany.

Jak wyglądają peperomie?

Peperomie osiągają zwykle niewielkie rozmiary, dlatego nadają się do uprawy nawet w małych mieszkaniach. Ich główną ozdobą są atrakcyjne, błyszczące, mięsiste liście o różnych kształtach i kolorach. Drobne kwiatki peperomii, zebrane w wąskie, cienkie, kłosowate kwiatostany, są mało dekoracyjne i bez uszczerbku dla rośliny można je usuwać. Peperomie to rośliny o rożnym pokroju: płożącym, krzewiastym lub wzniesionym. Niektóre z nich można uprawiać jako rośliny zwisające.

Gatunki peperomii do uprawy w domu

Do gatunków peperomii najczęściej spotykanych w uprawie należą:

peperomia kędzierzawa,

peperomia magnoliolistna,

peperomia kluzjolistna,

peperomia tępolistna,

peperomia srebrzysta,

peperomia gładka.

Peperomia kędzierzawa (łac. Peperomia caperata) osiąga 15-20 cm wysokości i ma dość zwarty, kępiasty pokrój. Jej największą ozdobą są mocno pomarszczone, jajowate lub sercowate, lśniące liście długości do 3 cm, z wyraźnie zarysowanym unerwieniem.

Zupełnie inaczej wygląda peperomia kluzjolistna (Peperomia clusiifolia) i nieco podobna do niej peperomia magnoliolistna (Peperomia magnoliifolia). Oba gatunki dorastają do 20-30 cm wysokości i mają wzniesiony pokrój. Ich duże, mięsiste, owalne i gładkie liście, osadzone są na grubych ogonkach i sztywnych, czasem pokładających się pędach.

Podobnym do nich gatunkiem jest peperomia tępolistna (Peperomia obtusifolia), dorastająca do około 40 cm wysokości, o zaokrąglonych, mięsistych, fioletowozielonych liściach oraz peperomia gładka (Peperomia glabella) o wzniesionym bądź płożącym pokroju, osiągająca 40-50 cm wysokości i posiadająca bardziej wydłużone, gładkie, błyszczące liście.

Całkiem inaczej wygląda natomiast peperomia srebrzysta (Peperomia argyreia), której szerokoowalne, ostro zakończone, ciemnozielone, gładkie, błyszczące liście pokryte są szerokimi, szarosrebrzystymi pasami, biegnącymi wzdłuż nerwów.

Ciekawe odmiany peperomii

Wśród ciekawszych odmian peperomii na uwagę zasługują m.in.:

peperomia magnoliolistna: 'Golden Gate', 'Rainbow', 'Variegata', 'Green Gold';

peperomia kędzierzawa: 'Emerald Ripple', 'Purpurea', 'Theresa' i 'Rosso';

peperomia tępolistna: 'Variegata', 'Alba', 'Albo-marginata', 'Minima';

peperomia gładka: 'Variegata';

peperomia kluzjolistna: 'Jellie'.

Jakie wymagania ma peperomia? Gdzie powinna stać?

Peperomie to rośliny mało wymagające, choć nie wszędzie będą rosły równie dobrze. Rośliny preferują stanowiska bardzo jasne, ale z rozproszonym światłem (okna wschodnie lub zachodnie) oraz lekkie, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne podłoża. Nie lubią nadmiaru wody i słońca, ale oczekują wilgotnego powietrza (można postawić doniczkę z rośliną na podstawce wypełnionej mokrymi kamykami). Nie należy zraszać liści. Latem dobrze czują się w temperaturze pokojowej, natomiast zimą wolą miejsca chłodniejsze i oddalone od kaloryferów, najlepiej z temperaturą 16-18 st.C.

Jak dbać o kwiat peperomia?

Peperomie nie lubią nadmiaru wody, ponieważ prowadzi on do gnicia pędów i korzeni, a także do rozwoju chorób grzybowych. Podlewać peperomie należy wodą odstaną, o temperaturze pokojowej, wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce przeschła. Latem podlewa się raz na tydzień, zimą co 2-3 tygodnie. Wodę zawsze należy wlewać na podstawkę pod doniczką, aby nie moczyć liści i łodyg peperomii.

Od wiosny do jesieni należy peperomie zasilać raz w miesiącu nawozem płynnym do roślin doniczkowych o ozdobnych liściach, dwukrotnie rozcieńczonym w stosunku do dawki podanej na opakowaniu.

Peperomie rozmnaża się wiosną lub latem przez sadzonki liściowe (cały liść z 2-3- centymetrowym ogonkiem należy posadzić w ziemi tak, by brzeg blaszki dotykał podłoża).

