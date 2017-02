Kocioł elektryczny - nowoczesny, bezpieczny i czysty sposób ogrzewania domu

WARTO WIEDZIEĆ

Elektryczne kotły dwufunkcyjne

Firma KOSPEL wprowadziła do oferty nową linię elektrycznych kotłów dwufunkcyjnych EKD. Kotły są dostępne w dwóch wersjach:

EKD.L - kocioł dwufunkcyjny w wersji podstawowej, do współpracy z instalacją c.o., z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 130 litrów. Urządzenie posiada przeponowe naczynia wzbiorcze do c.o. i c.w.u. o pojemności 12 litrów oraz zawór różnicy ciśnień tzw. bypass. Kocioł należy dodatkowo wyposażyć w pokojowy regulator temperatury.

EKD.M.WiFi - kocioł ze sterownikiem pogodowym, z możliwością podłączenia do internetu i zdalnej regulacji przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona. Wyposażenie podstawowe obejmuje: kocioł EKD.L, centralę sterującą C.PS.WiFi oraz czujnik temperatury zewnętrznej WE-027.

Urządzenia są dostępne o mocach od 4 do 24kW, co umożliwia optymalne dopasowanie mocy do potrzeb budynku i ekonomiczną eksploatację.