Elewacje z klinkieru. Możliwości architektoniczne, jakie dają cegły klinkierowe

Naturalna barwa klinkieru

To przede wszystkim barwa gliny wpływa na finalny kolor cegieł klinkierowych. Tradycyjnie są one „ceglaste”, bordowe, brązowe. W ofercie znajdziesz jednak również cegły czarne, białe, piaskowe, szare. Gama kolorystyczna jest naprawdę przebogata. Przeważnie elewacje mają jednolitą kolorystykę, ale można też zastosować cegły o dwóch kolorach, tworząc jakąś logiczna kompozycję. Lepiej jednak nie ryzykować z wprowadzaniem trzeciej barwy, bo fasada może przez to sprawiać wrażenie pstrokatej. Wybierając kolor cegieł pamiętaj, że jasne barwy optycznie powiększają budynek, a ciemne go pomniejszają. Ciepłe intensywne kolory dają wrażenie, jakby stał bliżej i odwrotnie – zimne, stonowane barwy optycznie go oddalają.