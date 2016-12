Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch. Duże możliwości w małej obudowie

Wysoki moment obrotowy i długa żywotność akumulatora

Silnik nowej wiertarko-wkrętarki GSR 120-LI jest zasilany litowo-jonowym akumulatorem o klasie napięcia 12 V, dzięki czemu moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim jest o 20 proc. wyższy niż w przypadku jej poprzednika – modelu GSR 1080-2-LI. Mimo że narzędzie to jest przeznaczone przede wszystkim do podstawowych prac, zastosowano w nim także znany z innych elektronarzędzi akumulatorowych Bosch system ECP (Electronic Cell Protection). Chroni on podzespoły przed przepięciem, nadmiernym poborem prądu i głębokim rozładowaniem, wydłużając tym samym żywotność akumulatora i czas bezawaryjnej eksploatacji urządzenia.