Okna aluminiowe: opinie. Czym okna w ramach aluminiowych wygrywają z konkurencją?

Chcesz mieszkać pięknie i nowocześnie? Poznaj modne okna aluminiowe, dzięki którym oszczędzisz na ogrzewaniu. Idealnie sprawdzą się przy dużych przeszkleniach. Są wyjątkowo trwałe, a dodatkowo możesz wybrać każdy kolor, o którym marzysz.

Okna aluminiowe: opinie

Aluminium jest niezrównane, jeśli chodzi o konstrukcje wielkoformatowe - ogromne przeszklenia, okna narożne, fasady czy ogrody zimowe. Ma najwyższą spośród wszystkich typów stolarki stabilność i bardzo szerokie możliwości w zakresie kształtów oraz koloru okien i profili. Do niedawna okna aluminiowe miały jedną poważną wadę - były stosunkowo zimne. Obecnie, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom poprawiającym izolacyjność, również na tym polu aluminium plasuje się na wysokim miejscu.

Zalety stopów aluminium to lekkość, dobra plastyczność, wytrzymałość oraz odporność na korozję. Produkowane są ze specjalnych profili wytłaczanych ze stopów aluminium zawierających magnez i krzem. Dzięki magnezowi takie profile mają większą wytrzymałość, dzięki krzemowi - większą twardość niż te z czystego aluminium.

Okna aluminiowe: duże rozmiary

Aluminiowe ramy są bardzo stabilne. Te najszersze pozwalają na konstruowanie przeszkleń o szerokości do 170 cm i wysokości do 290 cm. Węższe ramy mają pewne ograniczenia, na przykład powierzchnia skrzydła nie większa niż 3 m2, skrzydło nie cięższe niż 150-160 kg albo wysokość do 210 cm. Zdecydowanym atutem stolarki aluminiowej jest możliwość tworzenia wielkoformatowych okien narożnych. Przeszklenie może wówczas mieć wysokość aż 3 m i składać się z okien o szerokości odpowiednio 2,4 i 3 m. Wąski, delikatny słupek narożny dodaje lekkości i nie zasłania światła szyby. Okna aluminiowe mogą mieć dowolny kształt: prostokątny, kwadratowy, okrągły bądź łukowy. Większość firm wykonuje okna aluminiowe na indywidualne zamówienie. Są one dość drogie, ale ze względu na estetykę, dużą wytrzymałość i trwałość często stosowane w reprezentacyjnych budynkach użyteczności publicznej, czy w nowoczesnych domach prywatnych.

Okna aluminiowe: energooszczędność

Choć jeszcze niedawno trudno było w to uwierzyć, obecnie okna aluminiowe mają certyfikaty budownictwa pasywnego. Najcieplejsze skrzydła o referencyjnych wymiarach 123 x 148 cm mają współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,53 W/(m2.K). Standardem są już okna o Uw = 0,8-1,1 W/(m2.K). Dobre parametry stolarka aluminiowa zawdzięcza przede wszystkim ciepłym dwukomorowym pakietom szybowym o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2.K). Po zaostrzeniu wymagań normowych, od kiedy całkowity współczynnik U okna nie może przekraczać 1,1 W/(m2.K), w oknach nie stosuje się już pakietów jednokomorowych, bo są za zimne. Przestrzenie międzyszybowe są wypełniane argonem, a tafle rozdzielone ciepłymi ramkami dystansowymi.

Drugi czynnik znacząco poprawiający parametry cieplne stolarki to przekładki izolacyjne umieszczane w środkowej komorze profili. Wkładki są wykonane na przykład z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym albo – jak klin umieszczany we wrębie przyszybowym - z pianki izolacyjnej. Same profile aluminiowe też są poszerzane i mają budowę trzy- lub czterokomorową. Dodatkowo o ograniczenie strat ciepła dbają trzy uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, w tym największa środkowa.

Wykończenie profili aluminiowych

Wygląd i trwałość okien aluminiowych zależy od sposobu wykończenia profili, które mogą być:

anodowane – tak wykończone profile aluminiowe są trwałe, odporne na korozję, zmiany temperatury oraz warunki atmosferyczne; najczęściej mają złoty, brązowy lub ciemnobrązowy kolor lub barwę naturalnego aluminium;

są trwałe, odporne na korozję, zmiany temperatury oraz warunki atmosferyczne; najczęściej mają złoty, brązowy lub ciemnobrązowy kolor lub barwę naturalnego aluminium; lakierowane (malowane) proszkowo lakierami poliestrowymi – dzięki temu są bardziej odporne na korozję i przypadkowe zarysowanie niż anodowane; typowy kolor lakieru to biały i brązowy, inne barwy dobiera się z palety kolorów i zwykle trzeba za nie dopłaci. Możliwe jest także wykonanie profili dwukolorowych - w innym kolorze na zewnątrz, innym wewnątrz.

Powierzchnia profili może być błyszcząca, matowa lub metalizowana albo przypominać odcień i rysunek drewna.

Duża wytrzymałość profili aluminiowych, pozwala na montowanie w typowej ramie skrzydła oszklenia grubości od 3 do 60 mm i masie 50-60 kg/m2. Można więc zamówić okna aluminiowe z ciężkimi szybami antywłamaniowymi. Niektórzy producenci oferują też okna ze specjalnie wzmocnionych (antywłamaniowych), a nawet kuloodpornych profili.



Zniszczonych okien aluminiowych nie można odnowić, podobnie jak okien z tworzywa. Powierzchnię ram takich okien łatwo jest zarysować; ramy i skrzydła aluminiowe z uszkodzoną powłoką korodują w kontakcie z wapnem i zaprawą cementową. W miejscach, w których stykają się z innymi metalami, zwłaszcza z miedzią, mosiądzem lub stalą, mogą ulegać tak zwanej korozji kontaktowej. Nie powinno się więc zakładać pod takimi oknami parapetów stalowych. Jeżeli okucia zamontowane są w tak zwanych komorach mokrych, mogą ulegać korozji. Aluminium ma duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, co może powodować odkształcenia ram okna, jeżeli źle się je zamontuje. Trudno jest też uzyskać korzystny współczynnik przenikania ciepła ram skrzydeł i ościeżnic z aluminium. Aluminium jest materiałem zimnym i nieprzyjemnym w dotyku.