Styl loftowy - elewacja i wnętrze

Wnętrza w stylu loftowym

Urządzając mieszkanie w stylu loftowym należy pamiętać, że to przede wszystkim nietypowa przestrzeń, proste wykończenie ścian i podłóg oraz industrialne dodatki. Powinien przede wszystkim panować minimalizm, surowość i naturalność. Szczególnie ceniony jest realny wygląd materiałów budowlanych i wykończeniowych jak beton, cegła, szkło, drewno i metal.

Widoczne instalacje i elementy konstrukcyjne budynku, metalowe pręty i nieotynkowane ściany to loftowy must have. Ściana wykonana w ceglanej okładzinie nada wnętrzu loftowej autentyczności. Jeżeli bardzo nam zależny na cegle, a mamy małe mieszkanie to można pomalować ją na biało. Pozwoli to na zachowaniu pożądanej formy, ale optycznie powiększy i rozjaśni pomieszczenie.

Styl loftowy to przede wszystkim przestrzeń. W małym mieszkaniu można ją uzyskać poprzez wyburzenie ścian i połączenie kilku pomieszczeń: kuchni, salonu i przedpokoju. Ciekawymi materiałami na stworzenie industrialnej posadzki będą: żywica epoksydowa, parkiet przemysłowy lub po prostu wylewka betonowa dobrze zabezpieczona. Nie należy bać się niedoróbek powłok ścian, rys i dziur. Wszystkie te niuanse, niedopuszczalne w standardowym wykończeniu wnętrz, tutaj wprowadzają klimat wnętrza industrialnego.

Właściwymi dodatkami do mieszkania są meble z palet. Dobrym pomysłem na regał jest zbudowanie go z desek i bloczków betonowych. Styl loftowy pozwala na wprowadzanie do wnętrza dodatków w innych różnych stylach. Może to być komoda w stylu galmour lub rustykalna lampa nad stołem.