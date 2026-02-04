Suchodrzew chiński (łac. Lonicera pileata) to pochodzący z Azji krzew z rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae). W Polsce jest uprawiany jako krzew ozdobny.

Jak wygląda suchodrzew chiński? Czy jest zimozielony?

Suchodrzew chiński to niski krzew, zwykle dorastający do 50 cm wysokości, o rozłożystym, poduchowatym pokroju. Jego cienkie pędy, gęsto pokryte liśćmi, rosną w różnych kierunkach. Mają tendencję do pokładania się na ziemi (i ukorzeniania). Blaszki liściowe są małe, eliptyczne, błyszczące, z jaśniejszym unerwieniem. Liście utrzymują się na krzewie przez zimę.

Suchodrzew chiński kwitnie w maju i czerwcu. Drobne, kremowe kwiaty nie mają wartości dekoracyjnej, natomiast wydzielają intensywny zapach. Owoce są drobne, fioletowe.

Wartościową odmianą suchodrzewu chińskiego jest 'Variegata' o liściach z jasnozielonym lub kremowym obrzeżeniem.

Jakie wymagania ma suchodrzew chiński?

Stanowisko i podłoże dla suchodrzewu chińskiego

Do uprawy suchodrzewu chińskiego optymalne jest stanowisko słoneczne, zaciszne, osłonięte od wiatru. Radzi sobie także w miejscach lekko zacienionych. Preferuje podłoża żyzne, próchnicze, przepuszczalne, lekko wilgotne. Toleruje słabsze typy gleb, byle nie były suche i piaszczyste bądź podmokłe. Sprawdza się na podłożach gliniasto-piaszczystych.

Mrozoodporność suchodrzewu chińskiego

Suchodrzew chiński jest wystarczająco odporny na mróz, by radzić sobie w polskim klimacie. Zdarza się, że przemarza, ale dotyczy to srogich zim i chłodniejszych rejonów Polski. W teorii wytrzymuje mrozy do -23°C, w praktyce mrozoodporność zależy także od innych czynników, np. wilgotności gleby. Nawet uszkodzony przez mróz, łatwo regeneruje się.

Suchodrzew chiński jest mało podatny na choroby i szkodniki. Znosi zanieczyszczenie powietrza. Nadaje się do uprawy w pojemnikach, ale przed zimą należy przenieść go do jasnego, chłodnego, zabezpieczonego przed mrozem pomieszczenia.

Jak uprawiać suchodrzew chiński?

Sadzenie suchodrzewu chińskiego. Optymalny termin sadzenia to wiosna, choć egzemplarze kupowane w pojemnikach z uformowaną bryłą korzeniową można sadzić przez cały sezon. Odległość sadzenia wynosi 90-100 cm, nieco mniej w przypadku żywopłotów.

Podlewanie suchodrzewu chińskiego. Krzewy po posadzeniu powinno się podlewać regularne, starsze znoszą dobrze krótkotrwałą suszę, choć roślina lubi wilgoć. W przypadku żywopłotów opłaca się instalacja systemu nawadniania kropelkowego. Suchodrzew chiński jest zimozielony, więc zaleca się podlewać go także późną jesienią i zimą. Wybiera się bezmroźne (i najlepiej bezśnieżne) dni. Zabieg ogranicza ryzyko wystąpienia suszy fizjologicznej, która objawia się wiosennym brązowieniem liści. W ciepłych miesiącach krzew należy podlewać rano lub wieczorem. Unika się moczenia liści.

Nawożenie suchodrzewu chińskiego. Wystarczy zastosowanie nawozu organicznego raz na kilka lat. Na żyznych glebach suchodrzew chiński poradzi sobie bez nawożenia. Stosując nawozy mineralne warto pamiętać, aby wybierać te zawierające mało azotu, a dużo potasu i fosforu.

Cięcie suchodrzewu chińskiego. Krzew dobrze reaguje na cięcie. Można formować go na żywopłot. Wiosną może wymagać wykonania cięcia sanitarnego.

Ochrona przed mrozem. Przed nadejściem zimy warto przy krzewach wysypać grubą warstwę ściółki. Egzemplarze uprawiane w donicach najlepiej przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia. Jeśli z jakiegoś poziomu jest to niemożliwe lub kłopotliwe, donice można zadołować w ogrodzie.

Dodatkowe zabiegi. Suchodrzewy rosnące pojedynczo czasem prowadzi się na podporach, aby nie płożyły się.

Gdzie sadzić suchodrzew? Zastosowanie suchodrzewu chińskiego w ogrodzie

Suchodrzew chiński w szczególności nadaje się do tworzenia szpalerów i niskich żywopłotów dzielących poszczególne partie ogrodu. Ze względu na zimotrwałość, stanowi całoroczną, jednolitą dekorację ogrodu. Może być uprawiany pojedynczo, np. na trawniku lub w pobliżu oczka wodnego. Na stokach czy nieużytkach można go wykorzystać do okrywania terenu. Suchodrzew pasuje do różnych stylów urządzania ogrodów, szczególnie do ogrodów orientalnych.

Wysoka odporność na zanieczyszczenia powietrza sprawia, że suchodrzew chiński jest polecany do sadzenia w aglomeracjach miejskich. W czasie kwitnienia przyciąga owady zapylające, a jego owoce są pokarmem dla ptaków.

