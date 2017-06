Pomysły na dekoracje ścian, które odmienią wnętrze. Dekoracyjne ściany galeria

Ściany wychodzą z ukrycia. Niezależnie od wykończenia - tradycyjnym czy nietypowym materiałem - przestały być tłem i stały się głównymi bohaterkami. Zobacz, jakie materiały wykończeniowe możesz zastosować do dekoracji ścian: farby, tynki, tapety, tkaniny, okładziny.

Jak uzyskać oryginalne dekoracje ścian

Najprostszym sposobem na dekoracje ścian jest wybór farby o oryginalnym kolorze lub specjalnej techniki malowania ścian. Jeżeli jednak nie odpowiadają nam "zwykłe" farby, wówczas można zdecydować się na różnego rodzaju okładziny, które nadadzą ścianie wyrazistą fakturę. Te naturalne wprowadzą ciepły nastrój, nowoczesne – mogą być intrygującą dekoracją ścian i całego wnętrza. Dokrację na ścianę możemy także zyskać, wykańczając ściany w mniej typowy sposób, na przykład tkaniną, korkiem czy tynkiem dekoracyjnym. Jaki sposób wybrać?

Dekoracje ścian: farby i kolory

Przez producentów farb Polska długo była nazywana „krajem białej farby”, od pewnego czasu kolor przebojem zdobywa wnętrza, a my stajemy się coraz bardziej otwarci na sezonowe trendy: po pudrowym różu, dużych płaszczyznach czystych, nasyconych fioletów i amarantu przychodzi czas na szarości. W dekoracjach ścian wraca też biel, ale złamana odcieniem wanilii lub kremu.

Kolorami ścian można poprawić proporcje wnętrza – ciemne i ciepłe przybliżają do siebie ściany, więc zmniejszają optycznie pomieszczenia; jasne i chłodne – oddalają, co sprawia, że wydaje się ono większe. W dekoracjach ścian już nie malujemy całego pomieszczenia tą samą barwą – normą stał się wyrazisty kolorystyczny akcent na jednej ścianie lub też zestawienia jednolicie barwnych płaszczyzn. Decydujemy się na eksperymenty, ponieważ malowanie stało się przyjemnością – dzięki osiągnięciom technologicznym już po jedno-, dwukrotnym nałożeniu farby, bez jej uprzedniego pracochłonnego rozrabiania, uzyskujemy trwałe powłoki o wyraźnym kolorze.

Dekoracje ścian można podkreślić, malując bądź naklejając ornamenty czy wzory od szablonu – upodabniając je do tapety, fototapety albo obrazu. Można wybrać farby matowe lub farby z połyskiem, a dzięki transparentnej masie dekoracyjnej z perłowymi płatkami, którą nanosi się na gładką farbę, uzyskać efekt połyskliwych kropeczek. Metodą na dekorację ścian z charakterem jest nadanie jej faktury: na warstwę farby podkładowej nanosi się farbę wykończeniową, na której jeszcze w fazie mokrej wykonuje się wzory, na przykład szmatką, packą lub pędzlem.

Wyraźniejszą i zupełnie inną fakturę nadadzą ścianie farby strukturalne dostępne w postaci gęstej masy lub proszku i pasty, które dodaje się do zwykłej farby akrylowej. Po jej nałożeniu ściana wygląda jak wykończona tynkiem strukturalnym: piaskowana, postarzana, rustykalna.

Zalety farb w dekoracji ścian

Farby można stosować w różnych pomieszczeniach. Dzięki farbom nowej generacji – zmywalnym, odpornym na wilgoć, tłuszcz, uszkodzenia mechaniczne, wielokrotne zmywanie – można je stosować w kuchniach i przedpokojach oraz w partiach łazienek zarezerwowanych dotąd dla płytek ceramicznych.

Farby można stosować na różne podłoża (m.in. tynk, drewno, beton), pamiętając, że płyty g-k oraz chłonne i pylące podłoże należy pokryć preparatem gruntującym. Podłoże powinno być jak najbardziej gładkie – wykończone gładzią lub ewentualnie tynkiem zatartym na gładko. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. Farby strukturalne mają mniejsze wymagania – podłoże nie musi być gładkie, mogą nawet posłużyć do zakamuflowania nierównych tynków. Nakłada się je na gładki tynk, beton, istniejące powłoki malarskie, płyty g-k, a także tapety i tkaniny, choć podłoże nie powinno mieć słabej przyczepności (płyty wiórowe).

Farby emulsyjne można czyścić wilgotną szmatką z detergentami (niektóre można także szorować), a gdy się zniszczą lub znudzą – po prostu pomalować, pamiętając, że farb dyspersyjnych nie nakłada się na klejowe – uprzednio należy je zmyć wodą z mydłem.

WAŻNE

Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5°C, a także gdy wilgotność powietrza sięga powyżej 80% – niekorzystnie wpływa to na schnięcie farby.

Dekoracje ścian: tapety

Współcześnie tapety stosuje się do dekoracji ścian nie tylko ze względu na ich właściwości tuszujące – znacznie lepiej niż farba pokrywają niedoskonałości powierzchni. Ważne stało się ich nowoczesne, szybko podążające za modą wzornictwo i łatwość wymiany. Tapety są idealnym rozwiązaniem do dekoracji ścian, jeżeli zależy nam na uzyskaniu ciekawych wzorów na dużych powierzchniach, co może być trudne do osiągnięcia innymi technikami.

W dekoracjach ścian modne są tapety w duże kwiaty, geometryczne, abstrakcyjne wzory oraz udające gobeliny i faktury zaczerpnięte z natury (imitujące skórę, roślinne włókna), z nieregularnymi wgłębieniami oraz z kontrastowymi barwami.

Do łask w dekoracjach ściennych wracają fototapety, zwłaszcza w wersji XXL – ścianę można ozdobić zrobionym przez siebie zdjęciem, które wyspecjalizowana firma naniesie na tapetę. Przyklejone na ścianę lub jej fragment zwielokrotniają przestrzeń, nadają pomieszczeniu głębię oraz niepowtarzalny charakter.

Dekoracja ścian: tapety w teorii i praktyce

Tapety można stosować w pokojach. Sprawdzają się tam tapety papierowe, przeznaczone do malowania rauhfazy i tapety winylowe. W miejscach szczególnie narażonych na wilgoć – jak łazienki – i brud dobre będą tapety winylowe – można je myć i szorować.

Jednowarstwowe tapety papierowe oraz tapety winylowe płaskie naklejamy na powierzchnie idealnie gładkie, gdyż jest to materiał stosunkowo cienki i będą się na nim odznaczać wszelkie nierówności ścian. Grubsze tapety papierowe dwuwarstwowe oraz winylowe spienione nie wymagają specjalnego przygotowania powierzchni – mogą być naklejane na mniej równe podłoże. Niektóre tapety można położyć także na nieotynkowane ściany.

Prawie każdą tapetę łatwo wymienić. Wystarczy przetrzeć ją wodą z octem lub płynem do usuwania tapet, a ścianę zmyć przed położeniem następnej. Tapety z włókna szklanego przy zrywaniu mogą odchodzić razem z tynkiem.

Dekoracje ścian: tkaniny na ścianie

Pierwowzorem tak modnych dziś dekoracji ściennych o bogatych zdobieniach we wnętrzach są tapiserie. Podobnie jak drewno tkanina ociepla wnętrze, a dzięki zastosowaniu jako warstwy podkładowej włókniny lub flaneli efekt akumulacji ciepła zwiększa się, podobnie jak komfort akustyczny. Poza tym uzyskuje się wizualny efekt „puszystości” i „miękkości” ściany.

Rozpinanie tkanin na ścianach jest znaną techniką ozdobnego wykończenia ścian, obecnie dużo mniej czasochłonną. Choć taki sposób dekoracji kojarzy się z ciężkimi materiałami, obecnie ściany wykańcza się również tkaninami o jasnych barwach czy z nowocześnie skontrastowanymi wzorami (czarne kwiaty na białym tle).

Na okładzinę nadaje się każdy rodzaj tkaniny, oprócz śliskiego jedwabiu i tafty. W przypadku wnętrza historyzującego – na przykład z tkaniną w akanty lub królewskie lilie – projektanci, proponując tkaninę jako okładzinę ścienną, często pozwalają sobie na delikatny żart stylistyczny: na tym tle zawieszają klasyczną lub bogato zdobioną ramę od obrazu bądź zamykają w niej inną tkaninę. Ale my możemy potraktować te propozycje z przymrużeniem oka.

Zalety tkanin w dekoracjach ściennych