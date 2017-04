Projektowanie otoczenia domu: gdzie można stosować kratki trawnikowe? Czy opłaca się w nie inwestować?

Kratki trawnikowe – czy to się opłaca?

Zastosowanie kratki trawnikowej to nie tylko aspekt ekologiczny ale również ekonomiczny. Choć zakup modeli z najlepszych materiałów recyklingowych to zwykle koszt wyższy niż barwionej kostki z masy betonowej, jednak już ułożenie kratki – w przypadku przydomowych inwestycji – to praca, która nie wymaga wyspecjalizowanego zespołu i sprzętu.

Mówiąc o aspektach ekonomicznych, należałoby również wspomnieć o transporcie towarów stosowanych do wykonywania nawierzchni. Solidne a zarazem lekkie w porównaniu z betonową kostką czy kamieniem kratki trawnikowe to dużo niższy koszt transportu, średnio na paletę pakowane jest +/- 60 m2 kratki, a przy pełnym załadunku dla samochodu z naczepą średnia ładowność to 1600 m2. Przy dobrej organizacji pracy – czy to w przypadku przydomowych inwestycji różnica ekonomiczna na korzyść kratek trawnikowych jest dość duża.