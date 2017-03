Układanie klinkieru na elewacji. Jak zrobić to poprawnie?

Płytki klinkierowe na warstwie ocieplenia

Ogólna zasada mówi, że płytki mocowane bezpośrednio do muru, możemy naklejać do wysokości 7 metrów. Jeśli jednak chcemy wykończyć nimi styropian lub wełnę, należy wykonać dodatkowe czynności, które zabezpieczą płytki przed odpadaniem.

Na ociepleniu należy ułożyć warstwę kleju, a następnie zatopić w nim siatkę zbrojącą i nałożyć kolejną warstwę kleju. Potem wykonujemy kołkowanie przez siatkę i ponownie nakładamy klej oraz siatkę zbrojącą. Na tak przygotowane podłoże można już przyklejać płytki klinkierowe.

Wykonywanie spoin

Gdy zaprawa już zwiąże (czas wiązania podany będzie na opakowaniu), możemy przystąpić do fugowania. Pracę wykonamy za pomocą fugówki o szerokości dopasowanej do szerokości spoiny.

Zarówno przy układaniu, jak i spoinowaniu, nie wolno dopuścić do zabrudzenia klinkieru przez zaprawę. Stąd zabronione jest wykonywanie prac w trakcie deszczu, gdyż woda mogłaby doprowadzić do wyciekania zaprawy ze spoin na płytki. Jeśli jednak zdarzy nam się ubrudzić płytkę, należy ją szybko przetrzeć miękką szczotką lub umyć, najlepiej zwykłą, czystą wodą i wilgotną gąbką. Nie używajmy żadnych środków chemicznych.

Po skończonej pracy powinniśmy zabezpieczyć elewację przed zawilgoceniem na 14 dni. Można do tego użyć folii, ale trzeba to zrobić w sposób, który umożliwi dostęp i swobodny przepływ powietrza do elewacji. Jeśli układanie klinkieru wykonaliśmy bez błędów, możemy cieszyć się trwałą i solidną elewacją, a końcowy efekt powinien być niebywale estetyczny i doskonale imitować mur z cegieł.