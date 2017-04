Płytki klinkierowe w systemach ociepleń. Jak dobrać, jak układać?

Prawie jak cegły

Płytki produkowane są z tego samego materiału co klinkierowe cegły. Wypala się je w temperaturze ponad 1000 oC. Mają identyczną długość i wysokość, taką samą kolorystykę oraz faktury. Mogą być gładkie lub ryflowane, jednobarwne albo cieniowane. Są też modele specjalne, wyglądem zbliżone do starych, wysłużonych cegieł. Oprócz standardowych, wytwarzane są też płytki narożnikowe, dzięki którym elewacja zdolna jest jeszcze bardziej upodobnić się do prawdziwego klinkierowego muru.