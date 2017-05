Meble z palet: galeria. 15 pomysłów na meble z palet i drewnianych skrzynek

Ekologia w domu może być inspirująca - spójrz tylko na meble z recyklingu. Szczególnie wdzięcznym materiałem są palety - można z nich wykonać wiele przedmiotów domowego użytku. Satysfakcja, jaką się odczuwa po zrobieniu czegoś ciekawego z niepotrzebnych rzeczy, jest ogromna. W myśl zasady: zamiast wyrzucać - lepiej wykorzystać, warto się zainteresować paletami transportowymi, które często pozostają po budowie. To idealny budulec na krzesła, meble, pufy.

Jakie palety i europalety na meble

Palety mogą mieć różną konstrukcję i rozmiar, zależnie od przeznaczenia. Najpopularniejsze są mocne, trójwarstwowe europalety wielkości 120 x 80 x 14,4 cm, zbudowane z grubych deszczułek, o wzmocnionych narożnikach wypełnionych dużymi klockami z drewna lub trocin, podbite od spodu trzema deszczułkami. Są też lżejsze modele palet dwuwarstwowe jednorazowego użytku, które mają na wierzchu szereg cieńszych i węższych listew połączonych od spodu kantówkami. Wielu producentów używa też własnych palet o rozmaitej konstrukcji. Oryginalne europalety (oznaczone symbolem EPAL) są wykonywane z drewna impregnowanego i poddanego obróbce termicznej, co ma je chronić przed owadami. W przypadku innych konstrukcji jest to zwykle drewno surowe.

Pomysły na meble z palet i skrzynek drewnianych

Meble z palet to sposób na tanie sprzęty, które możesz wykonać samodzielnie. Sprawdzą się zarówno wewnątrz mieszkania, jak i na balkonie czy tarasie. Najpopularniejsze meble budowane z palet to stoliki kawowe i różnego rodzaju siedziska, kanapy, podstawy łóżek. Wystarczy nabić na siebie dwie palety, żeby uzyskać wysokość 30 cm, a to już jest wygodny stolik.

1. Stolik kawowy z palet

Najbardziej popularne meble budowane z palet to stoliki kawowe. Zrobienie ich jest dość proste. Ważne jest, by palety były odpowiednio przygotowane, oszlifowane i pomalowane, tak aby drewno było gładkie. Jeśli przestrzenie między deszczułkami na wierzchu palety wypełninym dodatkowymi listwami, powstanie jednolity blat. Jeśli stolik ma być łatwy do przestawiania warto zamontować kółka. Blat można zrobić też ze szkła.

2. Siedzisko z palet

Palety plus poduchy to sposób na wygodne siedzisko. Pamiętajmy, że palety, z których chcemy zrobić meble trzeba porządnie oszlifować na całej powierzchni. Siedziska z palet można też zaolejować, zalakierować, pomalować - według gustu. Najczęściej nakładamy dwie warstwy preparatów ochronno-dekoracyjnych, w układzie jedna warstwa impregnująca i dwie warstwy dekoracyjne. Uwaga malowanie zaczynamy od wnętrza palety. Jeśli nałożymy na zbite palety miękki materac, fotel lub siedzisko są gotowe.

3. Biurko z palet

Ładne, stylowe i praktyczne biurko można zrobić z europalety i metalowej szafki z szufladami. Taki mebel idealnie sprawdzi się w pokoju młodzieżowym. Ciekawe możliwości dają też palety postawione na sztorc. Jeśli nabijemy na dwie takie "nogi" z palet blat z desek, powstanie wygodny stolik wysokości nieco ponad 80 cm.

4. Wieszak z palet

Z drewnianych palet przybitych do ściany możesz zrobić oryginalny wieszak do przedpokoju, czyli coś z niczego. Takie tanie meble w stylu eko dają dużo satysfakcji. Z palety można też zrobić wieszak np. na narzędzia ogrodnicze.

5. Łóżko z palet

Nowoczesne, ekologiczne i tanie łóżko wykonasz samodzielnie używając drewnianych palet, które można pomalować na dowolny kolor. Podest, na którym położymy materac sprawdzi się zarówno w sypialni małżeńskiej, jak i pokoju młodzieżowym. Pod gruby i sztywny materac nie trzeba uzupełniać przestrzeni między deszczułkami na wierzchu palety. Paleta postawiona na sztorc i przybita z tyłu konstrukcji może stanowić wygodne oparcie łóżka, kanapy lub siedziska.

6. Meble ogrodowe z palet

Z palet zbudujemy proste meble na taras. Można na nie rzucić zwykłe poduszki lub zamówić specjalne. Jest wiele firm, które robią siedziska na palety. Pamiętaj, by palety stosowane na zewnątrz odpowiednio zabezpieczyć impregnatem do drewna i lakierobejcą.

7. Kwietnik lub skrzynki na kwiaty z palety

Paleta postawiona pionowo przy ścianie, do której przybijemy dodatkowe poziome listwy stanowiące dno pojemników na rośliny, to pomysł na oryginalny kwietnik. Przed wypełnieniem ich podłożem ogrodniczym warto je uszczelnić folią.

8. Stolik ze skrzynki

Drewnianą skrzynkę możesz zamienić w stolik kawowy lub nocny. Wystarczy ją wyczyścić, oszlifować i pomalować. Odwrócona do góry dnem będzie prostym meblem w stylu eko.

9. Szafka na buty ze skrzynki

Skrzynki drewniane można też zamienić w designerskie szafki na buty.

10. Regał ze skrzynek drewnianych

Ze skrzynek drewnianych zestawionych w różnej konfiguracji możesz zrobić mały regał. Drewniane skrzynki mogą zastąpić także meble do przechowywania zabawek, czy gazet. Możesz też wykorzystać je jako osłony na doniczki.

11. Drzwi przesuwne z palet

Pomysły na drzwi przesuwne z desek. Skąd wziąć deski? Zdemontować palety. Wystarczy jeden dzień pracy, by cieszyć się własnoręcznie zrobionymi drzwiami przesuwnymi. Najpierw trzeba rozmontować palety i odrzucić deski uszkodzone lub nadpleśniałe. Wybrane deski przycinamy na szerokość otworu drzwiowego. Wyrównujemy je strugiem, a później szlifujemy papierem ściernym. Na bocznych krawędziach każdej deski nawiercamy po trzy otwory na kołki drewniane (czyli w jednej desce sześć otworów). W każdy otwór wpuszczamy po kropli kleju typu Wikol. Wbijamy kołki i w ten sposób łączymy ze sobą deski. Dodatkowo połączenia desek wzmacniamy wkrętami umieszczonymi pod kątem. Dla usztywnienia konstrukcję spinamy dwiema listwami ułożonymi na krzyż i przykręconymi wkrętami.

12. Legowisko dla psa z palety

Pojedyncza paleta z nabitymi wzdłuż trzech boków pionowymi ściankami o wysokości 30-40 cm plus miękkie posłanie to wygodne legowisko dla psa.

13. Półki z palet i drewnianych skrzynek

Paleta zamocowana do ściany z nabitą na wierzchu deską to dobry materiał na półki, na których ładnie będą się prezentowały drobiazgi, czy kwiaty. Również drewniana skrzynka po przytwierdzeniu do ściany zamieni się w modną półkę. Dekoracja wydaje ci się zbyt skromna? Pomaluj drewno lub powieś obok sznur świecących kul.

14. Stojak na wino z palety

Drewnianą paletę można też zamienić w oryginalną półkę na wino.

15. Panel na telewizor z palety

Drewniana paleta może też posłużyć jako panel do powieszenia telewizora na ścianie.

Galeria zdjęć: inspiracje na meble z palet

W galerii zdjęć pomysły na meble z palet, które pasują zarówno do wnętrz w stylu nowoczesnym, jak i rustykalnym.