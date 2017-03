Nowoczesne elewacje, czyli jak łączyć klinkier z innymi materiałami elewacyjnymi

Renowacja starego domu kostki i budowa nowego domu o skomplikowanej bryle z dachem płaskim lub prostego domu z dwuspadowym dachem bez okapu zachęcają nas do dzielenia elewacji i łączenia materiałów elewacyjnych. Łączymy różne kolory i struktury, aby otrzymać nowoczesną elewację, podkreślić charakter naszego domu, wyróżnić go spośród innych lub wręcz odwrotnie wpisać w okoliczną przyrodę. Przygotowaliśmy dla was garść informacji, co i jak łączyć na elewacji oraz jaka jest trwałość poszczególnych materiałów elewacyjnych.