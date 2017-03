Wykwity na klinkierze. Skąd się biorą, jak im zapobiegać?

Gdy przystąpimy już do prac murarskich, to należy pamiętać, aby wykonywać je tylko w ciepłe i suche dni, a wykończone fragmenty osłaniać na wypadek deszczu. W przypadku ściany trójwarstwowej, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i możliwość przewietrzania ściany wewnątrz. Dzięki temu, wilgoć będzie mogła swobodnie odparowywać poza ścianę. Trzeba położyć również nacisk na wysoką jakość wykonania tj. solidne wykonanie wszystkich spoin i obróbek blacharskich.

Bardzo ważny jest także odpowiedni dobór zaprawy. Powinna być ona przeznaczona specjalnie do klinkieru i nie zawierać wapna. W trakcie wyrabiania zaprawy, nie przesadzajmy z wodą i dodajmy jej tylko tyle, ile to konieczne, aby uzyskać odpowiednią plastyczność mieszanki. Zmniejszymy tym samym wilgoć zawartą w murze.

Jak usunąć wykwity?

Jeśli jednak na klinkierze pojawią się wykwity, to w pierwszej kolejności należy zidentyfikować przyczynę, a dopiero potem usuwać skutki. W innym wypadku czyszczenie będzie syzyfową pracą. Aby trwale usunąć wykwity, konieczne będzie zlokalizowanie miejsc, którymi wilgoć dostaje się do wnętrza muru. Głównymi podejrzanymi będą wykruszone lub popękane elementy. Gdy już solidnie uszczelnimy wszystkie potencjalne źródła problemu, możemy przystąpić do czyszczenia elewacji.

Ważne jest, aby nie rozpoczynać pracy od czyszczenia na mokro. W ten sposób znaczna część soli trafi z powrotem do muru. Czyszczenie powinniśmy rozpocząć od przetarcia elewacji suchą szczotką, aby odpylić jak najwięcej soli. Następnie można zmyć ciepłą wodą (na przykład myjką ciśnieniową) to, czego nie udało się usunąć na sucho. Jeśli w dalszym ciągu występują miejsca niedoczyszczone w pełni, można zastosować specjalne środki do usuwania wykwitów.

Gdy elewacja będzie już czysta, można pokryć ją specjalnym olejem do klinkieru. Zapobiega on przed dostawaniem się wilgoci do konstrukcji, a jednocześnie, gdy wewnątrz nadal jest woda, pozwala jej swobodnie wydostać się na zewnątrz. Weźmy pod uwagę fakt, że olej może lekko przyciemnić kolor cegły. Dlatego wcześniej wykonajmy test na małej powierzchni w mało widocznym miejscu.